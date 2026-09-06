חקירת מותו של לוחם מג"ב סמל-שני דוד הוייר עמרני, ש נורה למוות לאחר שפתח בירי לעבר כוח משטרתי באזור שכונת קריית השרון בנתניה, נמצאת בשלביה הראשונים תחת פיקוד מרכז של המשטרה. ל-ynet נודע כי בעקבות מעורבות השוטרים בירי, החקירה תועבר לידי מח"ש בשעות או בימים הקרובים. היום תתקיים הלווייתו בבית העלמין באבן יהודה.

תיעוד הירי בנתניה ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )





סמל-שני דוד הוייר עמרני ז"ל ( צילום: דוברות המשטרה, טל שחר )

עמרני בן ה-20 נוטרל בידי שוטרים ולוחמים, ומצבו הוגדר בהתחלה אנוש אך לבסוף הוא מת מפצעיו. באירוע הירי לא היו נפגעים נוספים. לפני הירי הוא תועד עם נשק ארוך, ולפי ההערכות היה הלום קרב. עם זאת, באגף השיקום במשרד הביטחון אמרו כי הוא לא טופל אצלם כפוסט-טראומטי, ולא היה מוכר ככזה.

הוא התגייס לשירות חובה במשמר הגבול באוגוסט 2024, ובשנים האחרונות שירת בגזרת איו"ש. עם סיום הכשרתו במג"ב עמרני שובץ לשירות בחברון. מכריו סיפרו שלא היה דבר בימים שקדמו לתקרית שהעיד על מה שעתיד להתרחש. הם ציינו כי עמרני כבר גיהץ וסידר את בגדיו לשבוע עבודה נוסף לפני שיצא עם הנשק לרחוב. הוא הותיר אחריו הורים ושני אחים.

לפי עדויות שנאספו בזירה אמש, הוא הסתובב במשך כעשרים דקות בין בנייני המגורים בשכונה, כשהוא יורה צרורות לאוויר. תחילה הוא נצפה משוטט ברחובות עם נשקו האישי, רובה מסוג M-16. כוחות משטרה שהגיעו למקום זיהו אותו כחשוד מבלי לדעת את נסיבות האירוע. הוא נחשד כמי שעוסק בפעילות פח"ע. בשלב מסוים, כך לפי העדויות, הוא צעד לעבר השוטרים בעודו יורה באוויר. אז החל קרב יריות בין הצדדים, במהלכו הוא נוטרל. בהמשך מת מפצעיו.

אביגיל כהן, תושבת השכונה, סיפרה אמש ל-ynet כי "היו מלא יריות ולקח למשטרה זמן להגיע. הוא ירה באוויר. אנשים נכנסו למקום בטוח. היינו בגינה עם אחותי הקטנה, היה רגוע ואז ראינו אנשים בהיסטריה. התחלנו לשמוע צרורות. עלינו לבניינים, לדירות של אנשים. הוא התחיל להתקדם לאזור שלנו ואנחנו התחבאנו בדירה של אישה מקסימה. זה היה משהו כמו 20 דקות".

אחיה הראל הוסיף: "הייתי במרפסת ושמעתי ירי מכיוון האצטדיון. ראיתי אותו מגיע לבניין שלי. הוא התבצר שם. דיווחתי למשטרה את כל הפרטים ורצתי לחדר שלי לקחת את הנשק, להיות מוכן. הוא היה נראה צלול. הוא פשוט התקדם בין הבניינים וירה באוויר".

עו"ד עידן קלימן: "הייתה נקודת אזהרה - והמערכת לא קלטה" ( צילום: ליאור שרון )





עו"ד עידן קליימן, יו"ר ארגון נכי צה"ל, אמר הבוקר בריאיון לאולפן ynet כי "אם אנחנו לא נטפל בזה המקרים האלה יחזרו. זו משוואה מאוד פשוטה של איתור, ליווי, טיפול ורצף. לפי מה שהבנתי אותו לוחם ביקש לעבור גזרה. זו נורת אזהרה שהיא האיתור הראשוני. אם מישהו היה מתייחס לזה ברצינות ושואל 'למה?' היינו יכולים להגיע לליווי וטיפול. חייבים לתת כתובת מאוד ברורה, טלפון, לכל חייל של כוחות הביטחון. להתחיל לטפל מיד כשיש מצוקה. במקרה שלו הייתה נקודת אזהרה ולצערי המערכת כנראה לא קלטה אותה.