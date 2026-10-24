בוקר של פקקים בנתיבי איילון: נוסעים באחד הכבישים המרכזיים במדינה דיווחו הבוקר (שבת) על חסימת הכביש - בשל עבודות תשתית של רכבת ישראל. על פי הערכות, העבודות היו צריכות להסתיים עד השעה 08:00 בבוקר - אך נהגים דיווחו כי הפקק באזור המרכז נמשך מעבר לשעה זו.
העבודות כאמור היו אמורות להסתיים בשעה 8:00, אך ככל הנראה בעת פינוי הכלים נוצר פקק שנמשך דקות ארוכות. העבודות בכביש איילון החלו אתמול בשעה 20:00. באיילון צפון הורגשו השינויים במקטע שממחלף שבעת הכוכבים ועד המעפילים, וכן במקטע שבין מחלף ההלכה למחלף קק"ל.
באיילון דרום חלו במהלך העבודות הסדרי תנועה חדשים במקטע שבין שבעת הכוכבים למעפילים, בין מחלף ההלכה לקק"ל, וכן בין מחלף מבוא איילון לקוממיות. בכביש 531 מתקיימות עבודות ממושכות יותר, מיום שישי בשעה 20:00 שאמורות להימשך ליום שבת בשעה 16:00 אחה"צ, בשני כיווני הנסיעה (מזרח ומערב) במקטע שבין תחנות הרכבת כפר סבא והוד השרון.
שלשום פורסם לראשונה ב-ynet על קיום עבודות תשתית נרחבות של חטיבת הפיתוח ברכבת ישראל בכביש איילון (כביש 20) ובכביש 531 שיביאו עמן הסדרי תנועה חדשים ושינויים בנתיבים - וישפיעו על הנהגים באזור המרכז והשרון. רכבת ישראל לא פרסמה הודעה מיוחדת על העבודות למרות הצפי לעומסי תנועה בכבישים, למשום שלא מדובר בחסימות הרמטיות. לעומת זאת, הודעה רשמית הועברה לרשויות המעורבות ובוצע עדכון ביישומון הניווט Waze.
העבודות מבוצעות במסגרת הפרויקט הלאומי להארכת רציפי הרכבת, שנועד להתאים את התחנות לרכבות החדשות שהן ארוכות יותר ולהגדלת קיבולת הנוסעים. לפי הסדרי התנועה שאושרו, העבודות ייערכו במהלך סוף השבוע ללא סגירות הרמטיות של הצירים, אלא באמצעות צמצום נתיבים והסטות תנועה.
העבודות מצטרפות לעומסי התנועה הכבדים שמהם סובלים הנהגים באזור המרכז בשנה האחרונה באופן תדיר. בשנים אלו מקודמים במקביל כמה מפרויקטי התשתית הגדולים בתולדות המדינה, בהם הקמת המסילה הרביעית באיילון, עבודות חישמול הרכבת, הקמת קווי הרכבת הקלה והכשרת התשתיות לפרויקט המטרו. שילוב הפרויקטים הללו הוביל לקיום עבודות כמעט מדי לילה בעורקי התחבורה המרכזיים.