כש דונלד טראמפ רוצה להעביר מסר למיליוני תומכיו ברשתות החברתיות, אחד האנשים שאחראים להפצתו הוא אלכס ברוסביץ, יועץ פוליטי בן 29, שהפך בשנים האחרונות לאחד מאנשי הדיגיטל הקרובים לנשיא ארה"ב. כעת שמו מככב בפרשה מביכה במיוחד: שותפו העסקי לשעבר טוען כי קיבל כחצי מיליון דולר מגורמים הקשורים לקטאר במסגרת התקשרות שלא נחשפה, ואף נהנה מחופשות יוקרה עם אשתו, מיס נבאדה לשעבר קרוליינה אוריאה, במימון אנשי עסקים מהמזרח התיכון. הטענות מופיעות במסמכים שהוגשו לבית משפט פדרלי בפלורידה.

גלריה אלכס ברוסביץ לצד הנשיא טראמפ ( מהרשתות, סעיף 27א )

הפרט שהופך את הפרשה לרגישה במיוחד הוא תפקידו של ברוסביץ: הוא אינו עוד יועץ שמסתובב במסדרונות וושינגטון, והחברה שבראשה הוא עומד, X Strategies, מפעילה את חשבונות @TeamTrump ו-@TrumpWarRoom, שניים מחשבונות הרשתות הרשמיים של המערך הפוליטי של טראמפ, שביחד עם פעילותם בפלטפורמות נוספות מגיעים ליותר מ-30 מיליון עוקבים. אלה אינם חשבונותיו האישיים של הנשיא או חשבונות הבית הלבן, אך חלק רשמי ממנגנון ההסברה הפוליטי שלו. לפי מסמכי בית המשפט, החברה מקבלת 25 אלף דולר בחודש מ-Never Surrender, ועדת הפעולה הפוליטית של טראמפ, שברוסביץ משמש בה יועץ בכיר.

ברוסביץ נחשב לאחד האדריכלים של אסטרטגיית התקשורת שסייעה לטראמפ לחזור לבית הלבן ב-2024. במקום להסתפק בראיונות לכלי תקשורת מסורתיים, הוא קידם הופעות בפודקאסטים פופולריים, בהם תוכניותיהם של ג'ו רוגן, לוגאן פול והקונספירטור האנטי-ישראלי תיאו פון, בניסיון להגיע למיליוני צעירים שאינם צורכים חדשות פוליטיות באופן קבוע. מגזין "טיים" כלל אותו ברשימת 100 המנהיגים הצעירים המבטיחים שלו ב-2025. טראמפ עצמו כבר כינה אותו לאחרונה "האיש הכי חזק שאני מכיר".

כעת הקשרים שהפכו אותו לדמות מבוקשת בוושינגטון עומדים במוקד סכסוך עסקי. דרק אטלי, שהקים עם ברוסביץ את X Strategies ב-2017 ועזב השנה, טוען בתביעה שהגיש כי שותפו לשעבר טיפח קשרים עם נציגי ממשלות זרות, אנשי עסקים עשירים ומשקיעים בינלאומיים, והציע שירותי ייעוץ פוליטי וגישה לאישים בממשל האמריקני. לדבריו, ברוסביץ קיבל כ-500 אלף דולר מ"אנשים הקשורים לקטאר" תמורת הסדר עסקי או שירותי ייעוץ שלא נחשפו. במסמכים לא פורט מי העביר את הסכום, מתי שולם ומה בדיוק ניתן בתמורה.

דרק אטלי. גם נגדו הוגשה תביעה - בטענה כי מעל במיליוני דולרים מכספי X Strategies ( X Strategies )

אטלי טוען כי מדובר בקשרים שכללו גם גורמים מאיחוד האמירויות ומסוריה. לטענתו, בפברואר הקים ברוסביץ חברה נוספת שבאמצעותה ביקש להציע לקרן השקעות מדנמרק הסכם ייעוץ בשווי מיליון דולר בשנה. לפי כתב הטענות, השירותים שהוצעו כללו בין היתר "מתן גישה לפקידי ממשל אמריקנים, סוכנויות פדרליות ומוסדות פיננסיים".

ירח דבש ב-15 אלף דולר ללילה - במימון מיליארדרים סורים

אחת הטענות המסקרנות נוגעת דווקא לירח הדבש של היועץ הצעיר. לפי אטלי, ברוסביץ סיפר לו ששני מיליארדרים סורים, בני משפחת אל-חייאט המתגוררים בקטאר, מימנו את שהותו במלון וולדרוף אסטוריה היוקרתי באיים המלדיביים בפברואר האחרון. השניים הזמינו לו סוויטה שמחירה הרגיל מגיע לכ-15 אלף דולר ללילה. ברוסביץ פרסם ברשתות החברתיות תמונות מירח הדבש, ובהן תיעוד מחופי המלדיביים וארוחת ערב רומנטית, ואף הודה בפומבי למלון על האירוח.

האחים מותעז ורמז אל-חייאט, מיליארדרים ילידי סוריה שבנו אימפריית עסקים בקטאר, שותפים לפרויקט נדל"ן ותיירות יוקרתי באלבניה הקשור לג'ארד קושנר ואיוונקה טראמפ. הפרויקט, שכולל פיתוח אתרי נופש באזור האי סזאן, עורר מחאות סביבתיות ופוליטיות באלבניה . בני המשפחה מקיימים קשרים עם גורמים בכירים בקטאר ובארה"ב.





אלכס ברוסביץ ואשתו בירח הדבש. 15 אלף דולר ללילה ( מהרשתות, סעיף 27א )

נשוי למיס נבאדה לשעבר ( מהרשתות, סעיף 27א )

הקשרים של ברוסביץ עם קטאר אינם מסתכמים בטענות שותפו. בשנה האחרונה הוא ביקר במדינה לפחות פעמיים, בין היתר כדי להשתתף בפורום דוחא בדצמבר. בפברואר שב לקטאר, ובתחילת המלחמה עם איראן נקלע לסגירת המרחב האווירי באזור. ברוסביץ סיפר אז שנעזר בקשרים עם בכירים קטארים, סעודים ואמריקנים כדי לארגן יציאה מהמדינה. הוא מימן מטוס פרטי שהטיס אותו ואמריקנים נוספים לאירופה, ובהמשך הודה בפומבי לראש ממשלת קטאר מוחמד א-ת'אני על הסיוע שקיבל.

בריאיון לטאקר קרלסון ביוני האחרון הכריז ברוסביץ שהוצאת הכסף הזר מעולם ההשפעה הפוליטית ברשתות היא אחת המשימות החשובות מבחינתו. "אני לא לוקח שום כסף זר", אמר, והדגיש שאינו מקבל כספים ממדינות המפרץ, מהודו, מרוסיה או מסין. בשבוע שעבר, ימים ספורים לפני פרסום התביעה, שב והכחיש שקיבל כסף מקטאר.

במקביל מנהל ברוסביץ מלחמה פנימית מתוקשרת במחנה טראמפ. בשבוע שעבר הודה כי שילם בעבר לפעילת הימין היהודייה לורה לומר עבור ציוצים פוליטיים. לפי תחקיר ה"וושינגטון פוסט", לומר וחברה שבבעלותה קיבלו מאז מאי 2025 יותר מ-60 אלף דולר בארבעה תשלומים, ולפי מקורות ששוחחו עם העיתון, מחירם של פרסומים מסוימים הגיע ל-3,000 עד 5,000 דולר לציוץ. לומר הכחישה שקיבלה תשלום עבור ציוצים וטענה שהתשלום מברוסביץ נועד לעבודת מחקר שהפיצה לאחר מכן. לאחר פרסום הטענות נגדו, היא מיהרה לשתף אותן עם עוקביה.

ברוסביץ וטראמפ משחקים גולף. היועץ מכחיש בתוקף את הטענות נגדו ( מהרשתות, סעיף 27א )

בספטמבר הגישה X Strategies תביעה נגד דרק אטלי, שבה טענה כי מעל במיליוני דולרים מכספי החברה והשתמש בהם להימורים. הוא מכחיש את הטענות וטוען שפוטר שלא כדין לאחר שביקש חופשה רפואית. התביעה שכנגד שהגיש במסגרת הסכסוך היא שהביאה לפרסום הטענות על הקשרים הזרים. החברה, שמספקת שירותים למועמדים ולגופים רפובליקניים, קיבלה מאז 2018 יותר מ-3.2 מיליון דולר עבור שירותי ייעוץ, לפי רישומי ועדת הבחירות הפדרלית.

אטלי טוען שההתנהלות המתוארת במסמכים מעלה שאלות בנוגע לחוק רישום הסוכנים הזרים בארה"ב, FARA. החוק מחייב במקרים מסוימים מי שפועלים מטעם גורמים זרים לקידום אינטרסים פוליטיים בארה"ב להירשם במשרד המשפטים ולדווח על פעילותם. ברוסביץ וחברותיו אינם מופיעים ברשימת הגורמים הרשומים לפי החוק, אך עצם קבלת כסף מאדם זר, גם אם תוכח, אינה בהכרח נחשבת לעבירה על החוק. ברוסביץ בכל מקרה דוחה בתוקף את הטענות, ועורך דינו ברדפורד כהן כינה אותן שקריות ומשמיצות, וטען שהן מוגזמות או מומצאות לחלוטין.