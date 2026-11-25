פרקליטות המדינה הודיעה הבוקר (רביעי) לחברת הכנסת לשעבר עאידה תומא סלימאן כי היא תואשם בכפוף לשימוע בעבירות של נהיגה בקלות ראש, אי-ציות לרמזור אדום וגרימת נזק לאדם ולרכוש.
על פי החשד, במאי 2025 נכנסה תומא סלימאן לצומת עכו מזרח באור אדום, ורכב שנכנס לצומת באור ירוק פגע ברכבה. בעקבות התאונה התהפך רכבה, נגרם נזק לשני כלי הרכב ושלושה בני אדם, ובהם חברת הכנסת לשעבר בעצמה, נפצעו ופונו לקבלת טיפול רפואי. התיק מטופל בפרקליטות מחוז חיפה.
לפני מספר שבועות דווח בערוץ i24NEWS כי במשך 11 חודשים מתעכבת ההחלטה במשרד המשפטים, למרות שהראיות נגדה ברורות, ועל אף שחוק החסינות מחריג בפירוש עבירות תעבורה מחסינות חברי הכנסת ומהצורך שהיועמ"שית תאשר את כתב האישום.
תומא סלימאן, חברת חד"ש, כיהנה במשך שנים בכנסת והייתה אחת הנשים הבולטות בפוליטיקה הערבית בישראל. בין היתר עמדה בראש הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. באוגוסט היא הודיעה שתסיים את כהונתה בכנסת ולא תתמודד בבחירות.