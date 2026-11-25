הודיעה הבוקר (רביעי) לחברת הכנסת לשעבר עאידה תומא סלימאן כי היא תואשם בכפוף לשימוע בעבירות של

הודיעה הבוקר (רביעי) לחברת הכנסת לשעבר עאידה תומא סלימאן כי היא תואשם בכפוף לשימוע בעבירות של