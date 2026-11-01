לבית משפט השלום בבאר שבע הובא היום (ראשון) סיאף אבו ריאש (38), משבט א-צאנע, רופא במקצועו, שנעצר על ידי חוקרי להב בחשד לעבירות על טוהר הבחירות במסגרת פרשת המעטפות שמשתייכות לכאורה למפלגת רע"מ . המשטרה ביקשה לשחרר את אבו ריאש למעצר בית של שבעה ימים - אולם השופט דחה את הבקשה וקבע כי הוא ישוחרר ללא תנאים.

השופט ערן צברי העביר ביקורת קשה על המשטרה, שביקשה בין השאר לאסור עליו להשתמש באינטרנט. השופט צברי אמר כי מדובר באדם שמנהל אורח חיים נורמטיבי, והמשטרה לא הסבירה מדוע יש למנוע ממנו גישה לאינטרנט, שכן גם עבודתו תלויה בגישה למרשתת, וחוקרי להב לא הצליחו להסביר מדוע עליו להיות במעצר בית. "המצב בתיק החקירה בדיוק באותה נקודה", הוא קבע.

חלק מהמעטפות שנתפסו

בדיון הטיח סניגורו של החשוד כי המשטרה ביצעה חיפוש לא חוקי בביתו. החוקר השיב: "בוצע חיפוש ללא צו. תקרא לזה לא חוקי. היה מידע זה מקרוב. לא צריך צו חיפוש".

מלבד אבו ריאש, המשטרה מבקשת להאריך את מעצרם של שני חשודים אחרים שנעצרו בפרשה. אמש תכננה המשטרה לשחררם - אבל בסופו של דבר שינתה כיוון.

את המידע המודיעיני על העצורים העביר למשטרה עדו נורדן - ממלא מקום ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בדיון בבית המשפט ביום הבחירות, המשטרה הודתה כי לא היה לה צו חיפוש לבתיהם של הפעילים כשנעצרו, ולמרות זאת נערך בהם חיפוש.