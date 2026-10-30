עדו נורדן, שמשמש כממלא מקום ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו , הוא שהעביר למשטרה את המידע המודיעיני על פעילי רע"מ שנעצרו בבוקר הבחירות בחשד לשוחד בחירות, בפרשה שבה נעצרו ארבעה חשודים נוספים. כך דווח בחדשות 12. בדיון בבית המשפט ביום הבחירות, המשטרה אף הודתה כי לא היה לה צו חיפוש לבתיהם של הפעילים כשנעצרו, ולמרות זאת נערך בהם חיפוש.

המשטרה, נזכיר, פרסמה בבוקר הבחירות הודעה על הפשיטה, שבה כתבה כי מצאה בבתי שלושה מהעצורים - איברהים אלגריבי (42) מאל עזאזמה, חוסיין מסעודין משגב שלום (63) וסיאף אבו ריאש (38) משבט א-סאנע, רופא במקצועו - מעטפות עם כסף ולצידם פתקי הצבעה. נתניהו והליכוד ניצלו זאת כדי לטעון עוד בבוקר הבחירות כי מדובר בניסיון לגנוב את הבחירות, רטוריקה שהסלימה לאחר התוצאות - וביתר שאת עם פרסומה של פרשה נוספת, שבמסגרתה קטאר לכאורה השקיעה כספים כדי להשפיע על דעת הקהל בישראל . בוועדת הבחירות, מנגד, הדגישו כי החשדות שנחקרים אינם לפגיעה בטוהר הבחירות, ואין אינדיקציות לכך שההצבעות זויפו או שמצביעים שוחדו.

המעטפות שנתפסו בפשיטה

לפי שעה, טיב החשדות נגד העצורים בפרשה לא ברור, ובכל מקרה אין לה קשר ל פרשה האחרת שנחקרת ועוסקת בקטאר . ארבעה מהחשודים - בהם שלושה מנהלי בתי ספר - שוחררו למעצר בית זמן קצר אחרי שנעצרו אתמול, ושלושת החשודים שנעצרו בבוקר הבחירות עצורים עד ליום ראשון - אך מסתמן שישוחררו גם כן. שופט העליון יחיאל כשר דחה היום את בקשת רשות הערעור של העצור אבו ריאש, והסביר כי הארכת מעצרו נבעה ממשקל הראיות ומהחשש לשיבוש החקירה. לדברי השופט כשר, בית המשפט העליון לא עוסק במקרים כאלה, ולכן לא ידון בכך.

גורמים במשטרה אומרים כי טרם גובשו ראיות משמעותיות בתיק, חרף ההודעות שפורסמו בבוקר הבחירות וההד הציבורי של הפרשה - שעדיין נבדקת. זאת בעוד המשטרה מיהרה לעצור את החשודים לפני פתיחת הקלפיות, מבלי לבסס את הראיות למעשים או לעבירות לכאורה. בבית משפט השלום הרופא אף שוחרר למעצר בית, אך לאחר מכן המחוזי הפך את ההחלטה - ובשתי הערכאות לא טענו השופטים לפעילות פסולה כביכול של המשטרה. אלא שבאופן תמוה, באחד הדיונים על מעצר הרופא אמר נציג להב כי אבו ריאש "עושה חוגי בית כדי לגרום לאנשים להצביע לרע"מ אף שהוא רופא, וזה בעייתי".

העצור אלגריבי נחשד בהתנהלות בניגוד לחוק הבחירות, לאחר שבחיפוש בביתו נמצאו כספים וברכבו מעטפות עם כיתוב בערבית, חולצות ירוקות ודגלים ירוקים, כמו גם פתקי הצבעה של מפלגת רע"מ. החשוד מסעודין טען לרדיפה פוליטית. במעטפות שנמצאו בביתו, טען סנגורו, היה כיתוב של התנועה האיסלאמית וכל מעטפה הכילה 1,000 שקלים כתרומה למשפחות דלות אמצעים. בחיפוש נתפסה גם מעטפה נוספת עם 12 אלף שקלים, והוא טען כי מדובר בכסף לבנו.

"למדנו מש"ס"

קרוב משפחתו של אבו ריאש אמר: "העלייה באחוזי ההצבעה בבחירות זה בגלל דבר אחד: השר הכושל שעשה נזק בנגב, בן גביר. אז בטח שהבדואים יצאו להצביע, היה חשש לחייהם. גם אין תחושת ביטחון. אני הייתי בכפר עזה בתחנת הדלק ב-7 באוקטובר, אני מוכר כנפגע פעולות איבה - אז בטח שאני רוצה להשפיע על הממשלה הזו ולשנות אותה. זו החשיבה של כולם".

גורם בדואי מהנגב, המעורה בנעשה בשטח, תיאר שיטה שלטענתו מופעלת על ידי מפלגות ערביות, ובראשן רע"מ, בימים שלפני הבחירות. לדבריו, פעילים מגיעים לבתיהם של תושבים מעוטי יכולת ומציעים להם סיוע כספי בסכומים של 200 עד 300 שקלים, בין היתר למשפחות שנפגעו מהריסות בתים ולתושבי הכפרים הלא מוכרים. לדבריו, הכסף מוצג כסיוע לנזקקים, ובתמורה מבקשים מהם לתמוך במפלגה בקלפי. במקרים אחרים, הוא טוען, מחולקים תלושי דלק בשווי 100 שקלים למי שמסיעים תושבים לקלפיות. הסכומים, לדבריו, עשויים להשתנות בהתאם לגודל המשפחה, והחלוקה מתרחשת יום או יומיים לפני הבחירות ולעיתים אף ביום הבחירות עצמו.