. "לנריה יש פציעות ראש קשות. בימים האחרונים הוא התחיל לנשום בכוחות עצמו, אבל הוא לא בהכרה מלאה. התפילות חשובות", אמר. נריה עדיין במצב קשה מאוד, ואינו יצא מכלל סכנה.

. "לנריה יש פציעות ראש קשות. בימים האחרונים הוא התחיל לנשום בכוחות עצמו, אבל הוא לא בהכרה מלאה. התפילות חשובות", אמר. נריה עדיין במצב קשה מאוד, ואינו יצא מכלל סכנה.