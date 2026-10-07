בטקס הבינלאומי לציון 7 באוקטובר, שהתקיים היום (רביעי) במרכז דוידסון בירושלים, התייחס שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר למצבו של בנו נריה, שנפצע בפיגוע בכביש 443 לפני כשבועיים. "לנריה יש פציעות ראש קשות. בימים האחרונים הוא התחיל לנשום בכוחות עצמו, אבל הוא לא בהכרה מלאה. התפילות חשובות", אמר. נריה עדיין במצב קשה מאוד, ואינו יצא מכלל סכנה.
"אנחנו נלחמים כאן על הקיום שלנו. אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא שומע את התפילות שלנו ושלכם, ואנחנו צריכים אתכם ואת התפילות הללו. אנחנו ננצח", הוסיף האב השגריר, שבנו משה ידידיה נפל במהלך המלחמה בעזה. במהלך הנאום הודה לייטר למשתתפים שהגיעו לכנס מ-117 מדינות על תמיכתם במדינת ישראל.
רס"ם נריה לייטר, נפצע קשה כאמור בפיגוע במחסום בכביש 443. לייטר, לוחם מילואים ותושב היישוב חוות יאיר שבשומרון, היה אחד מאנשי הצוות בניידת המשטרה, כשמחבל שדהר עם רכבו פגע בו בעת שהיה במחסום. המחבל חוסל על ידי כוח צה"ל שהיה במקום.
עם הגעתו לבית החולים שערי צדק בירושלים, עדכנו כי עבר ניתוח מוח מורכב שארך שעות, לצד טיפולים נוספים: "מצבו מוסיף להיות קשה מאוד ונשקפת סכנה לחייו. צוותים נרחבים, הכוללים צוותים כירורגיים וצוותי טיפול נמרץ, ממשיכים לתת לנריה טיפול מציל חיים, תוך ליווי צמוד של עובדות ועובדים סוציאליים שמלווים ברגישות את משפחתו כל העת".