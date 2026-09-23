שלושה ימים אחרי הפיגוע הרצחני במעיין, שוב פיגוע ביו"ש: מחבל הגיח עם רכבו לעבר ניידת משטרה באזור מחסום מכבים, כתוצאה מכך נפצע באופן קשה גבר כבן 30 - איש צוות בניידת משטרה. הוא פונה לקבלת טיפול בבית חולים שערי צדק בירושלים. המחבל, בן 29, חוסל על ידי כוחות שהיו בזירה. הפיגוע התרחש במחסום בל - נקודת ביקורת ביטחונית של צה"ל על כביש 443, באזור חטיבת בנימין.

זירת הפיגוע ( צילום: לפי סעיף 27א' מחוק זכויות יוצרים )





גלריה זירת הפיגוע במחסום בל ( צילום: דוברות איחוד הצלה )

מחקירה ראשונית עולה כי המחבל האיץ עם רכבו וניסה לפגוע בשוטר ואיש הצוות שהיו מחוץ לניידת. כוחות של צה"ל שהיו במחסום היו אלו שביצעו את הירי ונטרלו את המחבל.

מהמשטרה נמסר: "לפני זמן קצר הגיח מחבל עם רכבו לעבר ניידת משטרה של מחוז ש"י ודרס את אחד מאנשי הצוות שנפצע בשל כך באורח קשה. כוחות ששהו במקום, חיסלו את המחבל. כוחות משטרה נוספים בדרכם למקום וחקירת המקרה החלה במשטרה".

הדיווח על הפיגוע התקבל במוקד מד"א בשעה 16:54. על פי הדיווח גבר נפגע מרכב בכביש 443 מבית חורון לכיוון מערב. על פי הודעת מד"א חובשים ופרמדיקים, בשיתוף כוח רפואה של צה"ל, העניקו טיפול רפואי לגבר כבן 40 במצב קשה. פרמדיק מד"א ישי מור והחובשים יחיאל פרנקנהויז ואברהם לביא, סיפרו: "ראינו המולה רבה וגבר בשנות ה-40 כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות קשות בגופו, לאחר שנדרס. יחד עם כוחות הרפואה של צה"ל, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו באמבולנס מד"א לבית החולים כשמצבו קשה".

על פי

( צילום: דוברות איחוד הצלה )

( צילום: דוברות איחוד הצלה )

( צילום: לפי סעיף 27א' מחוק זכויות יוצרים )