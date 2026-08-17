ג'ארד קושנר, שליחו המיוחד של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אמר אמש (שני) כי השיחות עם איראן טובות מאי-פעם, אך עדיין לא התגבשו הבנות בין הצדדים. קושנר, שבמסגרת ביקורו במזרח התיכון נפגש מוקד יותר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, אמר אמנם כי השיחות מתנהלות עם "חלקים שונים" מהממשלה האיראנית - אך במשמרות המהפכה מיהרו לשלול כאלה. "אין שיחות, זה שקר שהוא בסך הכול פנטזיה".

גלריה ( צילום: shutterstock, AP/Alex Brandon, AP/Francisco Seco )

קושנר, שאמר את הדברים בריאיון לרשת "פוקס ניוז", טען כי מתנהלות שיחות בין נציגים אמריקנים ל"חלקים" מהמשטר האיראני, אך המשא ומתן שמתנהל הוא בין טהרן למתווכות כמו קטאר, ובעיקר עומאן שאיתה מתנהלים דיונים על נתיבי השיט במצר הורמוז. כך אמר למשל ביום שבת שר החוץ עבאס עראקצ'י: "המתווכות, קטאר ופקיסטן, מחליפות מסרים ומתקשרות איתנו, אך זה לא אומר שאנחנו נכנסים למשא ומתן - ועדיין לא קיבלנו החלטה אם לחדש את המו"מ עם ארצות הברית".

דובר משמרות המהפכה חוסיין מוחבי היה בוטה יותר ואמר מוקדם יותר לסוכנות הידיעות האיראנית תסנים כי "אין שיחות בין בכירי משמרות המהפכה לאמריקנים. השקר הזה של טראמפ הוא בסך הכול פנטזיה, שפקדה אותו עקב אשליות כתוצאה מתבוסה וייאוש במלחמה".

הוא הדהד את הדברים שאמרו גורמים איראנים וערבים ל"וול סטריט ג'ורנל", לפיהם המנהיגים הניצים באיראן מאמינים שההסכם היה רק ניסיון להוריד לחץ מהכלכלה העולמית ולקנות זמן, וטען כי "טראמפ מנסה לשלוט במחירי הנפט באמצעות ההצהרות האלה". מוחבי חזר על הטענה העיקשת לפיה רק קבלת תנאיה של איראן תוביל להתקדמות בין הצדדים. "ככל שהאמריקנים יקבלו את הכישלון מוקדם יותר - כך הם יצילו את ארצם מהפסדים גדולים יותר ויותר", הוסיף.

דני סיטרינוביץ, לשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר באמ"ן וכיום חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, הסביר כי "הדרך הקלה ביותר להסביר מדוע לא הושג הסכם עם איראן היא לתלות זאת בחילוקי הדעות בתוך ההנהגה האיראנית. אלא שהאירוע הזה מלמד שגם אם קיימות מחלוקות בטהרן, יש קונצנזוס רחב למדי באשר למדיניות שיש לאמץ במשא ומתן מול הממשל האמריקני".

"יש קונצנזוס באשר לקו שצריך לנקוט מול הממשל". מפקד משמרות המהפכה

בתוך כך, טראמפ אמר לכתבים בחדר הסגלגל כי איראן רוצה להגיע להסכם. "תראו אנחנו שם מסיבה אחת, לאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני - ולא יהיה לה כזה. כרגע לבנות נשק כזה אחרי מה שעשינו קודם עם מפציצי ה-B-2 (תקיפת מתקני הגרעין במבצע 'פטיש חצות' - ד"א) יכול לקחת להם עוד הרבה זמן".

טראמפ נשאל על איומו להכריז על מצר הורמוז כעל טריטוריה אמריקנית, ואמר כי מדובר ב"רעיון מצוין. אנחנו שולטים במצר באמצעות המצור, ואני אוהב את הרעיון להכריז עליו כשטח שלנו. עכשיו, הם יכולים להוות מטרד. הם יכולים להניח מוקש במים, ואנשים לא אוהבים שמוקשים פוגעים בספינות שלהם ששוות מיליארד דולר. אבל המצור היה יעיל מאוד, ואתם יודעים, אנחנו מוציאים עכשיו מיליוני חביות נפט בשבוע".