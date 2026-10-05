"למה רצחת את הבת שלי?", זעקה הבוקר (שני) יהודית מלכה, אמה של ליה כהן מלכה , שנרצחה בפיצוץ מטען ברכבה בנתיבי איילון, לעבר חן כהן, הפרוד של ליה ואבי בתם בת השנתיים, שנחשד בהזמנת הרצח, אבל מואשם בבית משפט השלום בראשון לציון באיומים כלפי ליה ואביה יעקב. הוא השיב לה: "אתם רצחתם אותה". צפו בתיעוד העימות בפתח הדיון:

"למעלה ישפטו אותך טוב-טוב"





יהודית הטיחה בו "אתה דאגת לזה (לרצח - מ"ת)", וקרובת משפחה אחרת צעקה לעברו בכאב "השארת ילדה קטנה שתראה איזה אבא יש לה".

ליה נרצחה ב-4 ביוני, כשמטען רב-עוצמה שהוטמן מתחת למושב ברכב שבו נהגה התפוצץ בעת שהייתה בדרכה לעבודתה בתל אביב. שעות לאחר הפיצוץ נעצר כהן בחשד למעורבות ברצח. הוא שמר על זכות השתיקה בחקירתו, וכעבור כמעט חודש שוחרר ממעצר. כתב האישום שהוגש נגדו אינו מייחס לו מעורבות ברצח, אלא עבירות איומים כלפי ליה והוריה.

בני משפחה רבים הגיעו הבוקר לאולם הדיונים בבית משפט השלום בראשון לציון. כתב האישום נגד חן מבוסס על עשרות הודעות קוליות והודעות וואטסאפ, בהן 95 מסרונים שנשלחו ליעקב אביה של ליה בטווח של פחות משלוש שעות. בין האיומים שנחשפו: "מחר זה יום הדין שלך", "שן תחת שן", ו-"אני אשב עליה 200 שנה".

יעקב אמר כי כחודשיים-שלושה לפני רצח בתו הוא התלונן יחד עם ליה במשטרת ראשון לציון והציג את ההודעות הקוליות והודעות הוואטסאפ. "הרצח שלה היה כתוב על הקיר" אמר בכאב האבא.

ליה מלכה ז"ל והזירה באיילון ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

כתב האישום מייחס לכהן בן 37 מראשון לציון, שלושה סעיפי אישום בגין עבירות איומים כלפיה וכלפי הוריה, ולא בגין הרצח עצמו, מאחר שחקירת החיסול נקלעה למבוי סתום.

סנגוריו של הנאשם כהן עו"ד ראיס אבו סיף ועו"ד עמיר קימחי ביקשו לדחות את ההקראה לכתב האישום כדי לצלם את כל חומרי החקירה בתיק. שופטת השלום, טל אוסטפלד נעתרה לבקשה ודחתה את מועד ההקראה לחודש נובמבר 2026 אז הנאשם יצטרך להשיב לכתב האישום נגדו.

לפני כשלושה שבועות נערך דיון בנושא המשמורת על בתם המשותפת, אז התעמתו חבריה של ליה ובני משפחתה עם חן, ואף פרצה מהומה לאחר שאחד מהם שפך עליו, אחר זרק אגרוף לכיוונו וכמה מהם קיללו אותו: "יא חרא", "בן ז***", "רצחת אמא לילדה", "שיישרפו אותך".