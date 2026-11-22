נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש היום (ראשון) בבית הנשיא עם משלחת מ בוליביה , שהגיעה לישראל לראשונה זה שני עשורים. במפגש השתתפו ראש הסנאט של בוליביה, דייגו אווילה נוואחאס, וראש בית הנבחרים, רוברטו חוליו קסטרו. הביקור התקיים בהובלת משרד החוץ, על רקע חידוש היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לבוליביה בדצמבר 2025, ונועד לקדם את הקשרים והדיאלוג בין שתי המדינות.

גלריה "מדינה שרוצה שלום". הנשיא ורעייתו עם האורחים מבוליביה ( צילום: עמוס בן גרשום / לע״מ )

במהלך המפגש התייחס הרצוג למאבק בטרור ולשאיפתה של ישראל להרחיב את הסכמי השלום. "אנחנו מדינה שרוצה שלום, שחתמה על הסכמי שלום לאחר מלחמות, ושואפת גם היום לשלום עם השכנים הפלסטינים, עם לבנון ועם סוריה. אנחנו רוצים לחתום על הסכמי אברהם נוספים עם סעודיה ועם מדינות אחרות, אבל כדי לעשות זאת צריך קודם כל להילחם בטרור", אמר.

הנשיא הוסיף: "כמו שאצלכם יש בעיות קשות מאוד ואתם רוצים להילחם בהן כמו שצריך , כך גם אנחנו נלחמים בטרור. אבל תמיד יש גורמים נוספים בעולם שאינם מבינים את צדקת ישראל ואת סיפורה האמיתי. אנחנו נמצאים במלחמה מול אויב שפלש לישראל בשבעה באוקטובר, רצח וטבח, אנס, שרף וחטף. כעת, לאחר כל המלחמה הזאת, אנחנו רוצים להגיע לרגעים של שלום".

הרצוג התייחס גם לקשר ההיסטורי בין בוליביה לעם היהודי ולשיתוף הפעולה האפשרי בין המדינות. "בוליביה היא סיפור גדול בחייו של העם היהודי. לאורך הדורות הגיעו אליכם יהודים רבים. כיום ישנה קהילה קטנה, ומכאן אני רוצה למסור לקהילה היהודית בבוליביה שאנחנו אוהבים אותה מאוד", אמר.

בהמשך הוסיף: "אשמח לארח את נשיא בוליביה בארץ וגם להגיע לביקור. הביקור שלכם הוא ביקור היסטורי לאחר שנים רבות. אנחנו יכולים לשתף פעולה בכל תחום, אקלים, ביטחון, בריאות, מדע, חלל וחקלאות. לכן, מבחינתנו בוליביה היא שותפה אמיתית".

"רוצים לארח אתכם בביתנו". הנשיא והמשלחת מבוליביה ( צילום: עמוס בן גרשום / לע״מ )

ראש הסנאט של בוליביה, דייגו אווילה נוואחאס, הודה על האירוח ואמר: "אני רוצה להודות בשם הפרלמנט על ההזדמנות שניתנה לנו להגיע לכאן. אנו נרגשים מאוד מהאפשרות לקיים יחסים עם ישראל ולהיפגש עם חברי הפרלמנט הישראלי".

הוא הוסיף כי חברי המשלחת החלו להכיר את ישראל במהלך היומיים שקדמו לפגישה: "במהלך היומיים האחרונים התחלנו להכיר את המדינה המדהימה שלכם. רבים מאיתנו מכירים את ישראל ואת ההיסטוריה שלה. למדנו על האירועים שעברה ובמקרים רבים אף שיתפנו את סיפורה ואת התמודדותה בשנים האחרונות במדינתנו, לצד הצלחתה לבנות את עצמה מחדש".

לדבריו, בוליביה מעוניינת להעמיק את הקשרים עם ישראל ולקדם שיתופי פעולה בתחומים שונים: "אנחנו רוצים לקיים יחסים פורמליים עם הפרלמנט הישראלי, לבסס את קשרי הידידות בין שתי המדינות ולקדם שיתוף פעולה בתחומי הביטחון, החקלאות בת־הקיימא והטכנולוגיה. יש לישראל פיתוחים והישגים מרשימים מאוד בתחומים אלו, והם מהווים מוקדי עניין מרכזיים עבורנו".