יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן ביקש לפתוח תיק בהוצאה לפועל נגד רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, בדרישה שתשלם לו הוצאות משפט בסך 2,000 שקלים שנפסקו לזכותו.
את התיק בשם גולן ביקשו לפתוח עורכי הדין גיורא ארדינסט, אלמוג גיל-אור וירדן שוחט ממשרד EBN. הדרישה לתשלום מצידה של שרה נתניהו באה אחרי שבית המשפט המחוזי בלוד חייב אותה לפני כחודש לשלם לגולן הוצאות משפט בעקבות דחיית בקשתה לסלק על הסף את תביעת לשון הרע שהוגשה נגדה בסך 2.55 מיליון שקלים.
התביעה הוגשה בעקבות הריאיון של נתניהו בערוץ 14, ובו רמזה לבגידה מצידו של גולן, שידע לטענתה על מתקפת 7 באוקטובר אפילו לפני בעלה ראש הממשלה. "אתה טוען שאתה לוחם ב-7 באוקטובר, אתה כבר השכם בבוקר היית שם כבר מלובש ומוכן. בשעה מאוד מוקדמת, כשאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה", היא אמרה באותו ריאיון.
מאז, פנו לנתניהו עורכי דינו של גולן שוב ושוב. במכתב התראה שהעבירו לה הובהר כי אם לא תשלם עד 10 בנובמבר, ייפתח נגדה תיק בהוצאה לפועל. המועד חלף, החוב לא שולם, הפניות נותרו ללא מענה - ולכן הוגשה הבקשה לתיק נגדה בהוצאה לפועל - לטובת גביית החוב.
התביעה של גולן בסך 2.55 מיליון שקלים הוגשה אחרי ששרה נתניהו סירבה להתנצל בפניו, ואף איימה להגיש תביעה נגדית נגדו. בכתב התביעה טען גולן, בין השאר, כי רעייתו של ראש הממשלה הציגה אותו כ"בוגד במולדתו", מה שהביא לזינוק של 450% בהסתה נגדו ברשתות - ולהגברת האיומים על חייו. בתביעה צוין כי יועץ נתניהו צפה בריאיון טרם שידורו – מה שמוכיח לדבריו את "התכנון המוקדם של התרת הדם".