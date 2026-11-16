את התיק בשם גולן ביקשו לפתוח עורכי הדין גיורא ארדינסט, אלמוג גיל-אור וירדן שוחט ממשרד EBN. הדרישה לתשלום מצידה של שרה נתניהו באה אחרי שבית המשפט המחוזי בלוד חייב אותה לפני כחודש לשלם לגולן הוצאות משפט בעקבות דחיית בקשתה לסלק על הסף את

את התיק בשם גולן ביקשו לפתוח עורכי הדין גיורא ארדינסט, אלמוג גיל-אור וירדן שוחט ממשרד EBN. הדרישה לתשלום מצידה של שרה נתניהו באה אחרי שבית המשפט המחוזי בלוד חייב אותה לפני כחודש לשלם לגולן הוצאות משפט בעקבות דחיית בקשתה לסלק על הסף את

התביעה הוגשה בעקבות הריאיון של נתניהו בערוץ 14, ובו רמזה לבגידה מצידו של גולן, שידע לטענתה על מתקפת 7 באוקטובר אפילו לפני בעלה ראש הממשלה. "אתה טוען שאתה לוחם ב-7 באוקטובר, אתה כבר השכם בבוקר היית שם כבר מלובש ומוכן. בשעה מאוד מוקדמת, כשאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה", היא אמרה באותו ריאיון.

התביעה הוגשה בעקבות הריאיון של נתניהו בערוץ 14, ובו רמזה לבגידה מצידו של גולן, שידע לטענתה על מתקפת 7 באוקטובר אפילו לפני בעלה ראש הממשלה. "אתה טוען שאתה לוחם ב-7 באוקטובר, אתה כבר השכם בבוקר היית שם כבר מלובש ומוכן. בשעה מאוד מוקדמת, כשאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה", היא אמרה באותו ריאיון.

התביעה הוגשה בעקבות הריאיון של נתניהו בערוץ 14, ובו רמזה לבגידה מצידו של גולן, שידע לטענתה על מתקפת 7 באוקטובר אפילו לפני בעלה ראש הממשלה. "אתה טוען שאתה לוחם ב-7 באוקטובר, אתה כבר השכם בבוקר היית שם כבר מלובש ומוכן. בשעה מאוד מוקדמת, כשאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה", היא אמרה באותו ריאיון.

מאז, פנו לנתניהו עורכי דינו של גולן שוב ושוב. במכתב התראה שהעבירו לה הובהר כי אם לא תשלם עד 10 בנובמבר, ייפתח נגדה תיק בהוצאה לפועל. המועד חלף, החוב לא שולם, הפניות נותרו ללא מענה - ולכן הוגשה הבקשה לתיק נגדה בהוצאה לפועל - לטובת גביית החוב.

מאז, פנו לנתניהו עורכי דינו של גולן שוב ושוב. במכתב התראה שהעבירו לה הובהר כי אם לא תשלם עד 10 בנובמבר, ייפתח נגדה תיק בהוצאה לפועל. המועד חלף, החוב לא שולם, הפניות נותרו ללא מענה - ולכן הוגשה הבקשה לתיק נגדה בהוצאה לפועל - לטובת גביית החוב.

מאז, פנו לנתניהו עורכי דינו של גולן שוב ושוב. במכתב התראה שהעבירו לה הובהר כי אם לא תשלם עד 10 בנובמבר, ייפתח נגדה תיק בהוצאה לפועל. המועד חלף, החוב לא שולם, הפניות נותרו ללא מענה - ולכן הוגשה הבקשה לתיק נגדה בהוצאה לפועל - לטובת גביית החוב.