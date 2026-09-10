יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן מימש את איומו , והגיש הבוקר (חמישי) תביעה על סך 2,550,000 מיליון שקלים משרה נתניהו, רעייתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות הריאיון בערוץ 14 שבו הדהדה קונספירציה שלפיה ידע מראש על 7/10. התביעה הוגשה אחרי ששרה נתניהו סירבה להתנצל בפניו, ואף איימה להגיש תביעה נגדית נגדו.

שרה נתניהו והציטוט מהריאיון ( צילום: Oliver Contreras / AFP )

בכתב התביעה טוען גולן, בין השאר, כי רעייתו של ראש הממשלה הציגה אותו כ"בוגד במולדתו", מה שהביא לזינוק של 450% בהסתה נגדו ברשתות - ולהגברת האיומים על חייו. בתביעה צוין כי יועץ נתניהו צפה בריאיון טרם שידורו – מה שמוכיח לדבריו את "התכנון המוקדם של התרת הדם".

התביעה אינה עוסקת רק בעילה של הפרת חוק איסור לשון הרע, אלא דורשת - לפי גולן באופן תקדימי - פיצוי אזרחי בגין הפרת הסעיף הפלילי של הסתה לאלימות.

"התראה מגורמי מודיעין"

בכתב התביעה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין גיורא ארדינסט, אלמוג גיל-אור וירדן שוחט ממשרד EBN, צוין כי "בעקבות דברי הנתבעת, המסמנים את התובע כבוגד במולדתו, גברו משמעותית האיומים על חייו וביטחונו של התובע, לרבות איומים קונקרטיים על חייו, עליהם קיבל התראה מגורמי מודיעין. כמו כן, השיח האלים, המסית והעוין כנגד התובע ברשתות החברתיות התגבר פי כמה".

עוד נכתב כי "בכך נגרם לו נזק ממוני ובלתי ממוני משמעותי, לרבות כאב וסבל, זעזוע, כעס ועוגמת נפש. כמו כן, בשל דברי הנתבעת המתירים את דמו ומייחסים לו מעשה בגידה, התובע נאלץ להרחיב ולהעמיק את שירותי האבטחה אותם הוא שוכר. עלויות האבטחה העודפות בהן נאלץ התובע לשאת עקב דברי ההסתה נגדו והצגתו כבוגד, מגולמות בפיצוי הנתבע, וככל הנראה אף יעלו עליו באופן משמעותי".

גולן עצמו ביקר בחריפות את ראש הממשלה, ומסר כי "פרנויה, מסתבר, היא עסק משפחתי. נתניהו לא מפסיק לשקר ולטייח. ככל שהחבל הפוליטי מתהדק סביב צווארו, הוא נעשה מסוכן יותר. כשהוא מרגיש שהשלטון בורח לו מהידיים, אין שקר שלא יספר, אין קו אדום שלא יחצה. זה ניסיון בזוי ושפל. אנחנו שמים לזה סוף".

בתביעה צוין עוד כי "תיאוריות קונספירציה אלה, אשר לא נולדו מתוך עצמן אלא ממוחם הזדוני של מי שניסו לנער עצמם מן האחריות לאסון הנורא, הן כוזבות ומופרכות. תכליתן היא להסית נגד התובע ובתוך כך לפגוע בכבודו ובשמו הטוב של התובע, אשר סיכן את חייו במסגרת שירותו הביטחוני לאורך השנים, והמשיך לעשות כן גם ביום 7 באוקטובר 2023, כאשר נסע לעוטף עזה כדי לסייע ולהציל אזרחים".