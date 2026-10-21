יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך והיועץ האסטרטגי ישראל איינהורן, שעבד בעבר עם נתניהו והליכוד ומוגדר על ידי המשטרה כ"עבריין נמלט", ניסחו השנה מסרים לקמפיין של המפלגה הרומנית הלאומנית AUR (הברית לאחדות רומנים). כך עולה מתחקיר שפורסם באתר Snoop.ro ברומניה. התחקיר מבוסס על התכתבויות של אוריך בוואטסאפ שדלפו לאחרונה לרשת. השניים חשודים במסגרת פרשת קטאר-גייט שנחקרת בישראל. אוריך ואיינהורן לא מסרו תגובה לפניית ynet בעקבות התחקיר ברומניה.
על פי הפרסום, מהתכתבויות אלו עולה כי אוריך ואיינהורן דנו בחודשים אוגוסט וספטמבר השנה באסטרטגיה התקשורתית של המפלגה ושל העומד בראשה ג'ורג' סימיון שנחשב למעריץ של דונלד טראמפ ולתומך של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין.
מהתחקיר עולה כי בהתכתבויות ביניהם דנו אוריך ואיינהורן בפוליטיקה הרומנית, עסקו במפגש אפשרי עם סימיון וניסחו מסרים שבסופו של דבר משמשים את המפלגה הלאומנית בהודעות הרשמיות שלה. חלק מהמסרים כוונו נגד נשיא רומניה ניקושור דן שגבר על סימיון בהתמודדות ישירה ביניהם על תפקיד הנשיא.
נזכיר כי באותו מירוץ, ביטל בית המשפט את תוצאות הסיבוב הראשון, על רקע חשש להתערבות רוסית בהליך. בישראל דווח כי עופר גולן שהיה יועצו של בנימין נתניהו נשלח בשנת 2024 למשימה בת שבועיים ברומניה מטעם חברת "פרספשן" של איינהורן - אך התחקיר הנוכחי אינו עוסק בתקופה זו, והוא מציג מעורבות של אוריך ואיינהורן בפוליטיקה הרומנית בשנה האחרונה.
נציגי מפלגת AUR הכחישו כי אוריך ואיינהורן הועסקו על ידם, אך ציינו כי קיבלו הצעה לשיתוף פעולה מ"הצד הישראלי". במפלגה לא הגיבו ישירות לתכתובת בין אוריך לאיינהורן שעסקה בפוליטיקה הרומנית.
יש לציין כי אין כל מניעה מיועצי תקשורת ישראלים לעבוד עבור גורמים במדינות זרות. ברומניה עבדו בעבר יועצי תקשורת ישראלים אחרים. אך במקרה של אוריך ואיינהורן עולה השאלה האם העיסוק שלהם בפוליטיקה הרומנית בוצע בשקיפות והאם קיימת זיקה בין עבודתם במדינה המזרח אירופית לבין עבודתם עבור ראש הממשלה בנימין נתניהו. במקביל עולה השאלה מדוע במפלגה הכחישו את ממצאי התחקיר.
תומכים באיחוד עם מולדובה
סוגיה נוספת נוגעת לאופיה ודמותה של מפלגת AUR שעבורה עבדו על פי התחקיר אוריך ואיינהורן. היא נחשבת למפלגה ימנית-פופוליסטית-קיצונית הפועלת ברומניה, עם שלוחה גם במולדובה. היא נוסדה בשנת 2019 על ידי סימיון בשנת 2019 ונכון לשנת 2026, היא המפלגה השנייה בגודלה בשני בתי הפרלמנט של רומניה. חלק מחבריה הואשמו בכך שהם מחזיקים בדעות אנטישמיות ופשיסטיות.
בעבר הוציאה הודעה המפלגה שבה טענה כי נושא השואה צריך להיות "נושא מינורי" בבתי הספר במדינה וטענו כי עושים שימוש בשואה ככלי אידאולוגי, מה שהביא לגינוי חריף מיד ושם. חברים במפלגתו של סימיון הגנו בעבר על דמויות מהמשטר הרומני במלחמת העולם השנייה, כולל גורמים אנטישמיים ולאומניים. סימיון מצדו דוחה את ההאשמות, הביע בעבר חרטה על השואה ונפגש עם נציגים ישראלים.
המפלגה מציינת עוד כי ארבעת עמודי התווך שלה הם ערכי המשפחה, לאומיות רומנית, אמונה נוצרית רומנית וחירות, ויש לה קשרים הדוקים עם הכנסייה האורתודוקסית הרומנית. כשמה, המפלגה תומכת באיחוד של רומניה ומולדובה, וכן פרו-רוסית ותומכת בישראל. כיום המפלגה נהנית מתמיכת כ-35% מהאזרחים על פי הסקרים ועשויה להרוויח מהכרזה על בחירות בזק במדינה.
באוגוסט 2023 נפגש שגריר ישראל ברומניה ראובן עזר עם סימיון, ביוזמת ראש מועצת שומרון יוסי דגן ובהנחיית שר החוץ אלי כהן. במהלך הפגישה הביע סימיון חרטה על השואה, גינה אנטישמיות והביע תמיכה בזכותה של ישראל לבנות ביהודה ושומרון. המהלך עורר ביקורת מצד ארגונים יהודיים וגורמים פוליטיים בישראל וברומניה על מתן לגיטימציה למפלגה ימנית -קיצונית.