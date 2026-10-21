יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך והיועץ האסטרטגי ישראל איינהורן, שעבד בעבר עם נתניהו והליכוד ומוגדר על ידי המשטרה כ"עבריין נמלט", ניסחו השנה מסרים לקמפיין של המפלגה הרומנית הלאומנית AUR (הברית לאחדות רומנים). כך עולה מתחקיר שפורסם באתר Snoop.ro ברומניה. התחקיר מבוסס על התכתבויות של אוריך בוואטסאפ שדלפו לאחרונה לרשת. השניים חשודים במסגרת

יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך והיועץ האסטרטגי ישראל איינהורן, שעבד בעבר עם נתניהו והליכוד ומוגדר על ידי המשטרה כ"עבריין נמלט", ניסחו השנה מסרים לקמפיין של המפלגה הרומנית הלאומנית AUR (הברית לאחדות רומנים). כך עולה מתחקיר שפורסם באתר Snoop.ro ברומניה. התחקיר מבוסס על התכתבויות של אוריך בוואטסאפ שדלפו לאחרונה לרשת. השניים חשודים במסגרת

על פי הפרסום, מהתכתבויות אלו עולה כי אוריך ואיינהורן דנו בחודשים אוגוסט וספטמבר השנה באסטרטגיה התקשורתית של המפלגה ו

על פי הפרסום, מהתכתבויות אלו עולה כי אוריך ואיינהורן דנו בחודשים אוגוסט וספטמבר השנה באסטרטגיה התקשורתית של המפלגה ו

מהתחקיר עולה כי בהתכתבויות ביניהם דנו אוריך ואיינהורן בפוליטיקה הרומנית, עסקו במפגש אפשרי עם סימיון וניסחו מסרים שבסופו של דבר משמשים את המפלגה הלאומנית בהודעות הרשמיות שלה. חלק מהמסרים כוונו נגד

מהתחקיר עולה כי בהתכתבויות ביניהם דנו אוריך ואיינהורן בפוליטיקה הרומנית, עסקו במפגש אפשרי עם סימיון וניסחו מסרים שבסופו של דבר משמשים את המפלגה הלאומנית בהודעות הרשמיות שלה. חלק מהמסרים כוונו נגד

נציגי מפלגת AUR הכחישו כי אוריך ואיינהורן הועסקו על ידם, אך ציינו כי קיבלו הצעה לשיתוף פעולה מ"הצד הישראלי". במפלגה לא הגיבו ישירות לתכתובת בין אוריך לאיינהורן שעסקה בפוליטיקה הרומנית.

נציגי מפלגת AUR הכחישו כי אוריך ואיינהורן הועסקו על ידם, אך ציינו כי קיבלו הצעה לשיתוף פעולה מ"הצד הישראלי". במפלגה לא הגיבו ישירות לתכתובת בין אוריך לאיינהורן שעסקה בפוליטיקה הרומנית.

נציגי מפלגת AUR הכחישו כי אוריך ואיינהורן הועסקו על ידם, אך ציינו כי קיבלו הצעה לשיתוף פעולה מ"הצד הישראלי". במפלגה לא הגיבו ישירות לתכתובת בין אוריך לאיינהורן שעסקה בפוליטיקה הרומנית.