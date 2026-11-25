אם הבדיחה הזאת לא הייתה על חשבוננו, תרתי משמע, היא הייתה יכולה להיות מצחיקה מאוד.

״שרים דתיים ושאינם מוגדרים כאלה התפללו באותן שעות, והתפילות התקבלו. שום מטוס ממטוסינו ושום טייס לא נפגע. ארוע שאין לו אח ורע בתולדות המלחמות העולמיות״, כותב שר המורשת עמיחי אליהו בגב ספרו. אנשי המודיעין עבדו שנים. הטייסים סיכנו את חייהם. עמיחי התפלל. נחשו מי מוציא ספר.

"מוג'תבא השני - מעללי המוסד באיראן", מאת עמיחי אליהו ( צילום: שלו שלום )

בכושר ההפתעה שלו, לפחות, אין ספק. כפי שחשפה גילי כהן בכאן 11, המוסד לא ידע על הספר העוסק במעלליו, והספר לא הוגש לוועדת השרים להיתרי פרסום. מבצע חשאי על מבצע חשאי. גם עמיתיו הופתעו: ״אם היה מגיש מסמך מסודר של חמישה עמודים, היינו חושבים שהגיעו ימות גאולה ומשיח״, אמר אחד מהם.

על הכריכה הספר ״נשען על המציאות״. בתגובת לשכתו הוא פרי הדמיון, שאינו מבוסס על מידע שהגיע אליו בתפקידו. כשהמציאות מחלקת תהילה הוא בפנים; כשהיא מבקשת הסברים מדוע לא קיים את דרישות החוק, הוא במדף הבדיון. גם העורך הלשוני, אם לשפוט מהכריכה, נשאר מחוץ למעגל השותפים. ״מספר ההחלטות גורליות״, כותב השר, ובהמשך: ״החלטות רבות אחרות שאי אפשר לספר עליהם עדיין״. עליהן, כבוד השר. ולפני שמספרים עליהן, כדאי שמישהו יספר לך. אתה אפילו לא חבר בקבינט. בינתיים, העברית יצאה מהמערכה במצב פחות טוב ממטוסינו.

כך, בכמה מילים, חברות בממשלה הופכת לשותפות בכל מבצע. המוסד סיפק את העלילה; שר המורשת הגיע לחלוקת הקרדיט

אבל העילגות היא רק ההקדמה לחוצפה. אליהו מתאר שנים של הכנות ״בחדרים סגורים מרוחקי עין״, ומיד משחיל את עצמו לתמונה: ״הייתי חלק מהממשלה״. כך, בכמה מילים, חברות בממשלה הופכת לשותפות בכל מבצע. המוסד סיפק את העלילה; שר המורשת הגיע לחלוקת הקרדיט.

הוא אפילו מתהדר ב״שחרור החטופים״. האיש שהצביע נגד עסקאות השחרור בנובמבר 2023 ובינואר 2025, אז גם התפטר מהממשלה יחד עם שאר שרי "עוצמה יהודית", שאמר כי "המשימה היא לא 'קודם כל החטופים' - צריך להכריע את חמאס" ודרש לעסוק בעניין החטופים רק אחרי סיום המלחמה, מציג עכשיו את השבתם כהישג של הממשלה שהוא היה חלק ממנה. סוף־סוף מצאנו את התפנית הבדיונית. ואם הקשר עם הבוס שמעל הבוס מוצלח כל כך, אולי אפשר לבקש גם כמה עשורים בלי מלחמה? לתת לעם קצת אוויר, בין הצלת העולם לכרך ההמשך.

בעניין אחד אליהו צודק: חברות בממשלה אכן מטילה אחריות. סעיף 4 ל"חוק יסוד: הממשלה" קובע כי ״הממשלה אחראית בפני הכנסת באחריות משותפת״. אין שם סעיף שמעניק לשר המורשת תמלוגים על ההצלחות ופטור מהכישלונות. אם הכיסא בממשלה הופך אותך לשותף להישגי קהילת המודיעין וצה"ל, ישבת עליו גם ב-7 באוקטובר ובעוד ימים אפלים רבים אחרים.

בפגיעה הקשה בשמה של ישראל בעולם דווקא הייתה לו תרומה אישית ייחודית. כשנשאל אם הציפייה שלו היא להטיל "איזו פצצת אטום מחר בבוקר" על עזה, מכיוון שלשיטתו אין שם בלתי מעורבים, ענה: "זו דרך אחת". בהזדמנות אחרת אמר: ״שיילכו לאירלנד או למדבריות״, על תושבי עזה; ובהמשך הכריז: ״הממשלה דוהרת לזה שעזה נמחקת״. כאן אין צורך לנחש מה היה חלקו.