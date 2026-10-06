המחדל הולך ומתבהר: בדיון בוועדת החוץ והביטחון שהתקיים היום (שלישי) ועסק בפרשת ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי, התברר כי 1,240 אנשי צוות אוויר ממדינות שאין לישראל יחסים איתן נכנסו בשנה האחרונה לישראל. בין אותם אנשי צוות גם אזרחי סוריה ולבנון.
בתום תחקיר ראשוני במשרד התחבורה, השרה מירי רגב שלחה פניה דחופה לראש המל"ל שמואל בן עזרא, בקריאה לנקוט "צעדים מיידיים" לצמצום ומניעה של הישנות מקרים חמורים דומים. זאת "עד לאחר השלמת התחקיר של הגורמים הרלוונטיים, ותכלולם על ידי ראש המל"ל", כתבה. רגב ציינה כי "במשרד התחבורה עלו כמה הצעות לצעדים, אך היות והסמכות אינה מצויה במשרד, אני פונה אליך שתנחה את המשרדים הרלוונטיים".
בין היתר פירטה רגב: "יצירת נוהל ויזה (או כל מסמך חליפי כפי שיהיה מקובל על רשות האוכלוסין) תעופתית חד-פעמית לכלל הנוסעים ולכלל צוות האוויר, לכל טיסה שמגיעה מחו"ל לארץ על ידי חברות זרות, ישראליות או טיסות חכורות. הוויזה תמולא 48 שעות לפני המראה ותאושר על ידי רשות האוכלוסין. מימוש ההנחיה החל מיום ראשון הקרוב, באחריות משרד הפנים ורשות האוכלוסין".
צעד נוסף שעליו המליצה: "קבלת יעדים בעלי איום ביטחוני מהמוסד ושב״כ. בטיסות מיעדים אלו, יעבירו חברות התעופה 48 שעות מראש את שמות הנוסעים וצוותי האוויר לאגף הביטחון במשרד התחבורה, והם יועברו על ידו לאישור מוסד או שב״כ טרם המראתם. העברת רשימת יעדים בעלי איום ביטחוני גבוה עד ליום חמישי הקרוב - באחריות המוסד והשב״כ.
"החלטה לעניין הגוף שאליו משרד התחבורה יעביר את הרשימות לבדיקה, מוסד או שב"כ – באחריות ראש המל"ל", כתבה. "העברת הנחיה זו לכלל חברות התעופה הטסות לישראל ביום חמישי - באחריות אגף הביטחון במשרד התחבורה. מימוש ההנחיה לביצוע החל מיום ראשון הקרוב. אבקש מראש המל"ל להנחות את אגף תקציבים להסדיר את העברת התקציב והתקנים באופן מיידי".
בהמשך לישיבת הקבינט בתחילת השבוע, דרש משרד התחבורה כי אגף הביטחון ושב"כ יעבירו הנחיות אבטחה בהתאם לנהלים החדשים לחברות התעופה הזרות והישראליות, ויוודאו כי הנחיות אלו הוטמעו בנהלי העבודה של החברות. מדובר בחלק מההצעות שכבר הועלו בעבר על ידי אגף הביטחון, במסגרת דיוני פורום התעופה בראשות המל"ל - ונענו בשלילה. בנוסף, ביקשה רגב מראש המל"ל דיון דחוף ביום חמישי הקרוב, כדי "לוודא שהנחיות אלו ממומשות ויוצאות לפועל החל מיום ראשון עד לסיום התחקיר שמתוכלל על ידך, בהנחיית רה"מ".
בתוך כך, רגב קיימה אתמול שיחה עם השגריר האמירתי ונציג מבית המלוכה של האמירויות, סביב סוגיית החזרת טיסות פליי דובאי לישראל - 10 טיסות ביום לצד הגדלת כמות טיסות איתיחאד. השרה הוזמנה להגיע לאמירויות בשבוע הבא כדי לסכם את הפרטים, וכדי "להחזיר עטרה ליושנה ולכבד את הסכמי אברהם".
רגב דרשה בשיחה זו, לצד החזרת טיסות פליי דובאי לישראל, כי ינתן אישור לקיום מערך בידוק לחברות התעופה הישראליות בהתאם לדרישות שב"כ וגורמי ביטחון. זאת לצד אישור גורף לקיום שתי טיסות סדירות מדי יום לכל אחת מחברות התעופה הישראליות. עוד דרשה כי מערך הבידוק יאפשר הכנסת מכונת שיקוף. הנסיעה טרם אושרה סופית, אך לפי שעה מסתמן כי במקביל ליציאת צוות גורמי ביטחון מישראל לדובאי, טיסות פליי דובאי יאושרו לחזור לישראל.
השבוע הגיעו אנשי שב"כ לאיחוד האמירויות - והם משתתפים בחקירת הטייס-מחבל העומאני, המאם אל-המאמי, כאמור אזרח מדינה שלא ביחסים עם ישראל. בחקירה הוא אמר שמה שהניע אותו לפעולה זה רצון לנקום בישראל על מה שעשתה ברצועת עזה.
כמו כן, בחקירה שללו את המעורבות של הדיילים בנסיון חטיפת וריסוק המטוס, שכן הם היו מבוהלים מאוד. עם זאת, נוסעים חשדו שהם שיתפו פעולה עם הטייס-מחבל.
מחקירתו עלה גם כי תוכניתו הייתה לרסק את המטוס בנתב"ג, כשתוכנית ב' שלו הייתה לרסק אותו בבסיס אמריקני בירדן, אם לא יצליח לעשות זאת בישראל. הטייס-מחבל העומאני תכנן לבצע הפיגוע כבר בחודש יולי האחרון, אך בגלל קרבה אישית לאחד מאנשי הצוות במטוסו "ריחם עליו" ודחה את הפיגוע להזדמנות אחרת. לפי ממצאי החקירה עולה כי אל-המאמי נחת בישראל עוד בחודש יוני, והכין את עצמו להיות "שהיד".