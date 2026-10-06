מחקירתו עלה גם כי תוכניתו הייתה לרסק את המטוס בנתב"ג, כשתוכנית ב' שלו הייתה לרסק אותו בבסיס אמריקני בירדן, אם לא יצליח לעשות זאת בישראל. הטייס-מחבל העומאני תכנן לבצע הפיגוע כבר בחודש יולי האחרון, אך בגלל קרבה אישית לאחד מאנשי הצוות במטוסו "ריחם עליו" ודחה את הפיגוע להזדמנות אחרת. לפי ממצאי החקירה עולה כי אל-המאמי נחת בישראל עוד בחודש יוני, והכין את עצמו להיות "שהיד".