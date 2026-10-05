חמישה ימים אחרי ניסיון ריסוק טיסת פליי דובאי, הגיעו אנשי שב"כ לאיחוד האמירויות - והם משתתפים בחקירת הטייס-מחבל העומאני, המאם אל-המאמי. בחקירה הוא אמר שמה שהניע אותו לפעולה זה רצון לנקום בישראל על מה שעשתה ברצועת עזה.
כמו כן, בחקירה שללו את המעורבות של הדיילים בנסיון חטיפת וריסוק המטוס, שכן הם היו מבוהלים מאוד. עם זאת, נוסעים חשדו שהם שיתפו פעולה עם הטייס-מחבל.
מהחקירתו עלה גם כי תוכניתו הייתה לרסק את המטוס בנתב"ג, כשתוכנית ב' שלו הייתה לרסק אותו בבסיס אמריקני בירדן, אם לא יצליח לעשות זאת בישראל. הטייס-מחבל העומאני תכנן לבצע הפיגוע כבר בחודש יולי האחרון, אך בגלל קרבה אישית לאחד מאנשי הצוות במטוסו "ריחם עליו" ודחה את הפיגוע להזדמנות אחרת. לפי ממצאי החקירה עולה כי אל-המאמי נחת בישראל עוד בחודש יוני, והכין את עצמו להיות "שהיד".
בישיבת הקבינט אמר נציג המוסד לשרים כי בחקירה התברר שאל-המאמי ביקור בשנים האחרונות בכמה מדינות אויב ומדינות עוינות - ולא רק בסוריה, כפי שכבר נחשף.
פרט לשהותו הארוכה בסוריה, ביקורים אלה היו חפוזים - אבל בודקים אם במהלך הביקורים הללו אדם או ארגון כלשהו הפעיל אותו או גייס אותו. לפחות בינתיים, ההערכה היא שהוא פעל כמפגע בודד. גם באוסטרליה ובניו זילנד חוקרים את הזמן שבו שהה במדינות, לפני כעשור.
מה ששיבש את תוכניתו של אל-המאמי לרסק את טיסת פליי דובאי FZ1023, יחד עם גבורת הנוסעים הישראלים והטייסים שהנחיתו את המטוס, היה המאבק ההירואי של הטייס ההודי סמית מאצ'צ'אר. קברניט הטיסה נלחם על חייו וחיי הנוסעים, ומחקירת הטייס-מחבל עולה כי הוא תכנן לחבוט במאצ'צ'אר בגרזן חירום עד שיאבד הכרה, ואז לקחת את המושכות ולרסק המטוס. אחרי ההשתלטות על הטייס-מחבל וייצוב המטוס, הטייסים המחליפים ביקשו אישור נחיתה בירדן, אך ברגע שהירדנים הבינו כי יש חשד לחטיפה, הם סירבו לאפשר למטוס לנחות בשטח הממלכה.
בחדשות 13 דווח כי הטייס העומאני אמר בחקירתו: "חיפשתי ובדקתי איזו חברה טסה לתל אביב, ובגלל זה בחרתי בפליי דובאי. ניסיתי להתקבל לכל החברות. תכננתי את הפעולה עוד לפני שהתקבלתי לחברה". לפי תחקיר שערך העיתון האיטלקי "קוריירה דלה סרה", הטייס-מחבל ניתק את הטייס האוטומטי, לקח את השליטה, כיבה את המנועים באוויר - ודחף את ההגאים קדימה בכל הכוח. כך איבד המטוס 16 אלף רגל בפחות מדקה.
אתמול הכיר לראשונה ראש הממשלה בנימין נתניהו במחדל ובפרצות האבטחה הרבות שנחשפו מאז ניסיון ריסוק המטוס. הפתרון שלו, לפי לשכתו, הוא הנחיה לראש המל"ל שמואל בן עזרא "למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כלל היבטי האבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל". לא ברור עד כמה מהר יפעל הצוות, והאם פרצות האבטחה הרבות שיתגלו ייסגרו במהירות בעקבותיו.
עם זאת, הבדיקה שעליה הורה ראש הממשלה תהיה בדיקה פנימית בלבד, ולמי שיעמוד בראשה לא יהיו סמכויות חקירה או אכיפה. מי שטיפל בנושא עד כה, ללא הצלחה, הוא ראש המל"ל בן עזרא.