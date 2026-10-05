כמו כן, בחקירה שללו את המעורבות של הדיילים בנסיון חטיפת וריסוק המטוס, שכן הם היו מבוהלים מאוד. עם זאת, נוסעים חשדו שהם שיתפו פעולה עם הטייס-מחבל.

כמו כן, בחקירה שללו את המעורבות של הדיילים בנסיון חטיפת וריסוק המטוס, שכן הם היו מבוהלים מאוד. עם זאת, נוסעים חשדו שהם שיתפו פעולה עם הטייס-מחבל.

כמו כן, בחקירה שללו את המעורבות של הדיילים בנסיון חטיפת וריסוק המטוס, שכן הם היו מבוהלים מאוד. עם זאת, נוסעים חשדו שהם שיתפו פעולה עם הטייס-מחבל.

, כשתוכנית ב' שלו הייתה לרסק אותו בבסיס אמריקני בירדן, אם לא יצליח לעשות זאת בישראל. הטייס-מחבל העומאני תכנן לבצע הפיגוע כבר בחודש יולי האחרון, אך בגלל קרבה אישית לאחד מאנשי הצוות במטוסו "ריחם עליו" ודחה את הפיגוע להזדמנות אחרת. לפי ממצאי החקירה עולה כי אל-המאמי נחת בישראל עוד בחודש יוני, והכין את עצמו להיות "שהיד".

, כשתוכנית ב' שלו הייתה לרסק אותו בבסיס אמריקני בירדן, אם לא יצליח לעשות זאת בישראל. הטייס-מחבל העומאני תכנן לבצע הפיגוע כבר בחודש יולי האחרון, אך בגלל קרבה אישית לאחד מאנשי הצוות במטוסו "ריחם עליו" ודחה את הפיגוע להזדמנות אחרת. לפי ממצאי החקירה עולה כי אל-המאמי נחת בישראל עוד בחודש יוני, והכין את עצמו להיות "שהיד".

פרט לשהותו הארוכה בסוריה, ביקורים אלה היו חפוזים - אבל בודקים אם במהלך הביקורים הללו אדם או ארגון כלשהו הפעיל אותו או גייס אותו. לפחות בינתיים, ההערכה היא שהוא פעל כמפגע בודד. גם באוסטרליה ובניו זילנד חוקרים את הזמן שבו שהה במדינות, לפני כעשור.

פרט לשהותו הארוכה בסוריה, ביקורים אלה היו חפוזים - אבל בודקים אם במהלך הביקורים הללו אדם או ארגון כלשהו הפעיל אותו או גייס אותו. לפחות בינתיים, ההערכה היא שהוא פעל כמפגע בודד. גם באוסטרליה ובניו זילנד חוקרים את הזמן שבו שהה במדינות, לפני כעשור.

פרט לשהותו הארוכה בסוריה, ביקורים אלה היו חפוזים - אבל בודקים אם במהלך הביקורים הללו אדם או ארגון כלשהו הפעיל אותו או גייס אותו. לפחות בינתיים, ההערכה היא שהוא פעל כמפגע בודד. גם באוסטרליה ובניו זילנד חוקרים את הזמן שבו שהה במדינות, לפני כעשור.