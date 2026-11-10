משרד ראש הממשלה פרסם הערב (שלישי) הודעה בתגובה לביקורת של מועצת השלום, שטענה כי ישראל עיכבה את הכנסת הציוד להיערכות לחורף ברצועת עזה, ובכך החמירה את המצוקה ההומניטרית שם. בהודעה הטיל המשרד על חמאס את מלוא האחריות למצב - וציין כי ישראל סייעה בתוכנית להכנת חורף בתיאום עם מועצת השלום, האו"ם, ארגונים בינלאומיים ומדינות תורמות.
התוכנית, לפי הודעת המשרד, כוללת יותר מ-91,000 אוהלים, יותר מ-8,200 משאיות של יריעות ברזנט, שמיכות, ביגוד לחורף ואספקה, 12 משאיות שאיבה ופינוי ביוב, תיקונים לרשתות מים וביוב, ודלק להפעלת מתקני שאיבה.
"חמאס לבדו אחראי לסבלם של תושבי עזה. כעת הוא מנצל בציניות את הסבל הזה כדי להטיל שוב את האשמה על ישראל", נכתב. עוד הדגישו במשרד ראש הממשלה כי ישראל פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם ארצות הברית ועם מועצת השלום, ומחויבת להצלחת תוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ. לפי התוכנית, על חמאס להתפרק מנשקו ועל הרצועה לעבור פירוז לפני שיחל השיקום.
"עד היום חמאס לא מסר ולו כלי נשק אחד, והוא ממשיך להחזיק את תושבי עזה כבני ערובה לשלטון הטרור שלו", הוסיפו בהודעה. במשרד ראש הממשלה טענו כי ארגון הטרור השתמש במלט שנועד לבתים כדי לבנות מנהרות, הפך צינורות מים למשגרי טילים והשתמש במשאבות ביוב לייצור רקטות. לטענת המשרד, חמאס הסיט באופן שיטתי סיוע הומניטרי לתשתיות צבאיות, "בזמן שהאו"ם ואונר"א עוצמים עין".
"כל עוד חמאס נשאר בשלטון, הוא ינצל כל פריט שנכנס לעזה כדי לבסס את שלטון הטרור שלו ולהרחיב את מאגר הנשק שלו", נכתב בהודעה. במשרד ראש הממשלה הבהירו כי ישראל תמשיך לתמוך בהיערכות לחורף, אך "אסור לאפשר לחמאס לנצל אספקה וציוד הומניטריים כדי לשקם את יכולות הטרור שלו". ההודעה נחתמה בקריאה למתווכים לדרוש מחמאס להתפרק מנשקו "כדי שתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ תוכל לצאת אל הפועל".
כאמור, מועצת השלום פרסמה אתמול הצהרה חריפה בעקבות ההצפות ברצועת עזה, ובה קראה לישראל לאשר מיידית הכנסת ציוד להיערכות לחורף. בהודעה ביקרה המועצה את התנהלות ישראל, וטענה כי העיכובים באישורי הכנסת הציוד החמירו את המצוקה ברצועה. הקריאה לחמאס להניח את נשקו ולהעביר את סמכויות השלטון לוועדה הלאומית לניהול עזה צוינה בשולי הדברים.
ההצהרה פורסמה על רקע הגשמים שהציפו את ערי האוהלים בעזה במהלך סוף השבוע. אלא שלצד הקריאה ההומניטרית, ההודעה כוללת כאמור גם ביקורת על ממשלת ישראל. במועצה טענו כי במשך חודשים הפעילו לחץ על ישראל לאשר הכנסת חומרים וציוד חיוניים, בהתאם להתחייבויותיה במסגרת הסכם שארם א-שייח.
כבר לפני שבוע זיהו במערכת הביטחון היערכות של חמאס למערכה תודעתית מול הקהילה הבינלאומית, בעיקר סביב השלכות עונת החורף המתקרבת. לפי גורמים שמעורים בנושא, ארגון הטרור צפוי לקדם קמפיין שיתמקד בנזקי מזג האוויר, בהיעדר תשתיות ראויות ובמחסור של ציוד חם ומספק לתושבים.
מבחינת חמאס, המטרה היא להפעיל לחץ בינלאומי על ישראל באמצעות הדגשת המצוקה ההומניטרית ברצועה, בתקווה שהביקורת תוביל להפסקת הסיכולים והתקיפות הישראליות או לפחות להורדת היקף התקיפות.