"חמאס לבדו אחראי לסבלם של תושבי עזה. כעת הוא מנצל בציניות את הסבל הזה כדי להטיל שוב את האשמה על ישראל", נכתב. עוד הדגישו במשרד ראש הממשלה כי ישראל פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם ארצות הברית ועם מועצת השלום, ומחויבת להצלחת תוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ. לפי התוכנית, על חמאס להתפרק מנשקו ועל הרצועה לעבור פירוז לפני שיחל השיקום.

"חמאס לבדו אחראי לסבלם של תושבי עזה. כעת הוא מנצל בציניות את הסבל הזה כדי להטיל שוב את האשמה על ישראל", נכתב. עוד הדגישו במשרד ראש הממשלה כי ישראל פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם ארצות הברית ועם מועצת השלום, ומחויבת להצלחת תוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ. לפי התוכנית, על חמאס להתפרק מנשקו ועל הרצועה לעבור פירוז לפני שיחל השיקום.

"חמאס לבדו אחראי לסבלם של תושבי עזה. כעת הוא מנצל בציניות את הסבל הזה כדי להטיל שוב את האשמה על ישראל", נכתב. עוד הדגישו במשרד ראש הממשלה כי ישראל פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם ארצות הברית ועם מועצת השלום, ומחויבת להצלחת תוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ. לפי התוכנית, על חמאס להתפרק מנשקו ועל הרצועה לעבור פירוז לפני שיחל השיקום.

"עד היום חמאס לא מסר ולו כלי נשק אחד, והוא ממשיך להחזיק את תושבי עזה כבני ערובה לשלטון הטרור שלו", הוסיפו בהודעה. במשרד ראש הממשלה טענו כי ארגון הטרור השתמש במלט שנועד לבתים כדי לבנות מנהרות, הפך צינורות מים למשגרי טילים והשתמש במשאבות ביוב לייצור רקטות. לטענת המשרד, חמאס הסיט באופן שיטתי סיוע הומניטרי לתשתיות צבאיות, "בזמן שהאו"ם ואונר"א עוצמים עין".

"עד היום חמאס לא מסר ולו כלי נשק אחד, והוא ממשיך להחזיק את תושבי עזה כבני ערובה לשלטון הטרור שלו", הוסיפו בהודעה. במשרד ראש הממשלה טענו כי ארגון הטרור השתמש במלט שנועד לבתים כדי לבנות מנהרות, הפך צינורות מים למשגרי טילים והשתמש במשאבות ביוב לייצור רקטות. לטענת המשרד, חמאס הסיט באופן שיטתי סיוע הומניטרי לתשתיות צבאיות, "בזמן שהאו"ם ואונר"א עוצמים עין".

"עד היום חמאס לא מסר ולו כלי נשק אחד, והוא ממשיך להחזיק את תושבי עזה כבני ערובה לשלטון הטרור שלו", הוסיפו בהודעה. במשרד ראש הממשלה טענו כי ארגון הטרור השתמש במלט שנועד לבתים כדי לבנות מנהרות, הפך צינורות מים למשגרי טילים והשתמש במשאבות ביוב לייצור רקטות. לטענת המשרד, חמאס הסיט באופן שיטתי סיוע הומניטרי לתשתיות צבאיות, "בזמן שהאו"ם ואונר"א עוצמים עין".