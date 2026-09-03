בג"ץ קבע שוב כי על יוצאי השב"כ שעתרו בעילום שם נגד מינויו של דוד זיני לראש השירות להעביר לו את שמותיהם בתוך שבוע. עם זאת, בג"ץ הדגיש כי הוא לא הכריע אם אותם יוצאי שב"כ ביזו את בית המשפט כאשר לא צייתו להוראתו הקודמת למסור את שמותיהם.
בדיון שהתקיים בחודש שעבר, והפרוטוקול שלו נחשף השבוע, נשיא העליון יצחק עמית ביקש מזיני לוותר על זכותו זו לחשיפת שמותיהם ואמר: "טוב יעשה ראש השירות אם ישקול שוב את עמדתו, לא בטוח שזה עושה לו טוב".
הדיון התקיים בבקשת ביזיון בית המשפט, לאחר שיוצאי השב"כ שעתרו נגד מינויו של זיני לא קיימו את החלטת בג"ץ לפרסום שמם. 180 אנשי שב"כ לשעבר הגישו עתירות נגד מינויו של זיני, אך עתירתם נדחתה וזיני מונה לתפקיד. לאחר פסק הדין הגיש ראש השב"כ לבג"ץ בקשה לחשוף את שמות העותרים שהגישו את העתירה בעילום שם.
בג"ץ קיבל את הבקשה וקבע כי לזיני יש זכות לעיין ברשימת העותרים. אלא שלמרות החלטת בג"ץ, אנשי השב"כ סירבו להעביר את שמותיהם של העותרים ולא מילאו אחר ההחלטה. זיני באמצעות בא כוחו עו"ד אוהד שלם הגיש בקשה לביזיון בית המשפט בשל סירובם של העותרים למלא אחר החלטת בית המשפט.
בדיון בבקשה טען בא כוחם של אנשי השב"כ עו"ד איתן פלג כי בית המשפט לא הוציא צו עשה לחשיפת השמות - ועל כן לא ניתן לקבוע כי הם מפרים את החלטת בג"ץ. עורך דינו של זיני, עו"ד יעקב כרם, השיב על כך בדיון שהחלטת בג"ץ הייתה ברורה ודרש מהשופטים להוציא הוראה שאינה ניתנת לפרשנות אחרת.
במהלך הדיון כאמור ביקש נשיא העליון עמית מבא כוחו של זיני, כי למרות שהדין מחייב את חשיפת שמות העותרים כפי שקבע בג"ץ במקרה זה ובמקרים אחרים, הרי שמוטב שראש השב"כ יוותר על זכויותיו. בא כוחו של זיני הבהיר כי הוא עומד על זכויותיו של ראש השב"כ ועל קיום החלטת בג"ץ לפרסום השמות.