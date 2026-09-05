לאחר שבועות של הפגנות שהונהגו על ידי קיצונים שמחו על פתיחת המקום בשבת. אלא שאחרי זמן קצר הגיעו למקום פקחי העירייה והורו על הפעילים לפנות את הדוכן.

לאחר שבועות של הפגנות שהונהגו על ידי קיצונים שמחו על פתיחת המקום בשבת. אלא שאחרי זמן קצר הגיעו למקום פקחי העירייה והורו על הפעילים לפנות את הדוכן.

"יש לנו הוראה מלמעלה, תלכו תוך 10 דקות", נאמר להם. כששאלו ממי ניתנה ההוראה, לא זכו לתשובה.

"יש לנו הוראה מלמעלה, תלכו תוך 10 דקות", נאמר להם. כששאלו ממי ניתנה ההוראה, לא זכו לתשובה.

"יש לנו הוראה מלמעלה, תלכו תוך 10 דקות", נאמר להם. כששאלו ממי ניתנה ההוראה, לא זכו לתשובה.

שוורץ, סגן ראש העיר ויו"ר תנועת התעוררות, מסר: "היום הוכחנו שהאלימות אולי הצליחה לסגור את הדלת של קפה הסמטה, אבל היא לא הצליחה לסגור את ירושלים. עשרות ירושלמים הגיעו לכאן בשבת, שתו קפה, ישבו יחד והראו שהציבור הליברלי לא מתכוון להיעלם ולא מתכוון לוותר על המרחב הציבורי שלו".

שוורץ, סגן ראש העיר ויו"ר תנועת התעוררות, מסר: "היום הוכחנו שהאלימות אולי הצליחה לסגור את הדלת של קפה הסמטה, אבל היא לא הצליחה לסגור את ירושלים. עשרות ירושלמים הגיעו לכאן בשבת, שתו קפה, ישבו יחד והראו שהציבור הליברלי לא מתכוון להיעלם ולא מתכוון לוותר על המרחב הציבורי שלו".

שוורץ, סגן ראש העיר ויו"ר תנועת התעוררות, מסר: "היום הוכחנו שהאלימות אולי הצליחה לסגור את הדלת של קפה הסמטה, אבל היא לא הצליחה לסגור את ירושלים. עשרות ירושלמים הגיעו לכאן בשבת, שתו קפה, ישבו יחד והראו שהציבור הליברלי לא מתכוון להיעלם ולא מתכוון לוותר על המרחב הציבורי שלו".