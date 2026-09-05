תנועת "התעוררות" בראשות סגן ראש העיר ירושלים אדיר שוורץ פתחה הבוקר (שבת) דוכן קפה סמוך למתחם בית הקפה בסמטה שנסגר השבוע לאחר שבועות של הפגנות שהונהגו על ידי קיצונים שמחו על פתיחת המקום בשבת. אלא שאחרי זמן קצר הגיעו למקום פקחי העירייה והורו על הפעילים לפנות את הדוכן.
"יש לנו הוראה מלמעלה, תלכו תוך 10 דקות", נאמר להם. כששאלו ממי ניתנה ההוראה, לא זכו לתשובה.
לפי הודעת התנועה, עשרות תושבי הבירה הגיעו בשבת לעגלת הקפה שנפתחה, לאחר שהנהלת בית הקפה החליטה לסגור אותו בשבת בעקבות ההפגנות.
התנועה מסרה כי "במהלך הפעילות היום הגיעו למקום אנשי הפיקוח העירוני והורו על פינוי עגלת הקפה, והיא פונתה מהמקום". במקביל, נמסר, התנועה ממשיכה לגייס תרומות במסגרת קמפיין מימון ההמונים, שנועד לסייע בהמשך הפעלת עגלת הקפה.
שוורץ, סגן ראש העיר ויו"ר תנועת התעוררות, מסר: "היום הוכחנו שהאלימות אולי הצליחה לסגור את הדלת של קפה הסמטה, אבל היא לא הצליחה לסגור את ירושלים. עשרות ירושלמים הגיעו לכאן בשבת, שתו קפה, ישבו יחד והראו שהציבור הליברלי לא מתכוון להיעלם ולא מתכוון לוותר על המרחב הציבורי שלו".
לדבריו, "אנחנו נמשיך להיות כאן ולהיאבק על ירושלים חופשית וליברלית, שבה כל אחד יכול לבחור איך הוא רוצה לחיות את השבת שלו. לא ניתן לקיצוניים לכפות עלינו את מלחמות הדת שנמאס לירושלמים מהן".
לאחר כחודשיים בהם קפה בסמטה הפך מדי שבת לזירת מאבק של מפגינים חרדים, הנהלת בית הקפה הודיעה שלשום על סגירתו בשבתות, החל מהיום. "ההחלטה התקבלה בתום התלבטות ממושכת ולב כבד, מתוך רצון למנוע ולהנמיך את הלבות ולהשיב את השקט לבית הקפה", נמסר.
קפה בסמטה מנוהל בידי ארגון "יהודים למען ישוע", תנועה של יהודים המאמינים בישוע ורואים עצמם חלק מהעם היהודי. בארגון אומרים כי בהתאם לערכי אמונתם כמזוהים עם היהדות המשיחית, הם מבקשים לפעול מתוך כבוד, הידברות ואהבת האחר - גם מול מי שמתנגד לאמונתם.
חברי העמותה התכנסו לדון בעתידו של בית הקפה ובאפשרות לסגור אותו בשבתות, אחרי שפתיחתו הציתה מהומות, הביאה לניסיונות פריצה ואף חסימה של דלתות המקום. באחת השבתות אף תועדה אישה תועדה שהגיעה לבית הקפה לפני הפתיחה - ושפכה דבק על מנעול הכניסה. בעקבות זאת פתיחתו התעכבה בכ-40 דקות.
בית הקפה, שנפתח רק באביב האחרון, הפך בעל כורחו לסמל למתיחות בין חרדים לחילונים בעיר הבירה, ולזירת מאבק על צביונה של הבירה.