בעוד שמתקפות החות'ים נגד סעודיה נמשכות, פוגעות משמעותית בענף התעופה ומרחיקות את הממלכה ממימוש " חזון 2030 " של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן, תעשיית הרכב המקומית דווקא עשתה צעד קדימה בימים האחרונים. מותג הרכב הסעודי הראשון "סיר" (CEER), המייצר רכבים חשמליים, השיק ב-21 בספטמבר שני דגמים ראשונים: סדאן ו-SUV. שניהם נכללים תחת סדרת רכבים ששמה Exobot, ובחמש השנים הקרובות "סיר" צפויה לחשוף עוד חמישה דגמי רכבים.

צפו בפרק נוסף בסדרת "יא אללה" של כתבתנו ליאור בן ארי ( צילום: ירון ברנר )

הערוצים הסעודיים עקבו אחר ההשקה וההתפתחויות בנושא, ביניהם גם "אל-ערביה", שדיווח כי מדובר באבן דרך חשובה במאמציה של סעודיה לבנות תעשייה מתקדמת, בהתאם לחזון של בן סלמאן לגוון את הכלכלה ולהגדיל את תרומתם של המגזרים שאינם קשורים לנפט. בערוץ דיווחו עוד כי סעודיה מהמרת על פיתוח תעשיית רכב משולבת, שתתרום לגיוון הכלכלה, תחזק את הייצור המקומי, תטמיע טכנולוגיות מתקדמות ותהיה מסוגלת להתחרות ברמה אזורית ועולמית.

בהתייחס להשקת שני הרכבים הראשונים של החברה, אמר יורש העצר הסעודי בן סלמאן: "השקת הרכבים הראשונים של חברת 'סיר' מהווה צעד נוסף במסע של הממלכה לבניית מערכת תעשייתית יציבה ומשגשגת והפיכת מגזר הרכב למנוע מרכזי לצמיחה כלכלית, במטרה לבסס את הממלכה כמרכז אזורי ועולמי מוביל בתעשייה הזו".

גלריה אחד הרכבים שהוקשו בסוף החודש שעבר. "רצינו לוודא שהעולם יוכל לראות למה סעודיה מסוגלת" ( צילום: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa )

חברת "סיר" הוקמה בשנת 2022 כמיזם משותף של קרן ההשקעות הציבורית הסעודית וענקית הטכנולוגיה הטייוואנית Foxconn. לפי הדיווחים הסעודיים, היא הוקמה כדי לתמוך בפיתוח התעשייה הלאומית, למשוך השקעות, ליצור הזדמנויות למגזר הפרטי ולהגדיל את התוצר המקומי הגולמי. הרכבים החדשים מתוכננים להיות מיוצרים במתחם התעשייתי של "סיר", הממוקם בתוך מתחם תעשיית הרכב על שם המלך סלמאן, בעיר הכלכלית על שם המלך עבדאללה (צפונית לעיר ג'דה בסעודיה).

לפי "אל-ערביה" המקום צפוי להיות אחד ממתקני ייצור הרכב "המתקדמים ביותר באזור המזרח התיכון וצפון אפריקה". ההשקעה הראשונית בפרויקט המתחם עומדת על כ-1.3 מיליארד דולר, עם יעד כושר ייצור של 240,000 כלי רכב בשנה, אחרי השלמת כל השלבים. לפי הערכות, מגזר ייצור הרכב צפוי לתרום למעלה מ-8 מיליארד דולר לתוצר המקומי הגולמי הסעודי עד שנת 2034, כאשר חברת "סיר" צפויה לשפר את מאזן הסחר בכ-21 מיליארד דולר ולייצר כ-30 אלף מקומות עבודה, בצורה ישירה ועקיפה. ב"אל-ערביה" גם הדגישו כי מגזר הרכב נכלל תחת "תעשיות מתקדמות וחדשנות" – אחד מששת עמודי התווך המרכזיים באסטרטגיה של קרן ההשקעות הציבורית הסעודית לשנים 2030-2026.

( צילום: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa )

מלבד הדלתות המיוחדות שנפתחות כלפי מעלה והעיצוב החדשני של שני הרכבים הראשונים שהושקו, בפרסומים הסעודיים נטען כי הייתה חשיבה ביצירתם גם על תנאי האקלים בסעודיה. כך למשל דווח שהזכוכיות ברכב מפחיתות במיוחד כניסת חום לרכב עצמו. ג'יימס דה לוקה, מנכ"ל חברת סיר ובעל ניסיון של למעלה מארבעה עשורים בתחום הרכב, אמר בריאיון עמו במעמד ההשקה: "הרכבים האלה תוכננו עבור האקלים הזה, האנשים, הממלכה ומדינות המזרח התיכון". עוד צוטט אומר בהתייחס לעיצוב הרכבים: "רצינו לוודא שהעולם יוכל לראות למה סעודיה מסוגלת". למרות שמדובר במותג סעודי גאה, הוא נשען על שיתופי פעולה רבים, והמנועים ברכבים עצמם מיוצרים על ידי החברות Rimac ו-Hyundai Transys.

ב-8 באוקטובר פתחה סיר את אולם התצוגה הנייד הראשון שלה בא-דרעיה באזור ריאד, כאשר המטרה היא לפתוח אולמות תצוגה נוספים שיאפשרו לציבור ולמתעניינים להתרשם מקרוב מהרכבים ולבצע הזמנות מוקדמות. מסירת הרכבים לא צפויה להתחיל לפני מרץ 2027. לפי מנהל המסחר של החברה, לואי א-שורפא, מחיר הרכבים מתחיל ב-399,000 ריאל סעודי (כ-106,000 דולר). ההצעה כוללת אחריות ותחזוקה למשך שש שנים, או עד 200,000 קילומטרים, ואחריות של שמונה שנים על הסוללה. החברה מתכננת לפתוח שמונה אולמות תצוגה נוספים, בארבע ערים בסעודיה, עד סוף השנה.

( צילום: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa )