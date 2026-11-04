בנמל התעופה בן גוריון התקיים הבוקר (רביעי) טקס פרידה מהדיפלומטית הצ'כית קלרה שניידרובה, שהייתה ראש שלוחת ירושלים של שגרירות צ'כיה - ונהרגה בתאונת דרכים ליד שוק מחנה יהודה לאחר שמיניבוס שנהגו איבד שליטה דרס אותה.
בטקס השתתפה שגרירת צ'כיה בישראל ורוניקה קושינו, צוות שגרירות צ'כיה בישראל, ראש הטקס במשרד החוץ גיל השכל וחבריה של קלרה. ארונה יצא בדרכו האחרונה לצ'כיה, שם תובא למנוחות. "היא תחסר לכולנו מאוד", אמרה שגרירת צ'כיה בישראל.
שניידרובה, בת 30, נהרגה ב-29 באוקטובר לאחר שנהג המיניבוס איבד שליטה כאמור ברחוב אגריפס הסמוך לשוק, פגע בה ואף התנגש בחנות. שניידרובה נפצעה באורח אנוש, ובהמשך נקבע מותה בבית החולים שערי צדק בעיר. המשטרה עיכבה את נהג המיניבוס לחקירה.
אביה של שניידרובה היה שגריר צ'כיה בארץ בסוף שנות התשעים, והיא הייתה בארץ כילדה והתאהבה בישראל. יום אחד בלבד לפני התאונה היא הוצגה בפני הנוכחים באירוע חגיגי לרגל יום המדינה הצ'כי במלון המלך דוד בירושלים, שבו סיפרה על סגירת המעגל - הגעתה לשרת במקום שבו אביה שימש כשגריר.
שגרירות צ'כיה בישראל הודיעה על מותה והביעה "צער עמוק" על האובדן של "עמיתה וחברה". בהודעה נכתב כי שניידרובה הייתה "דיפלומטית מצוינת, חמה ובולטת", ונשלחו תנחומים למשפחתה ולקרוביה.