בטקס השתתפה שגרירת צ'כיה בישראל ורוניקה קושינו, צוות שגרירות צ'כיה בישראל, ראש הטקס במשרד החוץ גיל השכל וחבריה של קלרה. ארונה יצא בדרכו האחרונה לצ'כיה, שם תובא למנוחות. "היא תחסר לכולנו מאוד", אמרה שגרירת צ'כיה בישראל.

בטקס השתתפה שגרירת צ'כיה בישראל ורוניקה קושינו, צוות שגרירות צ'כיה בישראל, ראש הטקס במשרד החוץ גיל השכל וחבריה של קלרה. ארונה יצא בדרכו האחרונה לצ'כיה, שם תובא למנוחות. "היא תחסר לכולנו מאוד", אמרה שגרירת צ'כיה בישראל.

בטקס השתתפה שגרירת צ'כיה בישראל ורוניקה קושינו, צוות שגרירות צ'כיה בישראל, ראש הטקס במשרד החוץ גיל השכל וחבריה של קלרה. ארונה יצא בדרכו האחרונה לצ'כיה, שם תובא למנוחות. "היא תחסר לכולנו מאוד", אמרה שגרירת צ'כיה בישראל.