משפחת עמראן משכם קיבלה את גופת הבת תמרה, שנרצחה באכזריות בשבוע שעבר בדירה בעכו . גופתה בותרה, והרצח הותיר את בני המשפחה בהלם ובזעזוע עמוק. לפי החשד, הארוס שלה, סיף סקף אלחיט משכם , הזמין אותה לקפה בעיר - ואז רצח אותה באמצעות מסור. הפרטים קשים לקריאה.

גלריה תמרה והארוס ( צילום: חסן שעלאן )

לפי המשפחה, תמרה עברה התעללות אכזרית. הרוצח ערף את ראשה, ולאחר מכן כרת את ידיה ורגליה. בתום נתיחת הגופה, חלקיה נתפרו לקראת הקבורה, והמשפחה נאלצה להתמודד עם מראה קשה במיוחד בעת הפרידה מבתה.

אמא של תמרה שיתפה בשיחה עם ynet: "נפרדתי מהבת שלי כשהיא בתוך ארון קבורה. מעולם לא חשבתי שאיאלץ להיפרד ממנה במצב כזה, כשאני רואה את גופתה ואת איבריה התפורים. אבל הבטחתי לה שאבוא להיפרד ממנה ואחבק אותה, גם אם גופתה תהיה חרוכה".

לדבריה, תמרה כלל לא הכירה את עכו והגיעה אליה לאחר שפיתו אותה להגיע למקום. לדבריה, בתה הייתה אמורה לחגוג את יום הולדתה. "פיתו אותה להגיע למקום כלשהו, אנחנו לא יודעים איך היא הגיעה לעכו. היא לא מכירה את עכו", אמרה. "היא הייתה אישה נפלאה, הפרח של המשפחה. הדרך שבה נרצחה קרעה את לבנו. היא נרצחה בדם קר".

אמא של תמרה ( צילום: חסן שעלאן )





תמרה והארוס החשוד. "מבקשת שלא יראה אור יום" ( צילום: חסן שעלאן )

האם סיפרה שתמרה, המתגוררת בשכם, עבדה בסכנין כמטפלת באישה מבוגרת. "היא רצתה לפגוש את אחיה בג'סר א-זרקא, אבל נרצחה לפני שהספיקה. אני לא יודעת מה הייתה הסיבה לרצח הזה, שקרע את הלב שלנו. החשוד שנעצר הוא ארוסה", אמרה.

האם ביקשה להדוף את השמועות, שלדבריה ביקשו לפגוע בשם הטוב של תמרה. "לצערי, יש מי שמנסים להטעות את הציבור ולטעון שהבת שלי לא הייתה מאורסת, אבל אלה שקרים. הוא (הארוס, ח"ש) הגיע אלינו הביתה והצטלם עם ילדיי אחרי שהכרזנו על האירוסים", סיפרה. "במקום לפגוע בשמה, צאו ותצעקו מול הרוצח האכזר. לעולם לא אסלח למי שרצח אותה, ואני מבקשת מאלוהים שלא יראה אור יום במשך כל חייו". לסיכום אמרה: "הבת שלי הייתה כמו פרח. היא פֻּתְּתָה ונבגדה, היא הייתה קורבן של פרנסה".

כשהארוס החשוד הגיע לשכם אחרי הרצח הוא התקשר למשטרה ודיווח שרצח צעירה. בהמשך הוא נעצר על ידי המשטרה הפלסטינית. צעירה המכירה את סיפורה של תמרה טענה כי "הוא רצח אותה לאחר שגילתה שהוא מתנהל באופן לא תקין עם כספה".