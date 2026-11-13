מסתמן כי התקלה ברכבלית בחיפה, שעצרה אתמול (חמישי) למשך יותר משעתיים כשעליה עשרות נוסעים, היא שבר בגלגלת של אחד הקרונות. השבר גרם לעצירת חירום של המערכת, כדי למנוע התנגשות בין תאים שהיו בתנועה באוויר.
לפי גורם המעורה בפרטים, מערכת הבטיחות זיהתה מיד את התקלה ובלמה את הקרונות באופן אוטומטי. למקום הוזעקו כוחות חירום, ובמקביל צוותי החברה המפעילה את הרכבלית ביצעו פעולות מורכבות שבסיומן פורקה הקרונית התקולה לצורך בדיקה. בדיקת האירוע נמשכת.
התקלה התרחשה בקו 27 של הרכבלית, יומיים בלבד אחרי שחזרה לפעילות בתום עבודות תחזוקה. היא השביתה את שני המקטעים, ובעוד הרכבל התחתון שב לפעול לאחר שעה וחצי, הרכבל העליון היה מושבת למשך חצי שעה נוספת. בכבאות והצלה נערכו לביצוע חילוץ מורכב, אך לבסוף לא היה בו צורך.
איציק נהאעה, תושב אשדוד, היה בקרון הרכבלית במקטע התחתון עם אשתו קארן: "רצינו לעשות טיול בחיפה. עלינו במרכזית המפרץ לכיוון האוניברסיטה. נתקענו בעלייה ואז היינו תקועים משהו כמו שעה וחצי זה היה סיוט ועברו עלינו רגעים לא נעימים".
לא מדובר בתקלה הראשונה של הרכבלית, שנפתחה לציבור באפריל 2022, בעלות של יותר מ-330 מיליון שקל. חצי שנה לאחר מכן, אירעה תקלה חשמלית ברכבל הארוך - המחבר בין מרכזית המפרץ והצ'ק פוסט לטכניון ואוניברסיטת חיפה. עשרות נוסעים נתקעו בין שמיים לארץ, חלקם למשך כשעה. לא נרשמה סכנה לנוסעים.