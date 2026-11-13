, שעצרה אתמול (חמישי) למשך יותר משעתיים כשעליה עשרות נוסעים, היא שבר בגלגלת של אחד הקרונות. השבר גרם לעצירת חירום של המערכת, כדי למנוע התנגשות בין תאים שהיו בתנועה באוויר.

, שעצרה אתמול (חמישי) למשך יותר משעתיים כשעליה עשרות נוסעים, היא שבר בגלגלת של אחד הקרונות. השבר גרם לעצירת חירום של המערכת, כדי למנוע התנגשות בין תאים שהיו בתנועה באוויר.

לפי גורם המעורה בפרטים, מערכת הבטיחות זיהתה מיד את התקלה ובלמה את הקרונות באופן אוטומטי. למקום הוזעקו כוחות חירום, ובמקביל צוותי החברה המפעילה את הרכבלית ביצעו פעולות מורכבות שבסיומן פורקה הקרונית התקולה לצורך בדיקה. בדיקת האירוע נמשכת.

לפי גורם המעורה בפרטים, מערכת הבטיחות זיהתה מיד את התקלה ובלמה את הקרונות באופן אוטומטי. למקום הוזעקו כוחות חירום, ובמקביל צוותי החברה המפעילה את הרכבלית ביצעו פעולות מורכבות שבסיומן פורקה הקרונית התקולה לצורך בדיקה. בדיקת האירוע נמשכת.

לפי גורם המעורה בפרטים, מערכת הבטיחות זיהתה מיד את התקלה ובלמה את הקרונות באופן אוטומטי. למקום הוזעקו כוחות חירום, ובמקביל צוותי החברה המפעילה את הרכבלית ביצעו פעולות מורכבות שבסיומן פורקה הקרונית התקולה לצורך בדיקה. בדיקת האירוע נמשכת.