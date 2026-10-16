טראמפ: נתניהו? "אני לא סומך על אף אחד"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התראיין הלילה (בין חמישי לשישי) לרשת "ניוזמקס", ונשאל האם הוא סומך על ראש הממשלה בנימין נתניהו. "בעולם הפוליטיקה, אני לא סומך על אף אחד", השיב. "היו לי יחסים טובים מאוד איתו. רשמנו הצלחות יפות יחד".
בהמשך התייחס טראמפ לבחירות שייערכו ב-27 באוקטובר, ואמר כי בישראל היו רוצים שיהיה מעורב בהן. "הם היו רוצים בכך", אמר, "אומרים שבישראל, לו הייתי מתמודד לראשות הממשלה הייתי זוכה ב-99% מהקולות".
ברקע דיווח ב-CNN שלפיו צבא ארצות הברית פיתח תוכניות תקיפה חדשות באיראן שכוללות שימוש אפשרי ב"אם כל הפצצות", טראמפ לא פסל שימוש בה - אך אמר כי אין בכוונתו להשתמש בנשק גרעיני באיראן. "אם כל הפצצות אינה גרעינית, היא פשוט גדולה מאוד", אמר בריאיון. "היא כמו פצצה גרעינית קטנה. היא פצצה אחת גדולה. אני לא אשתמש בגרעין, אנחנו לא צריכים. אנחנו הכוח הגרעיני הגדול ביותר בעולם. יש לנו יותר גרעין מרוסיה. רוסיה שנייה וסין שלישית".
לדבריו, "סין תעקוף אותנו תוך חמש שנים. כל הדבר הזה מצער, אני אשמח לפירוק מגרעין. אנחנו מדברים איתן על זה, פירוק בגרעין. זה דבר מסובך, סין פחות מעוניינת בזה כי היא משמעותית מאחורינו".
טראמפ נשאל שוב על איראן, ועל כך שהכריז כי תוכנית הגרעין הושמדה, ומדוע אינו מכריז ניצחון ויוצא משם. "אנחנו יכולים לעשות את זה, אבל אז אולי נצטרך לחזור לשם תוך שנה", השיב. "אם אני לא אהיה נשיא, יאפשרו לזה להימשך. אנחנו רוצים לגרום לזה שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. אם יהיה להם - הם ישתמשו בו. הבסנו אותם, הגרעין שלהם קבור מתוך מיליוני טונות של הר. אנחנו מסתכלים על הר המכוש, ייתכן שנצטרך לפעול שם". על האפשרות שיציב חיילים על הקרקע באיראן אמר: "אני לא רואה את זה קורה".
בריאיון התייחס הנשיא גם למלחמה המתמשכת בין רוסיה ואוקראינה, ואמר כי הוא "לא מעריץ גדול" של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי. "הוא לא אדם שקל לנו להתנהל מולו. הוא לא רוצה להגיע להסדר. הוא אומר שהוא רוצה, אבל הוא לא", אמר טראמפ.
בנוסף, התרעם על כך שקייב חידשה את התקיפות על תשתיות נפט רוסיות: "אם אתם אומרים לי שזלנסקי שוב יורה על בתי זיקוק, הרי שכל מה שהוא עושה זה להעלות את מחיר הנפט בעולם. אני חושב שזו בושה. יש המון מטרות אחרות שאפשר לתקוף. אבל כשאתה יורה על בתי זיקוק, שבהם מייצרים סולר העולם זקוק לו, הרי שהוא לא עושה שירות טוב לעולם".
טראמפ ייחס חלק מהקשיים בהשגת הסדר לעוינות אישית בין המנהיג הרוסי והאוקראיני. "כפי שאתם יודעים, פוטין שונא את זלנסקי, וזלנסקי שונא את פוטין. וכשיש שנאה כזו, קשה מאוד להגיע להסדר כלשהו". הוא העלה את האפשרות לקיום בחירות חדשות באוקראינה: "אני חושב שצריכות להיערך בחירות, כי אף אחד לא אומר לי שאזרחי אוקראינה מרוצים מכך שטילים פוגעים בבנייני המגורים שלהם".