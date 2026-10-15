אם אכן האמריקנים יעשו לראשונה בלחימה מול איראן שימוש ב-GBU-43/B, הפצצה הלא-גרעינית הגדולה ביותר בארסנל האמריקני, תהיה זו הסלמה משמעותית. עם זאת, מקורות הבקיאים בדיונים פנימיים בצבא האמריקני על האפשרות לשימוש בפצצה, אמרו כי יש ספקות בנוגע למידת יעילותה

אם אכן האמריקנים יעשו לראשונה בלחימה מול איראן שימוש ב-GBU-43/B, הפצצה הלא-גרעינית הגדולה ביותר בארסנל האמריקני, תהיה זו הסלמה משמעותית. עם זאת, מקורות הבקיאים בדיונים פנימיים בצבא האמריקני על האפשרות לשימוש בפצצה, אמרו כי יש ספקות בנוגע למידת יעילותה

אחד הגורמים אמר ל-CNN כי טראמפ הורה לצבא לפתח חבילות תקיפה נוספות נגד איראן, הכוללות "תשתיות אנרגיה רבות" ואת האפשרות להשתמש ב-MOAB. אותו מקור אמר כי הניסוח שבו נעשה שימוש היה שהתקיפה תתבצע "לפני הנסיגה האמריקנית מאזור האחריות של פיקוד המרכז של ארצות הברית (CENTCOM)", דבר המצביע על כך שהממשל עשוי לצאת לתקיפות הנוספות, לנסות להכריז על ניצחון ולהוציא במהירות את כל הכוחות.

אחד הגורמים אמר ל-CNN כי טראמפ הורה לצבא לפתח חבילות תקיפה נוספות נגד איראן, הכוללות "תשתיות אנרגיה רבות" ואת האפשרות להשתמש ב-MOAB. אותו מקור אמר כי הניסוח שבו נעשה שימוש היה שהתקיפה תתבצע "לפני הנסיגה האמריקנית מאזור האחריות של פיקוד המרכז של ארצות הברית (CENTCOM)", דבר המצביע על כך שהממשל עשוי לצאת לתקיפות הנוספות, לנסות להכריז על ניצחון ולהוציא במהירות את כל הכוחות.

אחד הגורמים אמר ל-CNN כי טראמפ הורה לצבא לפתח חבילות תקיפה נוספות נגד איראן, הכוללות "תשתיות אנרגיה רבות" ואת האפשרות להשתמש ב-MOAB. אותו מקור אמר כי הניסוח שבו נעשה שימוש היה שהתקיפה תתבצע "לפני הנסיגה האמריקנית מאזור האחריות של פיקוד המרכז של ארצות הברית (CENTCOM)", דבר המצביע על כך שהממשל עשוי לצאת לתקיפות הנוספות, לנסות להכריז על ניצחון ולהוציא במהירות את כל הכוחות.