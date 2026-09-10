בית משפט השלום בפתח תקווה האריך היום (חמישי) בחמישה ימים נוספים את מעצרו של החשוד בחטיפת הילד יהלי סופר בן העשר. זו הפעם הרביעית שמעצרו של החשוד הוארך. במהלך הדיון אישר השופט אורן בועז לפרסם את שמו של החשוד - אך ניתן צו עיכוב ביצוע לפרסום השם, על מנת שהסנגורית נועם גוטמן תוכל לערער על ההחלטה לבית המשפט המחוזי.
נציג המשטרה סיפר כי השבוע יהלי סיפר לחוקרים דברים חדשים שלא אמר בחקירה הראשונה. לדברי איש המשטרה הדברים "מחזקים את החשד נגד העצור". נציג המשטרה הוסיף כי ״בשלב מסוים באירוע הוא לקח את הילד למקלט והילד ברח משם והחשוד רדף אחריו״. בשלב זה, על פי נציג המשטרה - אזרח זיהה את הילד והזעיק את המשטרה. השופט אמר לנציג המשטרה במהלך הדיון כי על היחידה החוקרת להגיע למיצוי החקירה ולהגיש כתב אישום אם הם סבורים שזה הכיוון.
איש המשטרה אמר עוד בדיון, כי יש התפתחויות משמעותיות בחקירה וכי העצור חשוד בשני מקרים של פגיעה בילדים נוספים. לאחר פרסום המקרה של יהלי, פנו למשטרה הורים של שתי ילדות והורים של ילד נוסף ואמרו שזיהו את החשוד כמי שפגע בילדיהם. על פי נציג המשטרה: "באחד המקרים, הייתה הטרדה ואיומים ובאירוע אחר הייתה החזקת סכין ואיומים״.
נציג המשטרה סיפק פרטים נוספים על אירוע שהתרחש לפני כמה חודשים בחדרה. לדבריו: "זה היה אירוע עם שתי בנות שהוא ידע היכן הן גרות והוא חיכה להן מתחת לבית. הן פחדו לצאת ממנו". נציג המשטרה טען כי ״אמנם אין חפיפה בין האירועים אבל זה מראה על המסוכנות. יש פה צבר של תיקים שמראה על התנהגות מסויימת״.
השופט בועז כתב בהחלטתו כי ״החשד באישום העיקרי בדבר החטיפה נותר בעינו וברף גבוה ואף התשתית הראייתית התעצמה. הוצגה לי הודאה שנגבתה בקשר לתלונה נוספת המגבשת חשד סביר לגבי הטרדה ואיומים כלפיה וכלפי צעירה נוספת״.
החשוד (19) הוא דר רחוב מירושלים. על פי החשד לפני כשבועיים הוא חטף את יהלי ולקח אותו מפתח תקווה לבני ברק. בשעות הלילה, לאחר שעות מורטות עצבים שעברו על בני משפחתו, תושב בני ברק הבחין בחשוד ובילד מסתובבים בעיר והזעיק את המשטרה. החשוד הכחיש בחקירתו כי חטף את יהלי. לטענתו הוא פגש בו ברחוב לאחר שזה הלך לאיבוד והוא סייע לו לשוב לביתו.