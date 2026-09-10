נציג המשטרה סיפר כי השבוע יהלי סיפר לחוקרים דברים חדשים שלא אמר בחקירה הראשונה. לדברי איש המשטרה הדברים "מחזקים את החשד נגד העצור". נציג המשטרה הוסיף כי ״בשלב מסוים באירוע הוא לקח את הילד למקלט והילד ברח משם והחשוד רדף אחריו״. בשלב זה, על פי נציג המשטרה - אזרח זיהה את הילד והזעיק את המשטרה. השופט אמר לנציג המשטרה במהלך הדיון כי על היחידה החוקרת להגיע למיצוי החקירה ולהגיש כתב אישום אם הם סבורים שזה הכיוון.

נציג המשטרה סיפר כי השבוע יהלי סיפר לחוקרים דברים חדשים שלא אמר בחקירה הראשונה. לדברי איש המשטרה הדברים "מחזקים את החשד נגד העצור". נציג המשטרה הוסיף כי ״בשלב מסוים באירוע הוא לקח את הילד למקלט והילד ברח משם והחשוד רדף אחריו״. בשלב זה, על פי נציג המשטרה - אזרח זיהה את הילד והזעיק את המשטרה. השופט אמר לנציג המשטרה במהלך הדיון כי על היחידה החוקרת להגיע למיצוי החקירה ולהגיש כתב אישום אם הם סבורים שזה הכיוון.

נציג המשטרה סיפר כי השבוע יהלי סיפר לחוקרים דברים חדשים שלא אמר בחקירה הראשונה. לדברי איש המשטרה הדברים "מחזקים את החשד נגד העצור". נציג המשטרה הוסיף כי ״בשלב מסוים באירוע הוא לקח את הילד למקלט והילד ברח משם והחשוד רדף אחריו״. בשלב זה, על פי נציג המשטרה - אזרח זיהה את הילד והזעיק את המשטרה. השופט אמר לנציג המשטרה במהלך הדיון כי על היחידה החוקרת להגיע למיצוי החקירה ולהגיש כתב אישום אם הם סבורים שזה הכיוון.

איש המשטרה אמר עוד בדיון, כי יש התפתחויות משמעותיות בחקירה וכי העצור חשוד בשני מקרים של פגיעה בילדים נוספים. לאחר פרסום המקרה של יהלי, פנו למשטרה הורים של שתי ילדות והורים של ילד נוסף ואמרו שזיהו את החשוד כמי שפגע בילדיהם. על פי נציג המשטרה: "באחד המקרים, הייתה הטרדה ואיומים ובאירוע אחר הייתה החזקת סכין ואיומים״.

איש המשטרה אמר עוד בדיון, כי יש התפתחויות משמעותיות בחקירה וכי העצור חשוד בשני מקרים של פגיעה בילדים נוספים. לאחר פרסום המקרה של יהלי, פנו למשטרה הורים של שתי ילדות והורים של ילד נוסף ואמרו שזיהו את החשוד כמי שפגע בילדיהם. על פי נציג המשטרה: "באחד המקרים, הייתה הטרדה ואיומים ובאירוע אחר הייתה החזקת סכין ואיומים״.

איש המשטרה אמר עוד בדיון, כי יש התפתחויות משמעותיות בחקירה וכי העצור חשוד בשני מקרים של פגיעה בילדים נוספים. לאחר פרסום המקרה של יהלי, פנו למשטרה הורים של שתי ילדות והורים של ילד נוסף ואמרו שזיהו את החשוד כמי שפגע בילדיהם. על פי נציג המשטרה: "באחד המקרים, הייתה הטרדה ואיומים ובאירוע אחר הייתה החזקת סכין ואיומים״.