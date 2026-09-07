בית משפט השלום בפתח תקווה האריך בצהריים (שני) את מעצרו של החשוד ב חטיפת יהלי סופר בן ה-10 בארבעה ימים נוספים. במהלך הדיון טען נציג המשטרה כי נבדק חשד שהחשוד, בן 20 מירושלים, תקף קטינים נוספים. לדבריו, "קיבלנו מידע על קטינים וקטינות במקומות שונים במדינה ואנחנו חוקרים את זה".

התיעוד של יהלי במגרש המשחקים, רגעים לפני החטיפה ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )





עורכת דינו של החשוד, פרידה וול, טענה כי מדובר באדם בעל לקות שכלית וביקשה לשחרר אותו לחלופת מעצר או לצמצם את ימי המעצר. למרות בקשתה, השופט גיל גבאי קבע בהחלטתו כי קיים חשד סביר נגד החשוד והאריך את מעצרו, כפי שנכתב, עד ליום חמישי.

הילד יהלי סופר נחשב כנעדר החל מיום ראשון שעבר אחר הצהריים ועד ליום שני לפנות בוקר, אז אותר בבני ברק. ב תיעוד שהגיע לידי ynet נראה יהלי עם חבריו במגרש המשחקים, רגע לפני שהועלה לאוטובוס לבני ברק עם צעיר בן 20, יהודי מירושלים שלא הכיר.

אמו, שירן שבתאי סופר, סיפרה כי תחילה החשוד איים על יהלי וחבריו שיביאו לו כסף והילדים נבהלו וברחו. "היה ילד אחד שנתן לו לעשות שיחת טלפון ולאחריה הוא מחק אותה. אחר כך ביקש לבדוק איך מגיעים לצומת גהה או לבני ברק. מכל הילדים, יהלי שריחם עליו, נשאר שם במגרש והוא התחיל להפעיל עליו מניפולציות.

"הוא אמר לו שזרקו אותו מהבית ושאין לו כסף. הוא השתמש בו כדי לקבץ נדבות, מישהו הביא להם מאה שקל - ואז הוא העלה אותו לאוטובוס לבני ברק".

סיפר שהחשוד ביקש ממנו כסף. יהלי סופר

יהלי אותר בסופו של דבר מאיכון הטלפון של החשוד. שאר הילדים סיפרו להוריהם כי הם עזבו את המקום ויהלי נשאר עם הבחור אשר ביקש ממנו עזרה להגיע לבני ברק ולקבץ עבורו נדבות. השניים נמצאו בסביבות אחת לפנות בוקר בעיר בני ברק, כאשר אזרח מודאג פנה למשטרה בעקבות ההודעות שרצו בקבוצות השונות אודות היעדרות הילד.

לאחר הימצאם הובאו השניים לתחנת פתח תקווה ובמהלך השיחות עם יהלי הוא סיפר כי החשוד, כפי שנכתב, הורה לו לבקש כסף מאנשים.