מחר בבוקר ייפתחו דלתות בתי הספר ברחבי הארץ, אך בקריית שמונה וביישובי אצבע הגליל, שנת הלימודים החדשה נפתחת בתחושה שונה לחלוטין. אחרי שלוש שנות מלחמה, חודשים ארוכים של פינוי, מוסדות חינוך שנסגרו וקהילות שנקרעו, הקיץ האחרון בצפון היה לראשונה שקט ויציב יחסית.

מחר בבוקר ייפתחו דלתות בתי הספר ברחבי הארץ, אך בקריית שמונה וביישובי אצבע הגליל, שנת הלימודים החדשה נפתחת בתחושה שונה לחלוטין. אחרי שלוש שנות מלחמה, חודשים ארוכים של פינוי, מוסדות חינוך שנסגרו וקהילות שנקרעו, הקיץ האחרון בצפון היה לראשונה שקט ויציב יחסית.

מחר בבוקר ייפתחו דלתות בתי הספר ברחבי הארץ, אך בקריית שמונה וביישובי אצבע הגליל, שנת הלימודים החדשה נפתחת בתחושה שונה לחלוטין. אחרי שלוש שנות מלחמה, חודשים ארוכים של פינוי, מוסדות חינוך שנסגרו וקהילות שנקרעו, הקיץ האחרון בצפון היה לראשונה שקט ויציב יחסית.

ברחובות העיר הורגשה שמחה, נערכו פסטיבלים, והתעורר רצון אמיתי לבנות מחדש. אך מתחת לפני השטח, הצלקות עדיין מורגשות היטב. מערכת החינוך המקומית פותחת את השנה עם פחות תלמידים מאשר באוקטובר 2023, עם כיתות קטנות ולא תקניות שמחייבות תקציבי עתק רק עבור החזקת תקני הוראה, ועם מאבק עיקש להחזיר את המשפחות שבחרו להישאר במרכז הארץ.

ברחובות העיר הורגשה שמחה, נערכו פסטיבלים, והתעורר רצון אמיתי לבנות מחדש. אך מתחת לפני השטח, הצלקות עדיין מורגשות היטב. מערכת החינוך המקומית פותחת את השנה עם פחות תלמידים מאשר באוקטובר 2023, עם כיתות קטנות ולא תקניות שמחייבות תקציבי עתק רק עבור החזקת תקני הוראה, ועם מאבק עיקש להחזיר את המשפחות שבחרו להישאר במרכז הארץ.

ברחובות העיר הורגשה שמחה, נערכו פסטיבלים, והתעורר רצון אמיתי לבנות מחדש. אך מתחת לפני השטח, הצלקות עדיין מורגשות היטב. מערכת החינוך המקומית פותחת את השנה עם פחות תלמידים מאשר באוקטובר 2023, עם כיתות קטנות ולא תקניות שמחייבות תקציבי עתק רק עבור החזקת תקני הוראה, ועם מאבק עיקש להחזיר את המשפחות שבחרו להישאר במרכז הארץ.