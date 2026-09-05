גורם ישראלי המעורה בהערכות המצב אישר הערב (שבת) כי יש בסיס לדיווח האמריקני לפיו טהרן שוקלת הסלמה כדי לייאש את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, והצביע על מניע אפשרי נוסף: המצב הפנימי הקשה באיראן. לפי ההערכה, איראן עשויה לפעול כדי להכריח את ארה"ב לחזור למשא ומתן, מתוך הבנה כי הזמן פועל כרגע לרעתה - שכן לאחר בחירות האמצע ספק אם יוותר לה מנוף כלכלי או פוליטי משמעותי מול הנשיא טראמפ.

איתות לישראל? שיגורי הטילים מאיראן לירדן בשבוע שעבר





האזהרה בארה"ב מהסלמה - והאפשרות שגם ישראל תותקף. חמינאי וטראמפ ( צילום: AP/Alex Brandon, Atta KENARE/AFP, REUTERS/Stringer, Lance Davis/United States Navy/Huntington Ingalls Industries )

לדברי הגורם בישראל, גובר הסיכוי שאיראן - שעד כה נמנעה מלתקוף את ישראל - תעשה זאת או לחילופין תשלח את הפרוקסי שלה להיות "הכלי הראשון" שישמש לשחיקת ההגנה הישראלית ולהעברת איתות, מבלי שטהרן עצמה תיחשף ישירות בשלב הראשון כמי שעומדת מאחורי התקיפה. השפעה על המצב הביטחוני האזורי, ובכללה על מחירי הנפט ומוצריו, נתפסת כמנוף לחץ אפשרי על וושינגטון.

באשר לעיתוי, ציין הגורם כי תקופת החגים משמשת מבחינה היסטורית "קרקע נוחה" לתקיפות מצד אויבי ישראל. הוא הוסיף גם כי התקיפות בירדן, שכללו גם את עקבה, הן איתות לישראל שאיראן עלולה לתקוף גם אותה. גם ההסלמה בלבנון לאחר השתלטות צה"ל על רכס עלי טאהר - מגביר את החשש שחיזבאללה יסלים בתקיפות שלו נגד כוחות צה"ל.

דברי הגורם מגיעים כאמור על רקע הדיווח ב"ניו יורק טיימס", שם צוין כי דוחות מודיעין עדכניים בארה"ב מצביעים על כך שאיראן צברה ביטחון ביכולתה לתקוף מטרות במזרח התיכון, וכעת נראית נחושה להמשיך בעימות במשך חודשים ארוכים - לפחות עד לבחירות האמצע בארה"ב בנובמבר.

לפי אנשים שקראו את הדוחות ושוחחו עם ה"טיימס", המשטר האיראני, הנשלט לטענתם על ידי גורמים ניציים, אף שוקל אפשרות של הסלמה משמעותית. עוד עולה מהדיווח כי לאחר כחצי שנת לחימה, האיראנים גיבשו "הבנה טובה יותר" של יכולותיהם הצבאיות, ולפיכך צפוי להיות קשה יותר להגיע להסכם שיביא לסיום מלא של המלחמה.

כ"ץ: "תקיפה איראנית על ישראל תשחרר את ישראל מכל מגבלה"





על רקע ההערכות הללו, הזהיר שר הביטחון ישראל כ"ץ כבר ביום חמישי, בטקס הרמת כוסית לקראת ראש השנה במשרד הביטחון - כי כל תקיפה איראנית על ישראל "תשחרר את ישראל מכל מגבלה קיימת" בפעולה נגד איראן. הוא אף הזהיר כי צה"ל יפגע "בכל התשתיות הלאומיות הצבאיות והאזרחיות" באיראן, כולל תשתיות האנרגיה.

כ"ץ ציין כי קיימים "סימנים" ללחץ כלכלי כבד על המשטר בטהרן, לצד חשש מהתקוממות פנימית ומנפילת המשטר - גורמים שלדבריו "עלולים לדחוף אותם לצעדי ייאוש". לדבריו, משטר האייתולות "יודע היטב" מדוע הוא נמנע מתקיפת ישראל, לאחר שני מבצעים שבהם "היכינו בהם בעוצמה", הושמדה לטענתו תוכנית הגרעין האיראנית, חוסל המנהיג העליון עלי חמינאי, ונפגעו יכולותיה האסטרטגיות של איראן. הוא הוסיף כי ישראל "ערוכה היטב בהגנה ובהתקפה לכל אפשרות", וכי צה"ל "מוכן לביצוע המשימה".

גורם ישראלי אמר כי ישראל לא רוצה הפתעות, ולכן כ"ץ שיגר איום לאיראן כדי "למזער את המחשבות בראש אויבינו".