בזמן שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ מתמקד במדיניות של לחץ כלכלי על איראן, דוחות מודיעין מהשבועות האחרונים בארה"ב מצביעים על כך שטהרן נראית נחושה להמשיך בעימות הצבאי במשך חודשים, לפחות עד בחירות האמצע בארה"ב בחודש נובמבר, במטרה לייאש את וושינגטון. כך דיווח אמש (שישי) ה"ניו יורק טיימס", שם צוין כי טהרן "צברה ביטחון" ביכולתה לתקוף מטרות במזרח התיכון. לפי אנשים שקראו את הדוחות ושוחחו עם ה"טיימס", המשטר - שנשלט על-ידי גורמים ניציים - אף "שוקל הסלמה משמעותית".
גורמים שתודרכו על הדוחות המודיעיניים סיפרו כי אחרי חצי שנת מלחמה, האיראנים מחזיקים ב"הבנה טובה יותר" של החוזקות הצבאיות שלהם ובטוחים יותר ביכולותיהם. גורמים אמריקנים רשמיים בהווה ובעבר הוסיפו בשיחה עם ה"טיימס" כי יהיה כעת "קשה להשיג הסכם לסיום מלא של המלחמה". חלק מהגורמים ציינו כי באיראן יתמקדו בניסיון להעמיק את הצרות הפוליטיות של טראמפ לקראת בחירות האמצע, שכן המלחמה כבר כעת אינה פופולרית בארה"ב.
הדיווח התפרסם אחרי ימים של הסלמה: השבוע הופר השקט כשצבא ארה"ב תקף באי לאראק. לפי האמריקנים, איראן עמדה לשגר מוקשים ימיים לעבר מי המצר – בניסיון לסכל את המבצע המתנהל שם בהובלת הצי האמריקני לליווי מכליות החוצות את הורמוז. איראן הגיבה במתקפות טילים וכטב"מים על שכנותיה במפרץ, וארה"ב השיבה בגל תקיפות נרחב – נגד כ-60 מטרות באזור הורמוז ודרום איראן. טהרן הגיבה שוב במתקפות על שכנותיה, ועד כה ארה"ב לא הגיבה. אמש, נראו בכינרת יירוטים בשמיים - ולפי צה"ל מדובר ביירוטים מירדן. באיראן ובדיווחים נוספים נטען שמדובר בירי טילים מאיראן לבסיס אמריקני בירדן, אך הדיווחים לא אומתו.
אמש שוב איים טראמפ כי "ייתכן שנכה בהר המכוש בקרוב מאוד, כי אם משהו יתרחש שם לא ניתן לו לקרות". לדבריו, "אנחנו יודעים על כל מה שזז בכל מקום בכל רחבי איראן. ואם משהו משתבש אנחנו מכים בהם חזק. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני כי מנענו מזה לקרות". טראמפ אמר שהוא לא מכנה את הסכסוך עם איראן "מלחמה", אלא "עימות צבאי", והסביר: "זה לא דבר גדול, זה כסף קטן מבחינתנו. איבדנו 18 בני אדם, אבל בווייטנאם איבדתם 100 אלף בני אדם, ובעימותים אחרים איבדתם עשרות אלפים. אנחנו מבצעים תקיפות לסירוגין, זו לא מלחמה".
כך או כך, לפי גורמים שקראו את הדוחות המודיעיניים העדכניים, הלחץ הכלכלי על איראן שכולל מצור על נמליה וגם סנקציות, צפוי בטווח הקצר להוביל להסלמה. גורמים אמריקנים רשמיים ציינו שאיראן עלולה לנקוט פעולות דומות לאלו מסבב ההסלמה בחודש יולי האחרון, אז תקפה בסיסים אמריקניים באזור והרגה שלושה חיילים אמריקנים בירדן, לצד תקיפות נגד כלי שיט בהורמוז ושכנותיה במפרץ.
גורמים אחרים אמרו ל"טיימס" לאחר שתודרכו על הדוחות כי איראן ככל הנראה סבורה שצבא ארה"ב יתקשה להוציא לפעול תקיפות משמעותיות על רקע מלאי התחמושת המצטמצם. עוד נטען כי בטהרן הגיעו להבנה שהעלייה במחירי הדלק בעקבות סגירת מצר הורמוז פוגעת פוליטית בטראמפ ובמפלגתו לקראת בחירות האמצע.
בצל הנכונות המסתמנת של איראן לגרור את העימות הצבאי, שלשום דווח ב"וול סטריט ג'ורנל"כי שר ההגנה פיט הגסת' מאריך "בשקט" את פריסת הכוחות של הצבא האמריקני במזרח התיכון, מה שמעיד על כך שהעימות עשוי להימשך "עמוק אל תוך השנה הבאה". מדובר, לפי הדיווח, באסטרטגיה צבאית שנועדה להעניק לטראמפ כמה אפשרויות פעולה במלחמה.
במערב לוחצים: "אין תקשורת בין איראן לסבא"א"
בינתיים, ארה"ב, בריטניה, צרפת וגרמניה גיבשו טיוטת החלטה עבור מצד מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א - IAEA) שקוראת להפנות את איראן למועצת הביטחון של האו"ם בגין אי-עמידה בהתחייבויותיה לאי-הפצת נשק גרעיני. כך אמרו דיפלומטים לסוכנות הידיעות AP. בטיוטה נטען שאיראן הפרה התחייבויות שהן חלק מהאמנה למניעת הפצת נשק גרעיני - שלפיהן היא מחויבת מבחינה משפטית להצהיר על כל חומר גרעיני ופעילויות גרעין בשטחה, ולאפשר לפקחי הסוכנות לוודא שלא נעשה בהם שימוש שלא למטרות אזרחיות.
המהלך הדיפלומטי נשקל מאז יוני 2025, כשמועצת הנגידים קבעה רשמית כי איראן אינה עומדת בהתחייבויותיה לאי-הפצת נשק גרעיני לראשונה זה 20 שנה. אותה קביעה פורסמה כיממה לפני שישראל פתחה במבצע "עם כלביא" שכלל תקיפות נגד מתקני גרעין באיראן, ובסיומו גם ארה"ב הפציצה את השלושה המרכזיים שבהם - בנתנז, בפורדו ובאיספהאן.
אם הצעת ההחלטה תעבור, ואיראן תופנה למועצת הביטחון של האו"ם, האחריות למעשה תעבור לסמכות גבוהה יותר ממועצת הנגידים של סבא"א, שכן בכוחה של מועצת הביטחון לנקוט צעדים נוספים המחייבים מבחינה משפטית, כולל הטלת סנקציות והקפאת נכסים. עם זאת, נראה כי צעדי ענישה ספציפיים מצד האו"ם אינם סבירים במקרה זה, מאחר שבעלות בריתה של איראן, רוסיה וסין, מחזיקות בזכות וטו במועצת הביטחון.
טיוטת ההחלטה, שהושגה על ידי סוכנות הידיעות AP ועל עצם קיומה דווח קודם לכן ברויטרס, מבקשת ממנכ"ל סבא"א, רפאל גרוסי, "להעביר החלטה זו ואת ההחלטות שאומצו בעבר לכל חברות הסוכנות ולמועצת הביטחון ולעצרת הכללית של האו"ם, בהתאם להוראות הרלוונטיות של חוקת סבא"א". ההחלטה גם "מדגישה את תמיכתה בפתרון דיפלומטי לאתגרים שמציבה תוכנית הגרעין האיראנית והשלכותיה על השלום והיציבות האזורית, פתרון שמוביל להסכם המתייחס לכל החששות הבינלאומיים הקשורים לפעילויות הגרעין של איראן".
דיפלומטים אמרו ל-AP כי ההחלטה עדיין נמצאת בדיונים וטרם הוגשה באופן רשמי למועצה. לכן, טקסט טיוטת ההחלטה עשוי עוד להשתנות, שכן לחברי המועצה עדיין יש הזדמנות להציע תיקונים. לאחר שתוגש באופן רשמי, ההצעה תועמד להצבעה במהלך ישיבת מועצת הנגידים של סבא"א בשבוע הבא בווינה.
דיפלומט מערבי אמר שהמהלך עוכב עד כה כדי "לאפשר מאמץ אחרון לדיפלומטיה". ואולם, לדבריו לא רק שאיראן לא משתפת פעולה, אלא שאפילו לא מתקיימת כרגע כל תקשורת בין הצדדים. ברקע, מאז תקיפת אתרי הגרעין במלחמת 12 הימים ביוני 2025, איראן לא העניקה לפקחי סבא"א גישה לאתרי הגרעין שנפגעו, על אף שהיא מחויבת משפטית לשתף פעולה עם הסוכנות תחת האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני. על כן, הסוכנות גם לא הצליחה לאמת את מצב מאגר האורניום ברמת העשרה הקרובה לרמת נשק בכל התקופה. לפי הערכות, בידי איראן כ-440 ק"ג אורניום מועשר ל-60%.