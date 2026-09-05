אמש

שוב איים טראמפ

כי "

ייתכן שנכה ב

הר המכוש

בקרוב מאוד, כי אם משהו יתרחש שם לא ניתן לו לקרות". לדבריו, "אנחנו יודעים על כל מה שזז בכל מקום בכל רחבי איראן. ואם משהו משתבש אנחנו מכים בהם חזק. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני כי מנענו מזה לקרות".