חבר המושבעים במשפט הרצח של לינדזי קלנסי , שחנקה למוות את שלושת ילדיה הקטנים וטוענת להגנת אי-שפיות מפני שסבלה לפי עורכי דינה מ פסיכוזה שלאחר לידה , הודיעו הערב (יום שישי) לשופט האחראי עליהם במסצ'וסטס, אחרי שבעה ימי דיונים חשאיים, כי הם לא מסוגלים להגיע להכרעה פה אחד – והשופט וויליאם סאליבן הודיע כי בשל כך הוא נאלץ להכריז על Mistrial, כלומר סיום המשפט בלי הכרעה. משמעות הדבר היא שקלנסי לא הורשעה ולא זוכתה, וההליך המשפטי חוזר להתחלה – התביעה תידרש לקבוע אם להעמידה לדין פעם נוספת במשפט חוזר ועם חבר מושבעים חדש. בדרמה של הרגע האחרון השופט הקפיא לשעה אחת את הכרזתו, כדי לאפשר לעורך דינה של קלנסי לערער על כך לבית המשפט העליון של מסצ'וסטס – על רקע טענתו שמושבע אחד מתוך 12 המושבעים התעלם לכאורה מהוראות החוק ומנע זיכוי מחמת ספק סביר. אלא שתוך זמן קצר נדחה הערעור, והמשפט הסתיים בלי הכרעה.

גלריה לינדזי קלנסי במהלך המשפט שהסעיר את העולם. לא הרשעה ולא זיכוי ( צילום: Greg Derr/The Patriot Ledger via AP, Pool )

קורה, דוסון וקאלאן הקטנים, שאמם חנקה אותם למוות במרתף

משפטה של קלנסי בת ה-36, שנמשך חמישה שבועות והועבר בשידור ישיר, טלטל את ארצות הברית וכל פרט בו סוקר בהרחבה בכלי תקשורת בעולם כולו. במשפט לא הייתה מחלוקת על מעשיה המזוויעים של קלנסי, והיא עצמה לא הכחישה שבינואר 2023 חנקה למוות את שלושת ילדיה הקטנים: קורה בת ה-5, דוסון בן ה-3 וקאלאן שהיה בן 8 חודשים בלבד. לאחר מכן דקרה את עצמה וקפצה מהחלון בקומה השנייה, ומאז נותרה משותקת מהמותניים ומטה ומתניידת בכיסא גלגלים. ההגנה טענה כאמור כי היא סבלה מתופעה נדירה של פסיכוזה שלאחר לידה, כמו גם מהפרעה דו-קוטבית, בעוד התביעה טענה כי מעשיה היו מחושבים, כשבין היתר הדגישה את העובדה שלפני שחנקה למוות את הילדים קלנסי שלחה את אביהם לסידורים, כך שלא היה בבית, והיא הטילה ספק ברצינות ניסיון ההתאבדות שלה לאחר מכן.

המשפט עורר דיון ציבורי ער באמריקה סביב היחס לנשים הסובלות מבעיות נפשיות לאחר הלידה. במהלך המשפט זכתה קלנסי לתמיכה רבה, בעיקר מצד נשים, עם קמפיין "שחררו את לינדזי" ברשתות החברתיות ויותר ממיליון דולר שנתרמו בקמפיין גיוס המונים להוריה, שהתייצבו לצד בתם ומימנו את ההגנה שלה. בחודש שעבר מאות נשים אף הפגינו למען קלנסי מחוץ לאולם בית המשפט כשהן לבושות ורוד – צבע שהפך לסמל התומכים בה – ועם קריאות כמו "היא הייתה צריכה עזרה" ו"תאמינו".

גם הערב הפגינו כמה מתומכיה מחוץ לאולם, וכשהתובע טים קרוז שוחח עם עיתונאים והודיע להם שההחלטה על משפט חוזר תתקבל במהרה, כמה מהמפגינות קטעו אותו ואחת מהן צעקה לעברו: "היה אכפת לך רק כשהילדים היו מתים. למה לא אכפת לך מהאמא?!". הוא עצמו מתח בדבריו ביקורת על התמיכה הציבורית בקלנסי, ואמר לכתבים: "בעולם שבו אנחנו חיים כיום, יותר מדי פעמים מתייחסים לפושעים כאל קורבנות. התפקיד שלנו הוא לוודא שהקורבנות לא יהיו בלתי-נראים, לוודא שהם לא יישכחו, ולוודא שאנחנו עומדים לצדם באופן שבו אנחנו חותרים לצדק. וזה מה שאני חושב שעשינו בתיק הזה".

קלנסי לצד עורך דינה קווין רדינגטון. הניסיון להחליף את המושבע הבודד כשל ( צילום: Greg Derr/The Patriot Ledger via AP, Pool )

קלנסי מכסה את פניה במהלך אחד הדיונים במשפט. היא קפצה מהחלון בקומה השנייה, ומאז נותרה משותקת מהמותניים ומטה ( צילום: AP Photo/Josh Reynolds, Pool )

הרצח שמסעיר את ארה"ב אירע בבית המשפחה בדוקסברי, פרבר אמיד מדרום לבוסטון, ב-24 בינואר 2023. קלנסי, אחות מיילדת במקצועה שהייתה באותה עת בחופשת הלידה ובחודשים שלפני כן טופלה בכמה מסגרות נפשיות, חנקה למוות את שלושת ילדיה אחרי שבסביבות השעה 17:15 שלחה את בעלה דאז והאבא פטריק קלנסי כדי לאסוף תרופה לאחד הילדים וארוחת ערב עבור המשפחה. פטריק, שבשעה 17:34 עוד הספיק לערוך שיחת טלפון קצרה עם לינדזי, חזר לבית בסביבות 18:00 – וגילה אותה שרועה פצועה בחצר, עם חתכים בידיים ובצוואר, אחרי שקפצה מהחלון בקומה השנייה. היא סיפרה לו שניסתה לשים קץ לחייה, וכששאל אותה היכן הילדים היא השיבה לו שהם במרתף. שם גילה אותם פטריק כשגומיות אימון כרוכות סביב צוואריהם. קורה ודוסון כבר היו מתים, ומותו של קאלאן התינוק נקבע בבית החולים שלושה ימים לאחר מכן.

קלנסי, שנותרה כאמור משותקת בעקבות ניסיון ההתאבדות, טוענת כי לא הייתה לה אחריות פלילית למעשיה, ובין היתר טענה כי קול גברי בראשה הורה לה לרצוח את ילדיה ואז להתאבד. ביומנים שכתבה קלנסי בחודשים שלפני כן, היא תיארה תחושות של חרדה, עיסוק בלתי פוסק בפרטי הטיפול בתינוק שלה, "ערפול מוחי" ו"נואשות לקבלת הפוגה נפשית מהטיפול בכולם". ההגנה טענה כי היא סבלה כאמור מהפרעה דו-קוטבית וכן מפסיכוזה שלאחר לידה – תופעה נדירה וחמורה הרבה יותר מדיכאון שלאחר לידה. לפי ההערכות, פסיכוזה שלאחר לידה פוגעת באחת עד שתיים מכל 1,000 נשים. היא משפיעה בין היתר על יכולת תפיסת המציאות ומובילה להופעה של מחשבות שווא.

התביעה לא ניסתה להטיל ספק בכך שקלנסי סבלה מבעיות נפשיות, אבל גרסה שהיא לא סבלה מפסיכוזה וכי פעלה באופן מחושב והייתה מסוגלת להבחין בין טוב ורע. שני הצדדים הביאו עדויות סותרות של מומחים, ובין היתר הציגה התביעה עדות של פסיכולוג שבדק את קלנסי והגיע למסקנה כי היא תכננה לשים קץ לחייה ובחרה להרוג את ילדיה משום ש"הייתה משוכנעת שהם יסבלו בלעדיה". התובעים התמקדו גם בעובדה שמעט לפני הרצח שלחה את האב להביא אוכל ותרופה, וטענו כי חישוב שעשתה בטלפון לבדיקת זמן הנסיעה שלו למסעדה נועד כדי לבדוק כמה זמן ייעדר מהבית.

המשפט פילג את אמריקה. נשים שהגיעו לתמוך בקלנסי מחוץ לאולם בית המשפט, בחודש שעבר ( צילום: AP Photo/Josh Reynolds )

( צילום: JOSEPH PREZIOSO / AFP )

לפי העדויות והמסמכים שהוצגו במהלך המשפט, ההידרדרות הנפשית של קלנסי החלה כשלושה חודשים לאחר לידתו של קאלאן, וכאשר היא החלה לחשוב על חזרה לעבודה. החל מספטמבר 2022 היא פנתה לעזרה אצל כמה גורמי טיפול ובמסגרות שונות, ואף אשפזה את עצמה בבית חולים פסיכיאטרי למשך כמה ימים בתחילת ינואר 2023 – שבועות בודדים לפני שחנקה למוות את ילדיה. ההגנה טענה כי הטיפול שקיבלה היה מקוטע, וכי הטיפול התרופתי שלה נוהל באופן לקוי והיה בלתי מתאים. קלנסי ובעלה הגישו בנפרד תביעות נגד כמה מהאנשים שטיפלו בה, תביעות שעדיין מתנהלות בהליך אזרחי נפרד.

התביעה הדגישה מצדה כי לקלנסי הייתה גישה נרחבת לטיפול, אך לעיתים התעלמה מהמלצות המטפלים, החליפה בין גורמי טיפול והפסיקה ליטול תרופות מסוימות. המטפלים העידו כי אף שהיא דיווחה על מחשבות אובדניות, היא הכחישה שיש לה תוכנית לפגוע בעצמה או במישהו אחר, ולא הפגינה סימנים של מאניה או פסיכוזה. עם זאת, אמה של קלנסי, פולה, העידה כי בדצמבר 2022 סיפרה לה קלנסי ולאחר מכן גם לבעלה כי היא חשבה לפגוע בילדים.

הבעל לשעבר, פטריק, העיד במשך יומיים במשפט וסיפר כי "ההידרדרות הגדולה" במצבה של לינדזי החלה כחודש לפני שהרגה את הילדים. "היא התחילה לרדת המון במשקל, נעשתה מדוכאת מאוד, והיה לה קשה מאוד", הוא העיד, ותיאר כיצד היא פנתה מעת לעת לעזרת רופאים ונטלה מגוון תרופות. באחד הרגעים הקשים ביותר במשפט תיאר פטריק את התמונה האחרונה שנחרתה בזיכרונו מבנו דוסון, שישב על הספה ואכל נתחי עוף, לפני שיצא מהבית. לינדזי, שבחרה במשפט לא להעיד בעצמה, פרצה בבכי באולם כאשר הושמעה ההקלטה של השיחה של פטריק עם מוקד החירום 911, אחרי שמצא את הילדים במרתף. "היא הרגה את הילדים!", הוא נשמע צורח.

האבא פטריק קלנסי, בעדותו במשפט בסוף יולי. "היא הרגה את הילדים!", הוא צרח בשיחה למוקד 911 ( צילום: Greg Derr/The Patriot Ledger via AP, Pool )

חבר המושבעים, שהורכב מתשע נשים ושלושה גברים, ערך מאז סיום שלב העדויות במשפט שבעה ימי דיונים, אבל לא הצליח כאמור להגיע להכרעה פה אחד הנדרשת במקרה הזה, וכבר ביום רביעי העביר נציג חבר המושבעים לשופט פתק שבו הודיע לו כי הם לא מסוגלים להגיע לקונצנזוס. השופט הורה להם לחזור לחדר הדיונים, אבל ביום חמישי הם הודיעו שוב שאינם מצליחים להגיע להסכמה – והפעם התחוללה דרמה של ממש, כשבפתק ששלח נציג חבר המושבעים התברר כי אחד מבין ה-12 הוא זה שמונע קונצנזוס. בפתק נטען כי אותו מושבע, לא ברור אם הוא גבר או אישה, סירב לכאורה לפעול על פי הנחיות השופט בכל הנוגע לספק סביר.

עורך הדין של קלנסי, קווין רדינגטון, דרש בדיון אתמול מהשופט להורות על סילוקו של אותו מושבע בודד והחלפתו במושבע אחר, אבל השופט הודיע כי אין זה ראוי שיקבע עמדה במחלוקת בין המושבעים. במקום זאת הוא שאל כל אחד מהם אם הוא מסוגל לפעול על פי הנחיותיו, וכל אחד מהם השיב בחיוב. השופט הורה להם לחזור לדיונים נוספים, אבל הערב כאמור הם הודיעו – בפעם השלישית – שאין ביכולתם להגיע להסכמה. "בלב כבד, לא הצלחנו להגיע להחלטה פה אחד ולא נוכל לעשות זאת", נכתב בפתק שהועבר לשופט סאליבן, שהודיע כי אין מנוס מהכרזה על סיום המשפט בלי הכרעה.

הסנגור רדינגטון, משוחח הערב עם הכתבים מחוץ לבית המשפט. תקף את המושבע הבודד ש"שדד" לטענתו את ההכרעה לטובת מרשתו ( צילום: AP Photo/Charles Krupa )

השופט וויליאם סאליבן, שהכריז על סיום ללא הכרעה של משפט הרצח ( צילום: Greg Derr / POOL / AFP )

הסנגור רדינגטון הגיש ערעור חירום לבית המשפט העליון של מסצ'וסטס, כדי למנוע זאת ולדרוש את החלפתו של המושבע שהתנגד לזיכוי – אך העליון דחה את הבקשה תוך זמן קצר. כאמור, משמעות החלטת השופט היא שההליך מסתיים ללא הכרעה, וכעת תידרש התביעה להחליט אם לערוך משפט חוזר, לנסות להגיע להסדר טיעון או לבטל את האישומים. קלנסי תישאר בינתיים במוסד הממשלתי שבו הוחזקה עד כה, וגם אם תזוכה במשפט חוזר היא לא תשתחרר בהכרח: בית המשפט יכול להורות על המשך אשפוזה, אם ייקבע שהיא מסוכנת לעצמה או לציבור.

לפרשה התייחס הערב לראשונה גם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, והוא אמר בשיחה עם כתבים בבית הלבן כי היה קשה שלא לעקוב אחרי המשפט, ש"היה כל כך הרבה בטלוויזיה". טראמפ אמר שמדובר ב"טרגדיה נוראית", ושקלנסי חייבת לשלם "מחיר" על מעשיה. "זה הולך להיות או מוסד נפשי או כלא או משהו, אבל מניח שהם הולכים לעשות משפט נוסף. זה עצוב".

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