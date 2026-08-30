בכיר ההנהגה הרבנית של ש"ס מביע חוסר אמון חריף בראש הממשלה בנימין נתניהו, ומבהיר כי המפלגה לא צריכה להצטרף לממשלה הבאה על בסיס הבטחה עתידית להסדרת הפטור מגיוס - אלא רק לאחר שהחוק כבר יאושר. כך עולה מהקלטה של הרב משה מאיה, זקן חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס, שפורסמה הערב (ראשון) ב-i24NEWS.

בכיר ההנהגה הרבנית של ש"ס מביע חוסר אמון חריף בראש הממשלה בנימין נתניהו, ומבהיר כי המפלגה לא צריכה להצטרף לממשלה הבאה על בסיס הבטחה עתידית להסדרת הפטור מגיוס - אלא רק לאחר שהחוק כבר יאושר. כך עולה מהקלטה של הרב משה מאיה, זקן חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס, שפורסמה הערב (ראשון) ב-i24NEWS.

בכיר ההנהגה הרבנית של ש"ס מביע חוסר אמון חריף בראש הממשלה בנימין נתניהו, ומבהיר כי המפלגה לא צריכה להצטרף לממשלה הבאה על בסיס הבטחה עתידית להסדרת הפטור מגיוס - אלא רק לאחר שהחוק כבר יאושר. כך עולה מהקלטה של הרב משה מאיה, זקן חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס, שפורסמה הערב (ראשון) ב-i24NEWS.