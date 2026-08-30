בכיר ההנהגה הרבנית של ש"ס מביע חוסר אמון חריף בראש הממשלה בנימין נתניהו, ומבהיר כי המפלגה לא צריכה להצטרף לממשלה הבאה על בסיס הבטחה עתידית להסדרת הפטור מגיוס - אלא רק לאחר שהחוק כבר יאושר. כך עולה מהקלטה של הרב משה מאיה, זקן חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס, שפורסמה הערב (ראשון) ב-i24NEWS.
"הפעם טעו בזה. ביבי הבטיח המון וחשבו כולם שייתן לנו הכול", נשמע הרב מאיה אומר בהקלטה. כשנשאל מה יקרה אם נתניהו יתחייב בפני ש"ס להעביר את החוק תוך 30 יום, הוא דחה את האפשרות: "אין דבר כזה. אנחנו לא חותמים על צירוף לממשלה עד שהוא יביא חוק שבחורי ישיבות פטורים, כמו לשון הרמב"ם". גם כשהשואל חזר ואמר כי נתניהו עשוי להבטיח להשלים את החקיקה זמן קצר לאחר הקמת הממשלה, השיב הרב מאיה: "עזוב, נו. אני לא אאמין לו לכלום".
בהמשך השיחה נשאל הרב מאיה גם על מתווה חוק הפטור מגיוס שקודם במהלך הקדנציה, ושבמגעים לגיבושו היה מעורב מטעם ש"ס השר לשעבר אריאל אטיאס, ששימש כיו"ר צוות המשא ומתן של המפלגה בנושא. כשנשאל אם בש"ס כלל התכוונו באמת למתווה, השיב: "לא, מה פתאום. החוק הזה זה לא טוב בכלל". בשיחה הוסיף כי קידומו נעשה משום ש"לא הייתה ברירה".
הדברים של הרב מאיה מאשרים את הקו שכבר הציג בשבוע שעבר בפומבי ח"כ יואב בן צור מש"ס. בריאיון ל"120 ואחת", הפודקאסט הפוליטי של ynet בהגשת מורן אזולאי, אמר בן צור כי הטעות הגדולה של המפלגות החרדיות בקדנציה האחרונה הייתה שלא התנו מראש את הקמת הממשלה בהעברת החוק. "הטעות הייתה שלא חתמנו הסכם קואליציוני שאומר שלפני הכול מעבירים את חוק הגיוס", אמר. "אם היינו עושים את זה לפני הרפורמה, הכול היה מסודר ולא הייתה שום בעיה לאף אחד".
בן צור הבהיר אז כי הלקח מבחינת ש"ס כבר הופק: "אם נצטרך להיכנס לקואליציה - יעבור חוק גיוס לפני שתוקם הממשלה". כשנשאל אם מדובר בתנאי של המפלגה, השיב: "חד-משמעית. זה מוסכם על כולם וכך יהיה". לצד זאת הוא הבהיר כי ש"ס מתכוונת להישאר בגוש התומך בנתניהו: "אנחנו הולכים עם הגוש האמוני. הציבור שלנו הוא ציבור ימני".
למעשה, בליכוד כבר אותתו כי הם מוכנים לקבל את התנאי. שעות לאחר פרסום דבריו של בן צור ביום חמישי אמר דובר הליכוד גיא לוי ברדיו "קול ברמה": "אנחנו מקווים מאוד לחוקק את חוק הגיוס עוד לפני הקמת הממשלה, במסגרת ההסכמים הקואליציוניים. זה בהחלט הכיוון".
ההקלטה החדשה מחדדת עם זאת את הפער שבין התמיכה הפוליטית שמפגינה ש"ס בנתניהו לבין חוסר האמון בו בקרב בכירים בהנהגתה הרוחנית. יו"ר ש"ס אריה דרעי הצהיר רק בחודש שעבר כי מפלגתו תומכת בנתניהו "בכל הכוח", וכי הוא מבחינתה מנהיג "הגוש האמוני". מנגד, כבר בחודש יולי נחשפה התבטאות חריפה של הרב יצחק יוסף, מנהיגה הרוחני של ש"ס, שכינה את נתניהו "שקרן שאי אפשר לסמוך עליו" וטען כי "רימה אותנו עם חוק הגיוס".