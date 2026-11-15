הפלונטר הפוליטי בישראל והציפייה ומאמצי גדי איזנקוט להרכבת ממשלה חדשה הציבו את המשא ומתן עם לבנון בהמתנה, אחרי שבעה סבבי שיחות רשמיים ומו"מ צבאי שהתקיים באוקטובר בטמפה בארצות הברית, ולא הביא לפריצת דרך כלשהי. בעולם הערבי עוקבים באדיקות אחר ההתפתחויות, ובלבנון מנצלים את ההזדמנות כדי להעלות לכותרות את שאלת סיום המנדט של כוח יוניפי"ל בדרום המדינה.

גלריה אינזקוט. "עמדתו בנוגע למו"מ אינה ידועה" ( צילום: אלכס קולומויסקי )

בכתבה שפורסמה בסוף השבוע האחרון בעיתון הסעודי "א-שרק אל-אוסט" ועסקה בנושא המו"מ בין ישראל ללבנון, הועלו תהיות לגבי השאלה אם איזנקוט יצליח להקים ממשלה חדשה יהיה גם שינוי מהותי באופן ניהול המשא ומתן בין המדינות, או שמא התנאים שהציב ראש הממשלה בנימין נתניהו יישארו, ללא כל קשר למי יעמוד בראשות הממשלה.

מקור מיניסטריאלי לבנוני מסר לעיתון כי עמדתו של איזנקוט בנוגע למשא ומתן אינה ידועה, וכי המגעים עם הצד האמריקני נמשכים, אך הם טרם הובילו לקביעת מועד לסבב משא ומתן חדש. בנוסף, צוטט חבר פרלמנט לבנוני לשעבר שמסר כי הרקע הצבאי של איזנקוט עשוי להוביל אותו לאמץ עמדות נוקשות יותר מאלה של נתניהו, והוסיף: "חילופי הנהגה בממשלת ישראל אינם מעידים על גמישות רבה יותר במשא ומתן עם לבנון".

על רקע חוסר הוודאות בכל הנוגע למשא ומתן עם ישראל, העיסוק בלבנון עבר בימים האחרונים כאמור לסוגיית סיום המנדט של כוח יוניפי"ל בסוף השנה הנוכחית. ההנהגה הלבנונית מעוניינת בהמשך פעילות הכוח, או כוח חלופי מטעם האו"ם, כדי להימנע מוואקום ביטחוני בדרום המדינה עם עזיבת הכוח, כך לפי הפרסומים הלבנוניים. נשיא לבנון ג'וזף עאון מסר אתמול בהקשר הזה: "העדיפות של לבנון נותרה המשך המשימה של יוניפי"ל וחידוש המנדט, תוך פתיחות למציאת מנגנון חלופי תחת חסות האו"ם כדי למנוע כל ואקום ביטחוני. החלטה 1701 חייבת להישאר הבסיס לכל הסדר בינלאומי עתידי בדרום".

קוראים לשמירה על כוח בינ"ל בדרום המדינה. עאון (מימין) וסלאם ( צילום: REUTERS/Mohamed Azakir )

גם ראש ממשלת לבנון, נואף סלאם, אמר אתמול כי לבנון זקוקה לנוכחות בינלאומית מתמשכת בדרום המדינה, עם מנדט ממועצת הביטחון, "שתתרום לשמירה על היציבות ותתמוך ביישום החלטה 1701". לדבריו, "לבנון פתוחה להתייעצויות עם המדינות החברות במועצת הביטחון ובאו"ם כדי להגיע להחלטה חדשה שתבטיח את המשך התפקיד הבינלאומי בדרום, תוך הדגשת כיבוד ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית של לבנון, הצורך בנסיגה ישראלית מוחלטת מכל השטחים הלבנוניים, הפסקת התקיפות הישראליות והרחבת סמכות הכוחות על כל שטח לבנון".

הביקורת הגוברת על חיזבאללה, והמעצר במחוז הצפוני

בינתיים, חיזבאללה ממשיך להילחם על מעמדו בתוך המדינה, על רקע ניסיונות ההנהגה הרשמית הלבנונית לרכז את הנשק ולהתנער מכל התערבות חיצונית, בוודאי מצד איראן, ועל רקע כמה אירועים עוקבים בימים האחרונים, שהציבו את ארגון הטרור תחת ביקורות פנים-לבנוניות.

ביום שישי הודיע צבא לבנון כי אגף המודיעין של הצבא הוציא לפועל מבצע בדאחייה של ביירות - מעוז חיזבאללה בבירה הלבנונית - נגד הברחת אמצעי לחימה. כוחות לבנוניים פשטו על מחסן נשק באזור אל-משרפיה בדאחייה ותפסו כמות גדולה של אמצעי לחימה ותחמושת. אזרח לבנוני נעצר באירוע ונפתחה חקירה. בערוץ אל-ג'דיד הלבנוני דיווחו כי מחסן הנשק שייך לשני אנשים המעורבים בסחר בנשק. לא נמסר בהודעת הצבא כי מדובר בפעילות של ארגון הטרור חיזבאללה, אך הדאחייה של ביירות ידועה כאמור כאחד ממעוזי הארגון.

הנשק והאמל"ח שנתפסו בדאחייה, בסוף השבוע





בנוסף לפשיטה, בשבוע שעבר דווח בתקשורת הלבנונית והערבית על חמישה פעילי חיזבאללה שנעצרו בצפון לבנון, באזור שאינו מוכר ככזה שבשליטת ארגון הטרור. נטען כי העצורים חשודים בביצוע פעולות סיור באזור ההרים של מחוז בתרון, וכי הם קרעו מפות לפני שכוחות הביטחון תפסו אותם.

באל-ערבי אל-ג'דיד הקטארי ציינו בשבוע שעבר כי מעצרם, וחקירת האירוע, העלו לקדמת הבמה את הסכסוכים הפנימיים הנוגעים לריכוז הנשק בידי המדינה, ואת הוויכוחים הפוליטיים והחששות מפעולות ביטחוניות שחיזבאללה עלול לבצע בשטח לבנון. עוד נמסר בשבוע שעבר כי ראש ממשלת לבנון סלאם עוקב גם הוא אחר המקרה.

האירועים האחרונים הגיעו גם על רקע סערת תפיסת משאית חומרי הנפץ של חיזבאללה באזור דהר אל-בידר בלבנון באוקטובר האחרון. חיזבאללה, שפעילותו הצבאית בלבנון נאסרה במרץ האחרון, הודה אז כי המשאית שייכת לו.

נעים קאסם. "על 'ההתנגדות' להישאר, להילחם בעת הצורך ולהגן על האדמה"

חיזבאללה מצידו ממשיך לסרב להתפרק מנשקו ודורש את עצירת המשא ומתן הישיר עם ישראל. בנאום ברביעי האחרון, לציון "יום השהיד", אמר מזכ"ל הארגון נעים קאסם: "סדר העדיפויות הוא עצירת התוקפנות, הבטחת נסיגת האויב מארצנו, חזרת התושבים לדרום לבנון ושיקום. בהסכם המסגרת צד אחד מוותר על הכול מבלי שהצד השני יעניק דבר בתמורה. אין לנו התנגדות למשא ומתן עקיף עם האויב. אני קורא לרשויות (בלבנון - לב"א) לסגת, כי ישראל לא נקטה אפילו צעד אחד קדימה בכל הנוגע להסכם המסגרת".