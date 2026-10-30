עוד לפני ההצבעה תכננו בליכוד להתלונן על זיופים בהצבעות בחברה הערבית, ואחריה - ובמקביל לקמפיין הדה-לגיטימציה לשותפות עם מפלגות ערביות - במפלגת השלטון כבר טענו ל"גניבת בחירות" . לוועדת הבחירות המרכזית הם העבירו מאות תלונות על ניסיונות זיופים לכאורה, ומי שהעביר אותן הוא מי שכונה "מנהל מטה טוהר הבחירות מטעם הליכוד" - שגיא קייזלר. אבל קייזלר אינו איש חוק, אלא פעיל ימין ואיש יחסי ציבור, שבעבר התגאה במבצע "טוהר מידות", שהוביל לירידת שיעור ההצבעה בחברה הערבית.

הפוסט משנת 2019 שמתגאה בירידת שיעור ההצבעה בחברה הערבית

ביום ההצבעה שלשום קייזלר אמר כי "ועדת הבחירות מתעלמת ומעדיפה קצב הצבעה גבוה על פני הקפדה על מהלך הצבעה תקין לפי כל החוקים והנהלים". היום - אחרי שממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, דין ליבנה, אמר כי "אין שחר לטענות בדבר פגיעה שיטתית בטוהר הבחירות" - קייזלר תקף אותו בחריפות.

״ביום הבחירות העברנו לוועדת הבחירות 1,183 תלונות על זיופים, שחיתויות, העברות כספים, כרטיסי תדלוק, תלושי מזון ושימוש פסול בתוכנות להמרצת מצביעים״, אמר קייזלר. "ועדת הבחירות לא טיפלה בדבר, לא ביום הבחירות ולא לאחריו. בוועדה אומרים שהגשנו דוח ענק מפתח תקווה ועד ירושלים, זה לא מדויק. הגשנו תלונות ממג’דל כרום עד ביר הדאג’ דרך אום אל פחם ורהט. כמות ההפרות שהיו שם היא בלתי נתפסת".

אבל אותו קייזלר, שהוגדר כאמור "מנהל מטה טוהר הבחירות בליכוד" ומונה למעשה לפני כמה חודשים לפרויקטור מיוחד האחראי מטעם הליכוד על הפעילות במגזר הערבי, התגאה בעבר כמי שאחראי להורדת אחוזי ההצבעה בחברה הערבית - במבצע שבליכוד כינו אז "פרויקט טוהר מידות".

"אחוז ההצבעה ירד מ-50%"

בפוסט בפייסבוק ב-2019 של משרד הפרסום "קייזלר ענבר", שקייזלר היה אז אחד מראשיו, נכתב אז כך: "ראיתם את הכתבות בתקשורת שהבעירו את השטח ביום הבחירות? אלו שסיפרו על מצלמות שהושתלו בקלפיות במגזר הערבי ומנעו אלפי זיופים? אז כן, אנחנו 'אשמים' במהלך הזה. אחרי תקופת הכנה ארוכה, מערך לוגיסטי מדהים ושותפות עמוקה וצמודה עם טובי האנשים בליכוד, הרמנו מבצע שהייתה לו תרומה מכרעת לאחד ההישגים החשובים ביותר של מחנה הימין: 'טוהר המידות' במגזר הערבי. ובזכות זה שהוצבו משקיפים מטעמנו בכל קלפי, אחוז ההצבעה ירד מ-50%, הנמוך ביותר שנראה בשנים האחרונות!".

לצד הפוסט, פורסמה אז תמונה של ראשי משרד יחסי הציבור עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה. ביום הבחירות אז הגיעו דיווחים לפיהם משקיפים של הליכוד הגיעו לקלפיות במגזר הערבי עם מצלמות נסתרות בדש החולצה. הפרסומים על כך עוררו סערה, והמפלגות הערביות אף הגישו בנושא תלונות לוועדת הבחירות המרכזית. מאז נאסר על צילום בתוך קלפיות.

נזכיר כי היום פרסמנו שעדו נורדן, שמשמש כממלא מקום ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא שהעביר למשטרה את המידע המודיעיני על פעילי רע"מ שנעצרו בבוקר הבחירות ביום שלישי האחרון בחשד לשוחד בחירות. בדיון בבית המשפט ביום הבחירות, המשטרה אף הודתה כי לא היה לה צו חיפוש לבתיהם של הפעילים כשנעצרו, ולמרות זאת נערך בהם חיפוש.