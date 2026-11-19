בדרך למשכן הנשיא? בסביבות גוש השינוי וראש הממשלה בנימין נתניהו מנסים לקדם רעיון חדש במסגרת המו"מ להקמת הממשלה . לפי הרעיון שנבחן, תוקם ממשלת אחדות עם רוטציה שתפיק לקחים מאירועי העבר - ובסיומה נתניהו יחליף את נשיא המדינה יצחק הרצוג.

ילכו על רוטציה? נתניהו ואיזנקוט ( צילום: אלכס קולומויסקי, לע"מ, Ilia YEFIMOVICH / AFP )

מדובר למעשה בתמריץ לנתניהו לעזוב את לשכת ראש הממשלה, שכן בשיחות האחרונות עם נתניהו או גורמים מטעמו עלה כי אינו מוכן לוותר על תחילת הכהונה ברוטציה ככל שתוקם ממשלת אחדות. הוא מתעקש לכהן בשנתיים הראשונות כראש הממשלה, בחפיפה לתקופה שנותרה לכהונת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אלא שהחשש המרכזי של מי שצפויים להיות שותפיו הוא הלקח שלמדו מהרוטציה של נתניהו עם בני גנץ.

בימים האחרונים בוחנים כאמור גורמים בגוש נתניהו ובגוש השינוי את האפשרות הנוספת, להכניס למשוואה את הבחירה לנשיאות המדינה. הנשיא המכהן הרצוג צפוי לסיים את כהונתו בעוד כשנה וחצי, ב-7 ביולי 2028. התאריך קרוב למועד שבו אמור להתבצע החילוף ברוטציה, אם כן תוקם ממשלה שמסתמכת על כך. לכן במערכת הפוליטית מדברים כעת על הצעה לקדם חוק שיוביל להקדמת הבחירות לנשיאות למועד שלפני הקמת הממשלה. כך יוכלו להבטיח שנתניהו יפנה את מקומו לטובת התפקיד החדש שיוצע לו, ואל משרד ראש הממשלה ייכנס איזנקוט או מי מראשי גוש השינוי שייבחר.

עם זאת, טרם ברור האם נתניהו או איזנקוט הסכימו או הביעו התעניינות באפשרות שמדוברת על-ידי גורמים פוליטים בסביבתם בימים האחרונים. בליכוד למשל יש מי שמנסים לגבש נוסחה שתבהיר את רצינות כוונותיו של נתניהו ובשל כך מציעים לתקן את החוק על מנת להסדיר את התנאים לפני הקמת הממשלה. החוק שנידון יקבע כי הבחירות לנשיאות המדינה ייערכו לכל המוקדם שנתיים לפני תום כהונתו של הנשיא המכהן, במקום 90 יום כפי שקבוע כעת בחוק.

בינתיים, מפלגת הליכוד הודיעה כי תתקיים פגישת מו"מ נוספת עם מפלגת "ישר!" ביום ראשון הבא. בהודעה על הפגישה, בליכוד תקפו בחריפות את ישר! ויתר מפלגות גוש השינוי, אך טענו כי הסכימו לפגישה נוספת "כי אחדות לאומית היא צו השעה". בתוך כך, יאיר לפיד תקף את נתניהו, יממה בלבד אחרי הפגישה הארוכה של ראש מפלגתו בנט עם יו"ר הליכוד: "זה יהיה מעשה של טירוף וסיכון לעם ישראל אם לא נעיף את נתניהו מהלשכה בהקדם האפשרי ונקים ממשלה שתתן לעם ישראל ביטחון ותעצור את המשבר המדיני הנורא בתולדותינו", הוא מסר.

היחסים בין המפלגות רעועים ממילא, כאשר בליכוד כאמור ביקרו את מפלגות הגוש בטענה שהן אלו שמונעות את האחדות. ח"כ חילי טרופר, נציגו של איזנקוט במו"מ מול הליכוד , מסר בתגובה כי "במשך כמעט שבוע ומאז פגישת המשא ומתן הראשונה פנינו לליכוד בבקשה לקבוע פגישות המשך. שוב ושוב ביקשתי, בשם גדי איזנקוט שנכנס למרתון של משא ומתן בידיים נקיות ובנפש חפצה כדי להקים ממשלה רחבה. הליכוד סירב שוב ושוב לקבוע פגישות, כל פעם בתירוץ אחר. כך לא מתנהגים מי שבאמת חפצים באחדות.