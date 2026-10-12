ראש העיר חיפה יונה יהב התייחס לזיהום החריג ליד בתי הזיקוק במפרץ, שהוביל לסגירת שני בתי ספר ליממה ולאזהרה חמורה לתושבים, וקרא הבוקר (שני) לטפל באופן ראוי במפגע המסוכן. "כשסוגרים בתי ספר בגלל חומרים מסרטנים באוויר, זו כבר לא נורת אזהרה", אמר, "זו אזעקת אמת. ההפקרות הזו חייבת להיפסק".
לדברי יהב, "מדובר באירוע חמור ובלתי נסבל. במדינה מתוקנת, ילדים לא צריכים להישאר בבית בגלל זיהום אוויר ממפעלים פטרוכימיים, ותושבים לא צריכים לקבל הנחיות להסתגר בבתיהם ולסגור חלונות כדי להגן על בריאותם. שוב אנחנו נחשפים למציאות הבלתי נסבלת במפרץ חיפה: מפעלים מזהמים ממשיכים לפעול בלב מטרופולין מאוכלס, והציבור הוא זה שמשלם את המחיר. הפעם מדובר בריכוזים חריגים של בנזן, חומר מסרטן, ובסגירת שני בתי ספר. מה עוד צריך לקרות כדי שממשלת ישראל תתעורר?".
ראש העיר דרש מהמשרד להגנת הסביבה וממשרד הבריאות "להבטיח שהעבודות שגרמו לחריגות לא יחודשו עד לבירור מלא של האירוע, להסרת הסיכון ולנקיטת כל האמצעים הנדרשים להגנה על הציבור. אני דורש מבזן דין וחשבון מלא, וממשרדי הממשלה פיקוח הדוק, אכיפה בלתי מתפשרת ושקיפות מלאה של ממצאי הניטור".
לדבריו, "רק לפני ימים אחדים פניתי לכל ראשי המפלגות בדרישה להתחייב לסגירת בתי הזיקוק עד 2029. האירוע הזה מוכיח פעם נוספת מדוע אסור לדחות את ההחלטה אפילו ביום אחד. תושבי חיפה והקריות אינם אזרחים סוג ב'. הבריאות שלהם אינה הפקר, והילדים שלהם אינם שפני ניסיונות. בתי הזיקוק חייבים להיסגר עד 2029. לא עוד הבטחות, לא עוד דחיות ולא עוד תירוצים. ממשלת ישראל חייבת להפסיק להפקיר את תושבי מטרופולין חיפה".
משרד הבריאות הוציא אמש כאמור הודעה דרמטית בעקבות הזיהום החריג באזור בתי הזיקוק, הורה על אי-קיום לימודים בשני בתי ספר בקריית אתא, וקרא לעובדים באזור התעשייה לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים. ההודעה פורסמה בעקבות ריכוזי בנזן חריגים שנמדדו בסמוך למתחם בזן, ולאחר הפרסום בחדשות רשת, לפיו למרות זיהום שהיה גבוה פי 3 מהמותר באחד מבתי הספר, הלימודים התקיימו כרגיל.