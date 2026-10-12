לדברי יהב, "מדובר באירוע חמור ובלתי נסבל. במדינה מתוקנת, ילדים לא צריכים להישאר בבית בגלל זיהום אוויר ממפעלים פטרוכימיים, ותושבים לא צריכים לקבל הנחיות להסתגר בבתיהם ולסגור חלונות כדי להגן על בריאותם. שוב אנחנו נחשפים למציאות הבלתי נסבלת במפרץ חיפה: מפעלים מזהמים ממשיכים לפעול בלב מטרופולין מאוכלס, והציבור הוא זה שמשלם את המחיר. הפעם מדובר בריכוזים חריגים של בנזן, חומר מסרטן, ובסגירת שני בתי ספר. מה עוד צריך לקרות כדי שממשלת ישראל תתעורר?".