הפרשה שהתפוצצה היום בשאון גדול מסמלת רגע מסוכן. מי שעקב אחרי הודעות הליכוד ביממות האחרונות, קיבל את הרושם שהועברו מיליארד שקל במזוודות כסף מקטאר וחולקו שטרות של מאתיים לכל אזרח ערבי ישראלי. לפי גורמים שבקיאים בפרטים – ההיקף של החשד עשוי לאכזב את מי שכבר מפנטזים על ביטול הבחירות, או במינימום מעצר של ח”כ מנסור עבאס. הגורמים הללו אומרים כי מדובר ב"אירוע של ניפוח הזוי”. אינני יודע.
בקיצור: העצבים חשופים, הספינים עוד חמים ואנחנו נושמים הרבה אבק של שקרים. מומלץ, בשלב זה, לא לקחת לריאות. לתת לעובדות ולראיות להתגלות.
ההתנהלות סביב הסיפור הזה משונה, מטרידה. נתחיל בשאלה פשוטה, ודרמטית מאוד: למה המכתב של השופט סולברג פורסם בכלל? החקירה עצמה, אם תתקיים, תתחיל כשכל המעורבים כבר יודעים עליה.
חלק מהתפקיד של ועדת הבחירות, שירות הביטחון הכללי, וגם ראש הממשלה – הוא לשמור על אמון הציבור במערכת הדמוקרטית. אם יש חשדות חמורים, חובה לבדוק אותם, בפרט להשפעה זרה. אך בכירים במערכת הביטחון אמרו לי ש”זו לא הפעם הראשונה שיש ניסיונות השפעה זרה”, וציינו שזו אינה הפעם הראשונה שקטאר מנסה להתערב. הם אפילו סיפרו שהיו ניסיונות להעברת כספים קודם לכן, בעת מערכות בחירות.
בהודעת השירות שנמסרה הערב צוין כי "חקירה מסוג זה היא ממוקדת ומתוחמת ואין בכך להטיל דופי או להאשים מגזר שלם שיצא לבחור באופן דמוקרטי וחוקי. רק מי שפעל בניגוד לחוק - יטופל. בתום החקירה יוצגו הממצאים ליו"ר ועדת הבחירות והוא הגורם המוסמך לקבלת החלטות בעניין זה. כלל המידע יובא באופן מלא, שקוף וללא פרשנות למקבלי ההחלטות בוועדת הבחירות".
זהו מבחנם הגדול של ראש השב"כ ויו"ר ועדת הבחירות המרכזית: לא לתת לאירוע הזה לצאת משליטה.
הטור המלא - מחר במוסף לשבת של "ידיעות אחרונות"