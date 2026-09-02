רוסיה סייעה לאיראן בחשאי בפיתוח טילי שיוט היפרסוניים ב"אחת מההעברות הדרמטיות ביותר של טכנולוגיה צבאית אסטרטגית ממוסקבה לטהרן". כך פרסם הלילה (בין שלישי לרביעי) ה"פייננשל טיימס" בתחקיר נרחב, שהסתמך על תכתובות שהודלפו, רישומי נסיעות וניתוח פטנטים צבאיים - והצביע על תוכנית שהחלה עוד ב-2023 ונמשכה גם תוך כדי המערכות של ארצות הברית וישראל נגד הרפובליקה האיסלאמית.

גלריה ולדימיר פוטין ( צילום: AFP, AP )

לפי הדיווח, התוכנית הסודית, שקיבלה את השם C430L, גייסה את טובי המוחות והמומחים בנושא כדי לסייע לאיראן לפתח נשק חדש שיהיה מסוגל לאיים על נושאות המטוסים האמריקניות - שנפרסו באזור לסירוגין - וספינות מלחמה אחרות במזרח התיכון.

"מדובר בהעברה של טכנולוגיה צבאית רגישה מאוד מבחינה אסטרטגית - כזו שהאיראנים ניסו להשיג במשך עשרות שנים", אמר פביאן הינץ, מומחה לטילים איראניים ואנליסט בכיר בארגון Conflict Armament Research. "תוכנית כזו דורשת אישור פוליטי מהבכירים ביותר ברוסיה".

עיקר הפיתוח קשור במערכת הנעה מסוג Ramjet. מדובר במנוע שמאפשר לטילי שיוט לטוס במהירות גבוהה פי כמה ממהירות הקול. טילי שיוט היפר-סוניים משלבים מהירות עם יכולת טיסה בגובה נמוך, תוך קיצור הזמן שבו מערכות הגנה יכולות לזהות וליירט אותם.

טילים היפר-סוניים , נזכיר, הם מהירים מאוד (לפחות פי חמישה ממהירות הקול), מדויקים ויש להם יכולת לתמרן ולשאת ראש נפץ גרעיני. לפני כשבע שנים חשף נשיא רוסיה ולדימיר פוטין כי מוסקבה פיתחה טיל כזה, מסוג קינז'אל (פגיון) - בנאום שבו אמר כי הרוסים יכולים לפגוע כמעט בכל נקודה בעולם, ולחדור את ההגנה האווירית האמריקנית. במלחמה באוקראינה רוסיה השתמשה כמה פעמים בקינז'אל.

פוטנציאל איום. נושאת המטוסים "ג'ורג' בוש" ( צילום: AFP PHOTO / US NAVY / NAVCENT PUBLIC AFFAIRS )

ב"פייננשל טיימס" ציינו כי איראן בנתה את מערכת ההנעה הייחודית הזו, אך אין ראיות לכך שטילי השיוט ההיפר-סוניים כבר נפרסו מבצעית. ג'ים לרסון, שהיה בעבר אנליסט לענייני איראן ב-CIA, אמר כי "הטכנולוגיה הזו תעניק לאיראן מערכת נשק אסטרטגית שתוכל לאיים על כלי שיט של הצי האמריקני".

תכתובות שהגיעו לידי העיתון מצביעות כי השיחות הללו נמשכו גם הקיץ. על שיתוף הפעולה בין רוסיה לאיראן דווח לא פעם, אך תוכנית C430L תוארה בדיווח ככזו ש"משקפת אינטראקציה עמוקה יותר" עם טהרן, משום שהיא מעניקה לה את הידע המעשי לפתח את מערכת הנשק הזו. מערך הסיוע אורגן על ידי "רוסובורונאקספורט", חברה ממשלתית רוסית, ו-NPO Mash. על האחרונה ארה"ב הטילה סנקציות עוד ב-2014.

גורמים ומהנדסים בכירים מטעמם, כך לפי הדיווח, נסעו לאיראן עוד לפני החתימה הרשמית על החוזה בנובמבר 2023. התכתובות מצביעות על חילופי דברים בהם הגורמים מרוסיה ניתחו את הביצועים של המערכת שאיראן כבר בנתה וסייעו בשיפור שלה. באפריל 2025 אף הוצע כי משלחת של 24 מומחים מרוסיה תגיע להתייעצות טכנית במסגרת הפרויקט.

לדברי מינץ, "רוסיה התמקדה בטכנולוגיה הזו במשך זמן רב. אנשים נוטים לחשוב ששיתוף פעולה כזה כולל שליחה של שרטוטים, טילים שלמים או חלקים מהם - אבל להביא מהנדס בן 60 שיטוס ויפתור בעיות בשטח - זה נכס עצום". בעיתון ציינו כי התכתובות מצביעות כי שיתוף הפעולה בפרויקט C430L נמשך לתוך שנת 2026. באיראן וברוסיה לא הגיבו לדברים.

"לחץ על רוסיה להפחית את הסיוע לאיראן". ראש ה-CIA רטקליף ( צילום: REUTERS/Evan Vucci )

מוקדם יותר אתמול פוטין נפגש עם נשיא איראן מסעוד פזשכיאן. פזשכיאן הודה לפוטין, ואמר לו: "אנו מעריכים את עמדתך התומכת. למעצמות אין את הזכות לתקוף מדינות אחרות ולהפר מסגרות וחוקים בינלאומיים". פוטין מצדו מסר כי ישמור על יחסי המסחר עם טהרן למרות "המצב הצבאי-פוליטי".

בשבוע שעבר, ראש ה-CIA ג'ון רטקליף ביקר באופן חריג ברוסיה. כלי תקשורת בארה"ב דיווחו, בין היתר ב"וול סטריט ג'ורנל" וב"פוליטיקו", כי רטקליף הגיע למוסקבה כדי להזהיר את רוסיה מפני תקיפת נאט"ו וסיוע לאיראן . גורמים ששוחחו עם "פוליטיקו" טענו כי הביקור נועד ללחוץ על רוסיה להפחית את הסיוע הכלכלי והצבאי לאיראן.

המאמץ ה"מקיף" של רוסיה

גורם בריטי ששוחח עם האתר סיפר כי רטקליף העלה את הסוגיה בהמשך לאיום של שר האוצר האמריקני סקוט בסנט להחריף את הסנקציות על מדינות שלא ינתקו את הקשר הכלכלי עם איראן. לדברי הגורם, ראש ה-CIA הבהיר כי על רוסיה להפסיק לשתף נשק וטכנולוגיית הגנה עם איראן, וייעץ למוסקבה שלא "להגיב בצורה מוגזמת" אם היא תיפגע מהסנקציות האמריקניות.

כלי התקשורת האמריקניים לא ציינו אם ראש ה-CIA נועד באופן אישי עם פוטין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לדיווחים והציג את הביקור של רטקליף כ"חצי שגרתי". הביקור הידוע האחרון של ראש ה-CIA ברוסיה, נזכיר, התרחש בחודש נובמבר 2021 לפני שרוסיה פתחה במלחמה הרחבה באוקראינה.

בחודש שעבר דווח ב-NBC כי רוסיה ממשיכה להעביר לאיראן, דרך נתיב השיט המוגן והמבודד בים הכספי, משלוחים של תחמושת, בכלל זאת חומרי נפץ כמו TNT, וכן רכיבי כטב"מים. עצם ההעברה כבר דווח בעבר, אך ברשת האמריקנית ציינו כי היקף המשלוחים רחב יותר. יש לציין כי הנתיב דרך הים הכספי משמש כבר שנים כ עורק תחבורה אסטרטגי בין רוסיה לאיראן בפרט בשל העובדה שבים הזה - האגם הגדול בעולם - אין לארה"ב נוכחות.