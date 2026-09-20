משרד הביטחון מעכב את אישורן הסופי של התקנות המסדירות את אחריות המדינה על אנשים עם מוגבלות בשעת חירום , בנימוק כי לא נמצא עדיין מקור תקציבי ליישומן. התקנות, ש אושרו בוועדת הרווחה לפני כחודשיים , ייכנסו לתוקף רק לאחר חתימת שר הביטחון ישראל כ"ץ - שנמנע לפי שעה מלעשות כן.

גלריה ארכיון ( צילום: עמותת נגישות ישראל )

בארגוני זכויות לאנשים עם מוגבלות חוששים כי העיכוב בחתימה על התקנות יותיר את הקשישים והנכים ללא הגנה במקרה של סבב לחימה נוסף. "המשך ההתמהמהות בחתימה על התקנות שבנדון מותיר מאות אלפי אנשים עם מוגבלות וזקנים חשופים למצבים מסכני חיים, תוך פגיעה אנושה בזכויותיהם הבסיסיות ביותר", נכתב בפנייה ששלחו הארגונים.

תקנות משרד הביטחון בנושא צרכים קיומיים של אנשים עם מוגבלות בשעת חירום עברו בכנסת בחודש יולי האחרון - 20 שנה לאחר שהכנסת התחייבה לעשות כן. לאורך השנים מצאו את עצמם עשרות אלפי אנשים עם מוגבלות שאין להם נגישות למרחב מוגן ללא פתרונות, ולעיתים אף ללא כתובת ברשות המקומית שאליה יוכלו לפנות על מנת לבקש עזרה.

בסבבי הלחימה האחרונים, על רקע הפגיעה הקשה בעורף, גבר הלחץ הציבורי להעביר את התקנות שיסדירו את גבולות האחריות של המדינה על אוכלוסיית הנכים והקשישים שנותרים בבתיהם ללא מיגון בשעת האזעקה. התקנות שעברו בכנסת קובעות בין השאר כי מיגוניות חדשות שיוצבו במרחב הציבורי יחויבו בהנגשה, וכי באחריות המדינה להנגיש מידע והנחיות לאנשים עם מוגבלות באופן שווה לזה של כלל האוכלוסייה. התקנות מסדירות גם אספקה של צרכים קיומיים כמו מים, מזון ותרופות לאנשים עם מוגבלות.

שר הביטחון כ"ץ ( צילום: יריב כץ )

סוגיה משמעותית הדורשת תקצוב מצד משרד הביטחון, שבנוגע אליה התגלעה מחלוקת שעיכבה את אישור התקנות בכנסת, היא זו של התומכים הקהילתיים: בתקנות נכתב כי בשעת חירום יפעלו ברשויות המקומיות "תומכים קהילתיים" שתפקידם יהיה ליצור קשר עם האנשים עם מוגבלות והאזרחים הוותיקים בשעת חירום.

אלא שלאורך הדיונים לא הובהר מי יעסיק או יממן את פעילות התומכים הללו בשעת חירום. לבסוף סוכם כי האחריות תוטל על מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי. בתקנות נקבע כי מתנדבי השירות ישולבו ברשויות על פי תוכנית שתגבש הרשות לשירות לאומי-אזרחי בשיתוף משרד הרווחה, משרד הביטחון ומרכז השלטון המקומי. אלא שכעת, כאמור, משרד הביטחון אינו מאשר את התקנות.

"בהיעדר מענים מותאמים, אנשים עם מוגבלויות, ובהם אנשים עם מוגבלויות מורכבות, נותרים ללא יכולת ממשית להגן על עצמם או לקבל מענה לצורכיהם הבסיסיים והחיוניים, ואיתם נותרים חסרי הגנה גם בני משפחה ומטפלים", נכתב בפניית הארגונים שעימם נמנים בין השאר "בזכות", "איל"ן", ו"אלו"ט". הארגונים קראו לשר הביטחון לחתום על התקנות לאלתר, "כדי שניתן יהיה להבטיח כי ההסדרים החיוניים הכלולים בהן יהיו בתוקף ויוכלו לתת מענה לאנשים עם מוגבלות כבר במצב החירום הבא".