בצל ה ריאיון של רעייתו בערוץ 14 , ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הערב (יום שלישי) בסרטון מצולם ברשתות החברתיות כי "לא הייתה בגידה" ב-7 באוקטובר - אך המשיך להתנער מאחריותו כראש ממשלה לאירועים.

נתניהו: לא הייתה בגידה - וגם אשתי לא אמרה את זה ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )





"קשקוש בלבוש", אמר. "שאלו אותי כבר, ואמרתי כמה פעמים. 'אתה חושב שהייתה בגידה?' - אמרתי - לא, אני לא חושב שהייתה בגידה. אני חושב שהיה כשל, כשל גדול, והוא מתבטא במה שקרה בעצם בלילה ובבוקר לפני ההתקפה, שהיו כל הסימנים והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה - שלא נרגיז את חמאס - לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש".

לדברי נתניהו, "זה כשל, אבל זה לא בגידה. זה קורה. לצערי קרה עם מחירים נוראיים, אבל זה לא בגידה וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה. זה סתם קשקוש".

גולן ענה: "אתה 'לא חושב' ביבי? אתה יודע מצוין שלא הייתה בגידה. ב-7/10 יצאנו להציל חיים בזמן שאתה קפאת. מנהיג אמיתי לא מגמגם מול עלילות דם, הוא מתנצל בפני הלוחמים ומגנה את השקרים שיצאו מבית. האמירה הזו של נתניהו אינה התנצלות, אלא ניסיון למזעור נזקים".

ראש הממשלה, נזכיר, מעולם לא לקח אחריות בטבח 7 באוקטובר - על אף שבמשך שנים קידם מדיניות שאפשרה לחמאס ולבכיריו להתעצם ולהישאר בשלטון ברצועה. בשבועות האחרונים, הקו שמנחה את קמפיין הבחירות של הליכוד הוא הטענה שאם בכירי מערכת הביטחון היו מעירים את נתניהו בלילה - יום הטבח הרצחני היה נראה אחרת; מבקריו, מנגד, טוענים כי עצם העובדה שאפשר גם לחמאס וגם לחיזבאללה להתבסס בגבולות ישראל לאורך שנים, ונמנע מפעולות שיפגעו מהותית בכוחם, מספיקה לבדה כדי להטיל עליו אחריות לטבח - לצד אחריות אנשי צה"ל ושב"כ.

רעייתו שרה נתניהו, נזכיר, השמיעה בריאיון בערוץ 14 תיאוריית קונספירציה שרומזת כי יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן ידע על המתקפה מראש - כשאמרה כי "אתה טוען שאתה לוחם ב-7 באוקטובר, אתה כבר השכם בבוקר היית שם כבר מלובש ומוכן. בשעה מאוד מוקדמת, כשאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה".