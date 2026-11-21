בחלקה המזרחי של בירת ישראל מביעים כאמור הלם, כאב וזעם בעקבות הרצח. "הלב נשבר, לאן הגענו?", אמר הורה לתלמיד בבית הספר בשועפט. "הילדים שלנו כבר לא בטוחים אפילו בדרך לבית הספר. מול העיניים של תלמידים יורים בילד והורגים אותו. זו מציאות בלתי נסבלת".

בחלקה המזרחי של בירת ישראל מביעים כאמור הלם, כאב וזעם בעקבות הרצח. "הלב נשבר, לאן הגענו?", אמר הורה לתלמיד בבית הספר בשועפט. "הילדים שלנו כבר לא בטוחים אפילו בדרך לבית הספר. מול העיניים של תלמידים יורים בילד והורגים אותו. זו מציאות בלתי נסבלת".

בחלקה המזרחי של בירת ישראל מביעים כאמור הלם, כאב וזעם בעקבות הרצח. "הלב נשבר, לאן הגענו?", אמר הורה לתלמיד בבית הספר בשועפט. "הילדים שלנו כבר לא בטוחים אפילו בדרך לבית הספר. מול העיניים של תלמידים יורים בילד והורגים אותו. זו מציאות בלתי נסבלת".