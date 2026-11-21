במזרח ירושלים מזועזעים בעקבות רצח הנער קוסאי אלג'ולאני (13) סמוך לבית ספרו במחנה הפליטים שועפט. "לא נתפס שילד יוצא בבוקר לבית הספר ולא חוזר הביתה", אמר הורה לתלמיד במוסד שאליו עשה הנרצח את דרכו. המשטרה עדיין לא עצרה את החשוד ברצח, במקביל התפרסם תיעוד של האופנוען שלפי החשד ירה למוות בנער לעיני תלמידים ונמלט מהזירה.
הנער נרצח בשעת בוקר מוקדמת לעיני תלמידים כשעל גבו תיק בית הספר. הוא פונה במצב אנוש לחבירה עם צוות מד"א סמוך למחסום שועפט, מותו נקבע בהמשך בבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים. כמה שעות לאחר מכן נעצר נער בן 16 בחשד למעורבות ברצח, אחרי שנתפס סמוך לאופנוע שרוף בכפר הפלסטיני אל-ג'יב. החשוד שוחרר לאחר שגרסתו נבדקה ולא נמצא דבר שקושר אותו למעשה.
לפי עדויות מהזירה, המתנקש קרא לאלג'ולאני ואמר לו "בוא, רוצים להגיד לך משהו", ואז פתח לעברו בירי לעבר ראשו ובטנו. בתיעוד שהופץ ברשת נראה שהרוצח התחזה לשליח והמתין עד שהנער התקרב לעברו. בין היתר נבדק חשד שהרצח אירע בשל סכסוך מתמשך על סחר בסמים ומאבקי שליטה בין משפחות עבריינים. סרטון נוסף תיעד הצתת מבנה שלטענת קרובי הנער קשור למשפחת הרוצח.
בחלקה המזרחי של בירת ישראל מביעים כאמור הלם, כאב וזעם בעקבות הרצח. "הלב נשבר, לאן הגענו?", אמר הורה לתלמיד בבית הספר בשועפט. "הילדים שלנו כבר לא בטוחים אפילו בדרך לבית הספר. מול העיניים של תלמידים יורים בילד והורגים אותו. זו מציאות בלתי נסבלת".
הורה נוסף ציין: "הילדים שראו את הרצח יישאו איתם את המראות האלה כל החיים. מי ייתן להם מענה נפשי ויעזור להם להתמודד עם הטראומה?". מורה בבית הספר אמר: "אנחנו בהלם מוחלט. תלמידים ראו את הרצח מול העיניים, איך הם אמורים להמשיך ללמוד ולחזור לשגרה אחרי מראות כאלה? קוסאי היה רק ילד, כל החיים עוד היו לפניו. מי יחזיר אותו למשפחה שלו?".
אם לתלמידה בבית הספר אמרה: "הפחד השתלט על כולנו. הורים שולחים את הילדים לבית הספר, ולא יודעים אם הם יחזרו בשלום. זה לא עוד 'אירוע ירי', מדובר בילד בן 13 שנרצח בפתח בית הספר שלו. חייבים לעצור את הטירוף הזה". תלמיד בבית הספר אמר: "אנחנו דורשים ביטחון. בית ספר אמור להיות המקום הבטוח ביותר עבורנו ולא זירת רצח".