ההסלמה במזרח התיכון נמשכת, בצל האפשרות שתתחדש המלחמה בין ארה"ב וישראל לאיראן : טיל ששוגר על ידי המורדים החות'ים בתימן פגע הבוקר (חמישי) בגורד השחקים הגבוה ביותר בבירת סעודיה, ריאד, שבו שוכנים משרדי קרן העושר הריבונית של הממלכה. הפגיעה גרמה נזק משמעותי למבנה והובילה לפינוי עובדים מהאזור. במקביל, באיראן התפתחה מחאה נדירה נגד המשטר, לאחר שמותם של 13 עובדי תעשיית הנפט בתאונת דרכים הצית הפגנות שבהן נשמעו קריאות נגד השלטון. צפו בתיעוד המחאה הנדירה ברפובליקה האיסלאמית:

ההפגנה נגד המשטר באיראן בעיר אבדאנאן





גלריה מגדל קרן העושר הסעודית בריאד, לפני הפגיעה ( AFP )

הטיל ששיגרו החות'ים פגע במגדל קרן ההשקעות הציבורית הסעודית (PIF), הממוקם ברובע הפיננסי המלך עבדאללה בריאד. מעוצמת הפגיעה התנפצו חלונות בשבע עד שמונה קומות, ונגרם נזק לחלקים מחזית המתכת של המגדל. תושבים בבירה הסעודית דיווחו על פיצוץ עז שנשמע בשעות הבוקר המוקדמות. כוחות הביטחון סגרו את הכניסות לרובע הפיננסי, ועובדים פונו מהמבנים באזור. למקום הוזעקו אמבולנסים וצוותי כיבוי, אך לא דווח על נפגעים.

דובר הקואליציה הצבאית בהובלת סעודיה, הגנרל תורכי אל-מאלכי, הודיע כי כוחות ההגנה האווירית התמודדו עם איום של טיל ששוגר בידי החות'ים לעבר ריאד. לדבריו, ממצאים ראשוניים העלו כי שברי הטיל נפלו וגרמו נזק לרכוש. החות'ים עצמם לא קיבלו לפי שעה אחריות לפגיעה במגדל. זו הפעם השנייה בתוך פחות משבועיים שמבנה מרכזי ברובע הפיננסי של ריאד נפגע במתקפה המיוחסת לחות'ים, אחרי שב-8 בנובמבר נפגע מבנה השייך לענקית הנפט הממשלתית הסעודית ארמקו, בעקבות נפילת שברים במהלך מתקפה קודמת.

המתקפה הנוכחית התרחשה על רקע החרפת הלחימה בין סעודיה לחות'ים, שכידוע נתמכים בידי איראן. מאז התלקחה מחדש מלחמת האזרחים בתימן בחודשים האחרונים, בתום שנים של רגיעה יחסית, הגבירו החות'ים את התקיפות נגד שדות תעופה, נמלים ומתקני נפט סעודיים. מנגד, סעודיה חידשה את התקיפות האוויריות נגד יעדים שבשליטת החות'ים בתימן. סוכנות הידיעות "סבא" שמזוהה עם החות'ים דיווחה כי מטוסים סעודיים תקפו הבוקר גם בבירה צנעא.

מבנה של ענקית הנפט ארמקו שנפגע לפני כשבוע וחצי ( צילום: AFP PHOTO / Saudi Press Agency (SPA) )

ההתפתחויות בתימן מעוררות דאגה גוברת בריאד. החות'ים רשמו לאחרונה הישגים בשטח, השתלטו על רצועת החוף התימנית בים האדום, לרבות אזור מצר באב אל-מנדב האסטרטגי, וכיתרו את העיר תעז. לפי רויטרס, גורמים סעודיים מעריכים כעת שהמערכה הצבאית עלולה להימשך עוד כחצי שנה, ומבקשים להשיג יתרונות בשטח לפני פתיחת משא ומתן עם המורדים.

הפגיעה במגדל של קרן העושר הסעודית משמעותית גם מבחינה סמלית וכלכלית. הקרן ממלאת תפקיד מרכזי בתוכניתו של יורש העצר מוחמד בן סלמאן לגוון את כלכלת הממלכה ולהפחית את תלותה בהכנסות מנפט. המתקפות החוזרות על ריאד ועל התשתיות הכלכליות של סעודיה מאיימות לפגוע במאמצים למשוך השקעות זרות ולחזק את מעמדה כמרכז עסקים אזורי.

יום לפני המתקפה נפגש בן סלמאן בריאד עם מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CETNCOM), האדמירל בראד קופר. זו הייתה פגישתם השלישית שעליה דווח בפומבי מאז חידוש הלחימה בתימן.

באיראן: מחאה על מות עובדים הפכה להפגנה נגד המשטר

במקביל להסלמה הצבאית באזור, באיראן מתמודד המשטר עם גילויי מחאה חריגים. מאות בני אדם יצאו שלשום לרחובות העיר אבדאנאן שבמחוז אילאם, בדרום-מערב המדינה, בעקבות תאונת דרכים קטלנית שבה נהרגו 13 עובדים של חברה בתחום זיקוק הנפט. לפי סוכנות הידיעות AP, המפגינים דרשו את התפטרותם של בכירים בחברה, שאותם האשימו באחריות לתאונה. ואולם, המחאה התרחבה במהירות מעבר לדרישות הנוגעות לבטיחות העובדים, ובמהלכה נשמעו קריאות נגד המשטר האיראני.

המחאה נגד המשטר בעיר אבדאנאן באיראן השבוע. לפחות 39 בני אדם הוצאו להורג בעקבות המחאות בינואר ( Iran International )

בסרטון שאומת בידי AP נראו מפגינים צועדים ברחובות וקוראים "מוות לדיקטטור!" - סיסמה המזוהה עם המחאות נגד המנהיג העליון של איראן. בתיעוד נוסף, שפרסם ארגון זכויות האדם HRANA, נראו מפגינים צועדים במרכז העיר ודורשים להטיל אחריות על הגורמים האחראים למות העובדים.

אבדאנאן, עיר בעלת אוכלוסייה כורדית גדולה שממוקמת כ-480 קילומטרים מדרום-מערב לטהרן, הייתה אחד ממוקדי המחאה נגד השלטון גם בחודש ינואר האחרון, אז ידעה איראן את אחת ההתקוממויות הגדולות ביותר מאז המהפכה האיסלאמית ב-1979.

ארגון זכויות האדם הכורדי הנגאו דיווח היום כי לפחות שמונה תושבים נעצרו בעקבות ההפגנות, בהם נער בן 15. לפי הארגון, שניים מהעצורים שוחררו, אך מקום הימצאם של ששת האחרים לא נודע. הארגון טען כי כוחות הביטחון השתמשו בגז מדמיע נגד המפגינים וכי במקום התפתחו עימותים. מנגד, חבר פרלמנט ממחוז אילאם הכחיש את הדיווחים על מעצרים, לפי סוכנות הידיעות האיראנית תסנים.

ההפגנות ברחבי איראן בינואר





המחאה מתרחשת בתקופה רגישה במיוחד עבור המשטר בטהרן. גל ההפגנות הגדול שפרץ בינואר דוכא בכוח, תוך ירי לעבר מפגינים ומעצרם של אלפים. פרוץ המלחמה עם ארה"ב וישראל ב-28 בפברואר הביא לדעיכת המחאה הרחבה ברחובות, אולם ארגוני זכויות אדם טוענים כי השלטונות ממשיכים לרדוף מתנגדי משטר ולהחמיר את הענישה נגד מי שהשתתפו בהפגנות.

על רקע ההתפתחויות, השליחה המיוחדת של האו"ם לענייני זכויות אדם באיראן, מאי סאטו, הזהירה כי הדיכוי במדינה החריף בחודשים האחרונים. בריאיון ל-AP בפריז אמרה סאטו כי הרשויות פתחו בגל מעצרים נוסף והטילו עונשים חמורים על עצורים, לרבות עונשי מוות. לדבריה, בחודשים האחרונים לפחות 39 בני אדם הוצאו להורג בעקבות מחאות ינואר, ולפחות חמש מההוצאות להורג בוצעו בפומבי.