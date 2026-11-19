נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ממשיך לשקול תוכניות לסבב נוסף של תקיפות נרחבות ב איראן , ולוקח בחשבון מידע מודיעיני חדש על היכולות של טהרן - ובמקביל גם את הלחץ הגובר מצד ישראל לצאת לפעולה "במהירות ובאגרסיביות". כך סיפרו ל"ניו יורק טיימס" גורמים אמריקנים וישראלים שתודרכו על הדיונים.

לטענת הגורמים, טראמפ טרם קיבל החלטה, אך בין שאר הפרטים שהוא שוקל נמצאות אזהרות מצד ישראל בנוגע להצלחה שרשמה איראן בשיקום ארסנל הטילים והכטב"מים שלה, לצד קידום תוכניות הנשק הכימי והביולוגי שלה.

גלריה נתניהו ממשיך ללחוץ, טראמפ "שוקל" ( צילום: Ahmad Hasaballah/REUTERS, Stringer/Getty Images, Majid Asgaripour/WANA via REUTERS, JOE RAEDLE/AFP, REUTERS/Jonathan Ernst )

לפי הדיווח ב"ניו יורק טיימס", הנשיא - ש שוהה כרגע בסין לטובת פסגה משולשת היסטורית עם שי ג'ינפינג וולדימיר פוטין - לוקח בחשבון שלארה"ב יש כעת חלון הזדמנויות שבו היא מחזיקה בעוצמה צבאית משמעותית באזור, אחרי שבימים האחרונים נושאת המטוסים "רוזוולט" נכנסה לאזור האחריות של פיקוד המרכז של הצבא (CENTCOM).

עם זאת, נכתב כי קיימים חילוקי דעות עמוקים בתוך הממשל בנוגע לחוזק של המודיעין, כמו גם באשר לשאלה אם יהיה זה נבון להתחיל סבב נוסף. זאת, במיוחד נוכח תוצאות בחירות האמצע, שבהן הציבור האמריקני הביע את חוסר שביעות רצונו מהמלחמה, שהביאה לעליית מחירים בארה"ב ולא הסתיימה ב"ניצחון מהיר" כפי שהבטיח טראמפ עם תחילתה ב-28 בפברואר.

גורמים שתודרכו על הדיונים סיפרו ל"ניו יורק טיימס" כי ראש הממשלה בנימין נתניהו, שעומד לפי שעה בראש ממשלת מעבר, "לוחץ בעוצמה" על ארה"ב להצטרף לישראל ל"מערכה של ארבעה עד שבעה ימים" שתכלול תקיפות אוויריות נגד איראן. לפי הדיווח, השיחות בין הצדדים התגברו בשבוע שעבר, אז קיים ראש המוסד רומן גופמן פגישות בוושינגטון , כולל עם ראש ה-CIA ג'ון רטקליף. נכתב כי בכירים ישראלים נוספים, בהם ראש אמ"ן שלומי בינדר, תמכו במהלך שיחות עם עמיתיהם האמריקנים בחידוש הלחימה מול איראן.

גורם ישראלי בכיר דחה את הטענה כי נתניהו הפעיל לחץ על טראמפ, בעוד שדובר מטעם ראש הממשלה מסר כי נתניהו תמיד פעל כדי "להבטיח את ביטחונה" של ישראל.

בסיסים אמריקניים פונו, סוללת פטריוט הועברה לישראל

בחודשים האחרונים הנשיא טראמפ זיגזג ושיגר מסרים סותרים, כהרגלו, סביב חידוש הלחימה באיראן. לצד הצהרות כי "המלחמה הסתיימה", הוא גם רמז לא פעם כי הוא עשוי דווקא לתקוף שוב, והצדיק זאת ב"הבטחה שאיראן לעולם לא תוכל לפתח נשק גרעיני". לאחרונה טראמפ גם הנחה את סגנו ג'יי די ואנס לנטוש את המאמץ הדיפלומטי מול איראן, וטען כי המצור הכלכלי שמוטל עליה עושה את העבודה.

לצד זאת, אנשים המכירים את דרך החשיבה של טראמפ סיפרו לעיתון האמריקני כי הנשיא "רגיש מאוד" לביקורת שלפיה ארה"ב הפסידה במלחמה בפועל. מצד אחד, גורם אמריקני טען כי טראמפ אינו צריך להמשיך במלחמה משום שהמצור פוגע בכלכלה האיראנית, אך הוא הוסיף כי בידי הנשיא כל האפשרויות להבטיח שאיראן באמת לעולם לא תשיג נשק גרעיני.

בינתיים, ארה"ב ממשיכה לעבות כוחות באזור, ובשבועות האחרונים הצבא צבר ארסנל נרחב במיוחד במזרח התיכון, עם ספינות ומטוסי קרב, כמו גם מפציצים. לפי גורמים צבאיים, כל הכוח שנצבר מוכן לפתוח במערכה קצרה יחסית של תקיפות אינטנסיביות נגד ארסנל הכטב"מים והטילים של איראן, כמו גם נגד מתקני אנרגיה איראניים, אם כאמור טראמפ יורה על כך.

ארצות הברית ריכזה בחודשים האחרונים כוש אש עצום, שכלל לזמן קצר שלוש נושאות מטוסים - מה שקרה רק פעם אחת מאז מלחמת המפרץ. נושאת המטוסים שלישית - "תיאודור רוזוולט" הצטרפה לכוח, בעוד שהנושאת "ג'ורג' וושינגטון" נטשה את האזור ושבה לאוקיינוס השקט. כעת שוב פועלות באזור שתי נושאות מטוסים, "רוזוולט" ו"בוש". לכל תקיפה יצטרפו גם מפציצי B-1 ו-B-2 אמריקניים, שבשבועות האחרונים נמצאים בכוננות של 96 שעות למשימות אפשריות.

נושאות המטוסים "רוזוולט" ו"וושינגטון" בים הערבי ( צילום: מתוך רשת X )





גורמים אמריקנים סיפרו עוד כי שר ההגנה פיט הגסת' ויו"ר המטות המשולבים דן קיין, הציגו לטראמפ שורה של אפשרויות צבאיות שפותחו בחודשים האחרונים על ידי מפקד פיקוד המרכז אדמירל בראד קופר. קופר ביקר אתמול בישראל ונפגש עם הרמטכ"ל אייל זמיר ועם ראש המוסד גופמן.

בנוסף, גורמים צבאיים אמרו כי נוכח האפשרות לחידוש הלחימה בהיקף נרחב, הפנטגון ומחלקת המדינה פינו חלק מהסגל מבסיסים וממתקנים באזור, כאמצעי זהירות. לצד זאת, לדבריהם ארה"ב סיפקה לאחרונה לישראל סוללת פטריוט נוספת המיועדת ליירוט טילים. בפנטגון סירבו להגיב וציינו "שיקולי ביטחון מידע". גם ה-CIA סירב להגיב.

יעדי התקיפות - ומה שטראמפ טרם הסכים לו

לפי הגורמים הצבאיים, כל תקיפה אמריקנית תתמקד בסבירות גבוהה בארסנל הטילים והכטב"מים של איראן, שחלק גדול ממנו שוקם על ידי משמרות המהפכה מאז הסבב הקודם. לדבריהם, מטרות נוספות עשויות לכלול מתקני אנרגיה באיראן ומפקדות פיקוד ושליטה של משמרות המהפכה.

תחנת כוח ליד טהרן. טראמפ יאשר לתקוף? ( צילום: AP Photo/Francisco Seco )

התכנון הישראלי כלל גם התקפות נוספות על אתרי גרעין איראניים, לצד תקיפות נרחבות על תשתיות קריטיות ואזרחיות באיראן, כמו למשל משק האנרגיה או מערך הובלת החשמל לתעשייה ולאזרחים. לתקיפות כאלה, שעלולות לנתק את החשמל עבור האיראנים, הנשיא טראמפ טרם הסכים - כך לפי גורמים שמכירים את פרטי הדיונים.

במהלך ניסיונות השכנוע הישראליים שארה"ב תצטרף לסבב תקיפות נוסף, נכתב כי בירושלים הדגישו את "מגוון האיומים" שמציבה טהרן. לטענת גורמים ישראלים, איראן ממשיכה להחזיק ביכולות משמעותיות של נשק כימי וביולוגי, יכולות המהוות איום אזורי – ושבהן ניתן יהיה להשתמש בפעולות טרור נגד ארה"ב ואירופה. הם גם העלו את הסברה כי האיראנים מסוגלים לצייד כטב"מים באזור בחלק מכלי הנשק הללו, ולהשתמש בהם כדי לתקוף את ישראל או שכנותיה.

טראמפ עצמו התייחס לכך הלילה, כשנשאל על הדיווח שאיראן מתכננת לפוצץ "פצצה מלוכלכת" בוושינגטון הבירה. לדבריו, "יש אינדיקציות שאיראן בוחנת נשק ביולוגי וגז (כימי), כי השבתנו להם את האפשרות הגרעינית. נראה מה יקרה. השנה החדשה מתקרבת ונראה מה יקרה אחרי 1 בינואר. הם אנשים מגעילים. לא התחלנו במלחמה". כשנשאל אם אנשים בוושינגטון צריכים להיות מודאגים, אמר: "אני לא חושב. אבל אם זה יקרה נמחק אותם, זו הבטחה".

גורמים שתודרכו על הדיונים אמרו כי גורמי מודיעין אמריקנים רואים גם הם ראיות למאמצים גוברים מצד איראן לחזק את יכולות הנשק הכימי והביולוגי שלה. עם זאת, הם ציינו כי הדעה הרווחת היא שאיראן עושה זאת לא כדי להשתמש בכלי נשק אלה נגד ישראל או אחרים, אלא כדי להרתיע את ארה"ב וישראל מלהשתמש בנשק גרעיני או מלבצע מתקפות בקנה מידה רחב שיסבו נזק ניכר לתשתיות או לאזרחים באיראן.