עוזריו הבכירים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פועלים למנוע הסלמה עם איראן לפני בחירות האמצע בחודש נובמבר. כך מסרו ארבעה גורמים המעורים בפרטים לסוכנות הידיעות רויטרס. מדובר באסטרטגיה שכבר נמצאת תחת לחץ כבד בשעה שארה"ב ואיראן מחדשות את התקיפות אחת נגד השנייה.

גורמים רשמיים בבית הלבן ישקלו להגביר את הפעילות הצבאית לאחר הבחירות ב-3 בנובמבר, אמרו המקורות שביקשו להישאר בעילום, והדגישו כי חזרה ללחימה בהיקף מלא אינה מוטלת בספק. לעת עתה, הסבירו, הממשל האמריקני ממוקד בהגברת הלחץ הכלכלי על איראן במטרה לחלץ ממנה ויתורים במשא ומתן עתידי - ויתורים שחודשים של פעילות צבאית לא הצליחו להשיג. "אנחנו שומרים על הלחץ הכלכלי מול איראן", אמר גורם בבית הלבן, "אבל נובמבר הוא בעדיפות עליונה".

גלריה "בלתי-צפוי". טראמפ ( צילום: SAUL LOEB / AFP )

המקורות, ששלושה מהם הם גורמים בבית הלבן, ציינו כי שמירה על המלחמה מוגבלת בעיקרה עד אז תסייע למנוע מהעימות הלא-פופולרי להשתלט על כותרות החדשות, בזמן שהרפובליקנים בראשות טראמפ נאבקים להגן על הרוב הדחוק שלהם בסנאט ובבית הנבחרים. הפוגה טקטית, לדבריהם, עשויה לתת לצבא ארה"ב גם מרווח נשימה כדי לחדש את מאגרי התחמושת שלו שנשחקו.

עם זאת, מימוש אסטרטגיית "הורדת הפרופיל" נראה קשה יותר מיום ליום. למרות שהעימות נותר בהיקף נמוך בהרבה מכפי שהיה באביב או במהלך ההסלמה באמצע הקיץ, שני הצדדים החליפו מהלומות בימים האחרונים. אנליסטים אמרו כי מנהיגי איראן - המרגישים מחוזקים לאחר חודשים של שיבוש התנועה במצר הורמוז וכמעט אינם מתמודדים עם מחאה פנימית - ימשיכו ככל הנראה לתקוף מטרות אמריקניות ובעלות ברית במפרץ, כולל בסיסים צבאיים, כלי שיט ותשתיות אנרגיה. ארה"ב תעמוד בפני לחץ להגיב, מה שעלול להוביל להסלמה שתחזיר את שני הצדדים למלחמה אווירית בהיקף מלא בין שהממשל מעוניין בכך ובין שלאו.

ארה"ב רוצה לשמר את הלחץ הכלכלי - אך למנוע הסלמה במקביל. מצר הורמוז ( צילום: REUTERS/Stringer )

"למשטר יש כל תמריץ לשבש את ה'שקט', שאינו שקט אמיתי ממילא, מכיוון שהמטרה המוצהרת שלו היא להגביר באופן מסיבי את הלחץ הכלכלי על איראן", אמרה ברברה ליף, שכיהנה בתור עוזרת מזכיר המדינה האמריקני לענייני המזרח התיכון בתקופת ממשל ג'ו ביידן.

טראמפ בעצמו הוא גורם בלתי-צפוי. לפי המקורות הוא אינו מעוניין בהסלמה כעת, אך הנשיא האמריקני ידוע כמי שנוטה לשנות את דעתו ועשוי לשנות מסלול בהתאם להתפתחויות. רק אתמול איים להסלים את הלחימה אם איראן תגיב לתקיפות האחרונות של ארה"ב.

אבל ככל שהמלחמה נמשכת הבית הלבן מוצא את עצמו מוגבל יותר ויותר. לצד דיווחים על ניצול אמריקני של מרבית מלאי הטילים המדויקים או על מחסור במיירטים, גם במישור המדיני מופעל עליו לחץ. כמה מבעלות בריתה של ארה"ב במפרץ הפרסי - שחלקן דחקו בה מוקדם יותר השנה להגיב בתקיפות נגד איראן - קראו לאחרונה לוושינגטון להרגיע את הרוחות.