באיראן דיווחו הערב (שלישי) כי פתחו במתקפת תגובה "מכריעה", כלשון טהרן, בשעה ש גל התקיפות של צבא ארה"ב על המדינה עדיין נמשך . לפי הדיווחים האיראניים, טילים שוגרו אל עבר בסיסים אמריקניים בירדן, וכטב"ם של הצבא האמריקני הופל בשמי הרפובליקה האיסלאמית. באילת נשמעו הדי פיצוצים בעקבות יציאת מיירטים לעבר הטילים האיראניים ששוגרו לכיוון העיר עקבה שבגבול ישראל-ירדן. תושבים בעיר דיווחו שזיהו ששוגרו מיירטים מאזור העיר לכיוון ירדן.

תיעוד מאילת: המיירטים בשמי ירדן





גלריה האזהרות שנשלחו לירדנים: "מצאו מחסה בבניין הקרוב ביותר"

בירדן דיווחו לקראת השעה 23:00 כי אל הטלפונים הניידים של התושבים, גם בעקבה, נשלחו הודעות ולפיהן הם עלולים להיות בסכנה. "האזור שבו אתם נמצאים עלול להיות חשוף לרסיסים. אנו מבקשים לשמור על קור רוח ולמצוא מחסה בבניין הקרוב ביותר או להישאר ברכב", נכתב באזהרה הירדנית. לפי דיווחים, מערכות ההגנה האווירית של ירדן יירטו טילים בכמה אזורים במדינה. בשעה 23:15 הופעלו אזעקות במדינה. במשמרות המהפכה דיווחו מצידם כי היעד היה מחנה תבתין שלחופי מפרץ עקבה.

בארה"ב עדיין לא דיווחו על סיום גל התקיפות שהחל הערב. פיצוצים דווחו בשלל מוקדים באיראן, ובהם בעיר הנמל בנדר עבאס שלחופי המצר, באי קשם השוכן בתוך המצר, וכן בעיר הנמל צ'בהאר, בדרום-מזרח איראן ולחופי מפרץ עומאן. באיראן דווח גם על תקיפה בשדה התעופה ג'ירופת שבמחוז כרמאן, בדרום-מזרח המדינה. מלבד זאת, דווח גם על פיצוצים בג'אסק, עיר נמל נוספת לחופי מפרץ עומאן, וכן בסיריק שלחופי הורמוז ובמינאב הסמוכה. בתקיפה בסיריק, לפי האיראנים, נהרגו ארבעה אזרחים בחתונה. לפי שירותי ההצלה באיראן, עוד 50 בני אדם נפצעו. תקיפה נוספת דווחה בעסלוויה שלחופי המפרץ הפרסי, ובה שוכן אחד ממוקדי האנרגיה העיקריים של איראן.

שני גורמים באיראן אמרו ל"ניו יורק טיימס" כי התקיפות הסבו נזק משמעותי, מבלי לפרט. הם ציינו כי היעדים שנפגעו היו בסיס צבאי בבנדר עבאס, הסביבה ההיקפית של שדה התעופה באי קשם, ומטרות נוספות בסיריק ובג'אסק.

באיראן טוענים: זה מקום התקיפה האמריקנית בחתונה בסיריק

דקות אחרי הדיווחים הראשוניים על הפיצוצים אישר פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) כי מדובר בתקיפות אמריקניות, ומסר כי הן מכוונות נגד יעדים שונים של משמרות המהפכה. "התקיפות מגיעות בהמשך לניסיונות לאחרונה מצד משמרות המהפכה לתקוף את תנועת השיט המסחרי במצר הורמוז וחיילים אמריקנים המוצבים באזור", נמסר.

סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" המזוהה עם משמרות המהפכה, מצידה, היללה את הירי הלילה. בדיווח של הסוכנות נטען כי מדובר ב"אחת ממתקפות הטילים האיראניות הנרחבות ביותר (ביחס לשיגורים האחרונים - לב"א) נגד בסיסים ואתרים אמריקניים. איראן הזהירה כי התקפה מצד האויב האמריקני תענה. המטרות החשובות שהותקפו יוכרזו בהמשך".

בעקבות ההסלמה המחודשת, מחיר הנפט הגולמי זינק היום בכ-5% לכ-90 דולר לחבית, והחוזים העתידיים על נפט גולמי מסוג ברנט זינקו בכ-7% לכ-94.5 דולר. גם הגז לא נמנע מעליות מחירים, ובסוכנות הידיעות הצרפתית AFP דווח כי מחיר הגז באירופה הגיע לרמה שלא נראתה מאז 2023.

כשעה וחצי אחרי תחילת התקיפות, כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית שלו Truth Social: "ארה"ב, ברגעים אלה ממש, תוקפת מטרות איראניות סמוך למצר הורמוז. התקיפות גדולות ועוצמתיות, והן תגובה לניסיון הכושל של האיראנים להטמין מוקשים ימיים במצר, שבו אין כרגע מוקשים (הם כולם הוסרו או פוצצו!), וכן לירי האיראני של שמונה טילים לעבר הבסיס הצבאי שלנו בירדן, שכולם יורטו בהצלחה. אם האומה הכושלת של איראן תגיב על התקיפה המוצדקת ביותר הזו, היא תותקף שוב בעוצמה ובדרגה גבוהות בהרבה, אבל זו לא תהיה התקיפה החזקה ביותר מכולן - זו עוד ממתינה מעבר לפינה, וכשהיא תסתיים, יישאר מעט מאוד מהרפובליקה האיסלאמית של איראן!".

שיגורי הטילים מאיראן לירדן, בלילה בין ראשון לשני





דונלד טראמפ. בשלב האחרון "יישאר מעט מאוד מהרפובליקה האיסלאמית של איראן!" ( צילום: AP Photo/Manuel Balce Ceneta )

בהמשך התראיין טראמפ ל"פוקס ניוז" וניפק איום דומה: "אם הם יגיבו, הם ייפגעו בעוצמה הרבה יותר גדולה. ואם הם יעשו זאת שוב, הם כבר לא יהיו". הוא תיאר את האיראנים כ"משוגעים וטיפשים" ש"לא עוצרים", וטען כי ארה"ב תקפה בין היתר מכ"ם שהיה בהליכי בנייה. "הם ניסו לבנות מחדש את המכ"ם שלהם, כי הם לא יכולים לראות שום דבר. חיכינו עד שהוא כמעט הושלם, ואז פגענו בו". טראמפ הביע גם ספק גדול באשר לסיכוי להגיע להסכם עתידי עם איראן: "אני חושב שהסכם איתם לא שווה את הנייר שעליו הוא נכתב. נתנו להם הרבה מאוד הזדמנויות".

במקביל לתקיפות, פרסמה שגרירות ארה"ב בירושלים אזהרה לאמריקנים ששוהים במזרח התיכון ולפיה "המצב הביטחוני נותר מורכב עם פוטנציאל להסלמה בלתי צפויה . עליכם לגלות ערנות מוגברת ולהיות מודעים לאפשרות של ביטולי טיסות, סגירת המרחב האווירי ושיבושים בנסיעות". לפי השגרירות, "מתקנים דיפלומטיים של ארה"ב, לרבות כאלה שמחוץ למזרח התיכון, היוו יעד לתקיפות. איראן וקבוצות התומכות בה עלולות לשים למטרה אינטרסים אמריקניים נוספים מעבר לים או אתרים המזוהים עם ארה"ב ואמריקנים ברחבי העולם, לרבות עסקים ומוסדות אמריקניים אחרים".

ההסלמה החדשה מגיעה כשברקע כאמור הנשיא טראמפ מקווה להמשיך באסטרטגיה הנוכחית שלו לחנוק כלכלית את משטר האייתוללות וכך להכניע אותו, והוא אותת שמדובר בעימות מוגבל ושאין לו כוונה לחזור למלחמה של ממש או להיכנס לסבב תקיפות ממושך. "זה מאוד מוגבל", אמר אמש טראמפ בשיחה עם כתבים, וחזר על טענותיו שלפיהן איראן במצב קשה מאוד ואף מתקשה לשלם לחייליה. "זה לא אומר שלא נחבוט בהם. נראה מה יקרה", הוא הוסיף.