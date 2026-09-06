ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד" נפתלי בנט, הודיע היום (ראשון) למועמדי מפלגתו על מיקומם ברשימה. הם ישולבו בה לצד מועמדי יש עתיד, שאת

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד" נפתלי בנט, הודיע היום (ראשון) למועמדי מפלגתו על מיקומם ברשימה. הם ישולבו בה לצד מועמדי יש עתיד, שאת