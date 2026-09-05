על רקע גל פרישות חברי הכנסת הוותיקים של המפלגה, יו"ר יש עתיד יאיר לפיד חשף הערב (שבת) את הרשימה לכנסת הבאה - שבה היא תהיה חלק מ"ביחד" של נפתלי בנט. פרסום ראשון: כך תיראה צמרת הרשימה המאוחדת:
ביש עתיד הסבירו כי במערכת הבחירות הקרובה ניתן דגש להתחדשות המפלגה ולקידום דור הצעירים, ואמרו כי במקומות הריאליים שובצו אלו שהצטיינו בוועדות הכנסת השונות בקדנציה החולפת.
ל-ynet נודע כיצד תיראה העשירייה הראשונה של המפלגה המאוחדת: לאחר בנט ולפיד יוצב בה במקום השלישי נציג של בנט, ואז מירב בן ארי - שלפיד העניק לה את המקום הגבוה ביותר אחריו. אחר כך נציג נוסף של בנט, במקום השישי נעם תיבון, אחריו שני נציגים נוספים של בנט, במקום התשיעי מירב כהן ואז שני נציגים של בנט.
ללפיד 40% ייצוג ברשימה בהשוואה לנפתלי בנט, שאיתו התאחד לקראת הבחירות, ומאז הידרדר מצב השניים בסקרים. כלומר, בעשירייה הראשונה יקבל לפיד ארבעה מקומות, ומספר דומה בעשירייה השנייה. זו הרשימה המלאה, כפי שפרסמה יש עתיד:
על רקע האמירה ביש עתיד כי ניתן דגש לדור המנהיגים הבא של המפלגה, נרשמה שורת פרישות של ותיקי המפלגה, ובהם גם כאלה שהיו שותפים להקמתה. במפלגה ציינו כי פרלמנטרים בולטים, כמו ולדימיר בליאק ונאור שירי, שבלמו העברות כספים מתחת לשולחן ואחראים בין היתר על "בג"ץ המיליארד", קטפו את התמורה על המאבק ושובצו בעשירייה השנייה ברשימה המאוחדת. בן ארי, שהפכה לדמות פופולרית ברשתות ובשטח, קיבלה את המקום הבכיר ביותר אחרי לפיד.
מלבד אלוף במיל' תיבון, השם החדש היחיד הנוסף ברשימה הוא של נטע אטיאס, מנהלת הסיעה של יש עתיד בעשור האחרון ומי שריכזה את עבודת הקואליציה והאופוזיציה בכנסות האחרונות. היא שובצה במקום העשירי, שלא נחשב ריאלי.
ההתפרקות של יש עתיד
ביש עתיד תיארו את השבוע החולף כאחד הקשים ביותר של המפלגה, בשל הליך הפרישות. בפוסט שפרסם לפעילים, כתב לפיד: "אם אנחנו רוצים לתקן את המדינה, אין דרך טובה יותר מאשר לתת כוח לאנשים האלה. הם מנוסים, הם קשוחים, הם יודעים לעבוד, הם אנשי ביצוע, ליבם במקום הכי נכון בעולם".
על הליך הרענון שביקש להוביל כתב: "השבוע האחרון היה מפגן של כוח. ככה נראית קבוצה קשוחה, שיודעת איך עוברים ביחד שבועות קשים בשביל לבנות עתיד טוב יותר. קבוצות מנצחות יודעות להמציא את עצמן מחדש. לא רק שהראינו לעם ישראל שאפשר גם אחרת, גם הבטחנו השבוע את זה שנהיה חלק מהנהגת המדינה להרבה שנים".
יש עתיד הייתה בעשור האחרון לאחת המפלגות הגדולות והיציבות, גם בקרב על ראשות הממשלה. אבל לקראת הבחירות הקרובות מצבה נראה שונה לגמרי. לעומת 24 המושבים שקיבלה לפני ארבע שנים, לפי הסקרים רק חמישה עד שישה ח"כים מיש עתיד ייכנסו הפעם לכנסת.
החיבור עם בנט והקרבה למועד השקת הרשימות, הוביל עוד ועוד חברי כנסת, שהבינו שלא ישובצו במקומות הריאליים, להודיע על פרישה זמנית מהחיים הפוליטיים.
אורנה ברביבאי פרשה לטובת המרוץ לראשות עיריית תל אביב והשר לשעבר יואל רזבוזוב עזב לטובת קריירה בחוץ ועסקים. בועז טופורובסקי, ממקימי יש עתיד, הודיע ביוני על פרישה מהחיים הפוליטיים - ושניים מוותיקי המפלגה ומקורבים ללפיד, מאיר כהן ומיקי לוי, הודיעו בשבוע האחרון כי הם מפנים מקום לחברי הכנסת הצעירים.
עוד עזבו אלעזר שטרן שעבר לאיזנקוט, רון כץ שיצא לחיים האזרחיים. עידן רול פרש מיש עתיד בינואר 2025, הקים את סיעת "הרוב הלאומי" ובהמשך הודיע גם הוא על פרישה מהכנסת ומהחיים הפוליטיים. יואב סגלוביץ', שנחשב מקורב ללפיד, עזב את המפלגה לטובת חיבור עם מנסור עבאס. ביום שלישי הודיעו גם חברות הכנסת טטיאנה מזרסקי ודבי ביטון כי לא יהיו חלק מהרשימה - אך שתיהן הדגישו כי הן נשארות במפלגה. ביום חמישי הצטרפה לרשימה הארוכה גם השרה לשעבר קארין אלהרר.
מלבד רשימה ארוכה של חברי כנסת מכהנים מיש עתיד, בנט עצמו צירף 16 מועמדים חדשים לרשימה. חלקם אמורים להשתבץ בחמישייה הראשונה, דוגמת קרן טרנר ולירן אבישר בן חורין. בשל ריבוי המועמדים שנוצרו עם החיבור, אמרו גורמים במפלגה כי יש צורך בסינון. חלק מהפורשים, דוגמת כהן ומיקי לוי, יקבלו תפקידים סמליים במנגנון המפלגה - צעד שנועד לשדר את הרוח הטובה שבה נעשתה הפרידה.
יש עתיד נכנסה למערכת הבחירות הזאת באחד המשברים הגדולים שידעה מיום הקמתה, כשהסקרים ניבאו לה מספר חד ספרתי של מנדטים. כדי לעצור את הדימום במנדטים, חברו בנט ולפיד יחד. אולם הדבר עצר את המומנטום היחסי של בנט בשל הקושי של ציבור גדול לעכל את החיבור.