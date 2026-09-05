על רקע האמירה ביש עתיד כי ניתן דגש לדור המנהיגים הבא של המפלגה, נרשמה שורת פרישות של ותיקי המפלגה, ובהם גם כאלה שהיו שותפים להקמתה. במפלגה ציינו כי פרלמנטרים בולטים, כמו ולדימיר בליאק ונאור שירי, שבלמו העברות כספים מתחת לשולחן ואחראים בין היתר על

"בג"ץ המיליארד"