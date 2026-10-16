בשגרירות ארה"ב דרשו מעצרים אחרי תקיפת צלמת ה"וושינגטון פוסט" , אך במשרד ראש הממשלה מבטיחים: "לא נאפשר לנצל תקריות שנויות במחלוקת כדי להשחיר את פניהם של מאות אלפי התושבים היהודים שומרי החוק ביהודה ושומרון".

הפורעים תוקפים את העיתונאית ( צילום: רויטרס )





פורעים יהודים הגיעו בצהריים (שישי) לאזור שבו מסקו זיתים פלסטינים בשטח B, ובתיעוד מהמקום נראים תוקפים את הצלמת ומיידים אבנים. "העובדות סביב העימות סמוך לאבו פלאח, שבמהלכו הותקפה לכאורה צלמת ה'וושינגטון פוסט' היידי לוין עדיין אינן ברורות ונמצאות בחקירה", ציינו במשרד רה"מ בהודעה באנגלית ברשת X.

"ישראל מגנה באופן חד-משמעי אלימות נגד כל אדם – יהודים, ערבים, נוצרים או עיתונאים. האחראים יישאו באחריות למעשיהם", נכתב. אך לצד זאת, בהודעת משרד רה"מ ניסו להעביר את המוקד ל"ערבים ולפעילי שמאל קיצוני".

"נותרו שאלות רציניות. לפי הדיווחים, כ-200 ערבים ופעילי שמאל קיצוני התעמתו עם כ-40 צעירים ישראלים. בתיעודים נראים אנשים רעולי פנים משני הצדדים משליכים חפצים, לצד דיווחים על זיקוקים שנורו לעבר צעירים יהודים. בתיעוד אחר נראה כי לוין הופלה לקרקע, ומיד סייע לה לקום אותו אדם שזהותו אינה ידועה.

"על החקירה לקבוע את העובדות, לרבות מי יזם את האלימות", צוין בהודעת משרד רה"מ. "לא נאפשר לנצל תקריות שנויות במחלוקת כדי להשחיר את פניהם של מאות אלפי התושבים היהודים שומרי החוק ביהודה ושומרון. העובדות הן שצריכות לקבוע את המסקנות. לא הכותרות".

בתקרית לא נפצעו צעירים יהודים, שהגיעו לאזור המסיק הפלסטיני. הפלסטינים דיווחו על הגעה של עשרות פורעים, בהם רעולי פנים, שהציתו עצי זית בכפר אבו פלאח ורגמו כמה מקומיים באבנים. בעקבות כך, נטען, נפצעו שני בני אדם ובכללם צלמת העיתון האמריקני "וושינגטון פוסט" היידי לוין. הנפגעים פונו לקבלת טיפול בבית חולים ברמאללה. מצה"ל נמסר כי "כלל פרטי האירוע יבדקו".

גלריה היידי לוין ורגע ההטחה לקרקע ( צילום: רויטרס )

הזירה באבו פאלח ( צילום: רויטרס )

דובר שגרירות ארצות הברית בירושלים גינה את תקיפת הצלמת האמריקנית, ודרש כאמור מעצרים והרשעות. "לממשל טראמפ אין עדיפות גבוהה יותר מאשר ביטחונם ובטיחותם של האמריקנים", מסר. "אנו מודעים לדיווחים ועוקבים אחר המצב. כשאמריקני נתקל בקשיים בחו"ל, המשרד פועל לספק את כל השירותים הקונסולריים המתאימים. אנו נמצאים בדיאלוג קבוע עם שותפים בנוגע לשיפור היציבות והביטחון בגדה המערבית. אנו מגנים אלימות פלילית מצד כל צד בגדה המערבית וקוראים לחקירות, מעצרים והרשעות של האחראים".

גם מאט מארי, העורך הראשי של ה"וושינגטון פוסט", פרסם הצהרה שבה קרא לפתוח בחקירה. הוא ציין כי הצלמת היידי לוין "עטתה סימנים גלויים שזיהו אותה בבירור כעיתונאית. אנו חשים הקלה על כך שהיידי קיבלה טיפול רפואי ונמצאת במקום בטוח, אבל אנחנו זועמים על התקיפה חסרת ההצדקה נגד עיתונאית שעשתה את עבודתה, וקוראים לחקירה יסודית ולנקיטת צעדים מצד הרשויות".

הצלמת מתגוררת הירושלים ועובדת כמצלמת עיתונות מקצועית מאז 1983. במהלך פעילותה סיקרה עימותים שונים במזרח התיכון וצילומיה פורסמו בעיתונים בינלאומיים רבים. במהלך העימות הבוקר היא נפצעה בידה, ונטען כי הפורעים היהודים הרסו את רכבה וגנבו לה את ציוד הצילום.