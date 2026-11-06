"נתניהו 'רעיל'. אף דמוקרט לא רוצה לעבוד איתו ובקרב הרפובליקנים הוא מזוהה עם המלחמה מול איראן - הסיבה שהם הפסידו בבחירות".

כך אמר ל-ynet

דן שפירו

, לשעבר שגריר ארה"ב בישראל. על ההודעה על הפסקת

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