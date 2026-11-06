"נתניהו 'רעיל'. אף דמוקרט לא רוצה לעבוד איתו ובקרב הרפובליקנים הוא מזוהה עם המלחמה מול איראן - הסיבה שהם הפסידו בבחירות". כך אמר ל-ynet דן שפירו, לשעבר שגריר ארה"ב בישראל. על ההודעה על הפסקת הסיוע הצבאי בסך 3.8 מיליארד דולר אמר: "ישראל צריכה להתרגל לזה. לדמוקרטים יש מרחב תמרון וכמעט כולם רוצים להפסיק אותו".
שפירו, שכיהן כשגריר תחת ממשל אובמה ושימש כסגן עוזר שר ההגנה האמריקני לענייני המזרח התיכון בתקופת כהונתו של הנשיא ג'ו ביידן, התייחס בדבריו למפלת הרפובליקנים - והנשיא טראמפ - בבחירות האמצע בארה"ב, כאשר המפלגה הדמוקרטית הבטיחה ניצחון לא רק בבית הנבחרים, אלא גם בסנאט. הדמוקרטים "השתלטו" על מושבים בשורה ארוכה של מחוזות בחירה רפובליקניים, ושליטתם בשני בתי הקונגרס תאפשר להם להגביל משמעותית את צעדיו של הנשיא בשנתיים שנותרו לכהונתו, מה שיקשה עליו מאוד לקדם חוקים והחלטות.
באשר לישראל, שפירו אמר כי "כולם מסכימים שהסיוע לישראל מסתיים. בין אם זה באופן מיידי, תוך שנה או תוך כמה שנים. ישראל תעשה התאמות ותשתמש בכסף שלה כדי להשיג את מה שהיא צריכה, וחברות אמריקניות שמוכרות לישראל יצטרכו לעשות התאמות. אם ישראל רוצה להמשיך לקנות נשק מארה"ב היא תוכל להשתמש בו רק במגבלות החוק האמריקני, וגם זה יושפע מהשאלה מי יהיו המנהיגים בישראל ומה המדיניות שלה.
"הבעיה היא שאם ממשלת ישראל תישאר בראשות נתניהו אף אחד במפלגה הדמוקרטית לא יהיה מוכן לפתוח את היחסים. נתניהו 'רעיל' לכל הדמוקרטים ועכשיו הם הרוב המוחלט בקונגרס. אבל גם בקרב הרפובליקנים יש לו בעיה, הוא מזוהה עם המלחמה מול איראן. האמריקנים שונאים את המלחמה ואת המחירים היקרים שהיא עלתה. אם לישראל לא יהיו פנים חדשות וקול חדש, ושום דבר מההיסטוריה שנתניהו מביא איתו, אני לא רואה סיכוי לעצור את הידרדרות המעמד של ישראל בארה"ב".
לדבריו, "הצעד הראשון והחשוב לשיפור היחסים הוא ממשלה חדשה שמביאה פנים חדשות שייצגו את ישראל. בחירות (נוספות) זה רע, ממשלת אחדות זה רע. אחר כך יש עוד צעדים: שינוי המדיניות ביהודה ושומרון, מאבק באלימות מתנחלים והפסקת הרחבת ההתנחלויות. גם קידום תוכנית טראמפ לעזה. אלה דברים הכרחיים, אבל הצעד הראשון הוא ראש ממשלה אחר".
אם לישראל לא יהיו פנים חדשות וקול חדש, אני לא רואה סיכוי לעצור את הידרדרות המעמד של ישראל בארה"ב
עם זאת, הוא הבהיר כי "רבים במפלגה הדמוקרטית עדיין רואים את האינטרס האמריקני בביטחון ישראל ומאמינים ביכולת שלה להגן על עצמה. אויביה הם גם אויבי ארה"ב, אבל נצטרך לשתף פעולה בצורה שונה. בלי סיוע. גם במכירות נשק יהיו תנאים. איך מבטיחים שלא יקרו דברים שארה"ב לא מסכימה להם? איך שומרים על הערכים והאינטרסים של ארה"ב ועל החוק האמריקני? המטרה היא למנוע הרג של אזרחים חפים מפשע".
"המון רוצים להטיל לחץ ולהשתמש במנופים שיש לארה"ב כדי לשנות גם את הגישה לאלימות ולטרור היהודי ביהודה ושומרון. זה קונצנזוס במפלגה הדמוקרטית", אמר. הוא הוסיף כי השאלה היא "איך להשתמש בכלים האלה? האם לעשות את זה במסגרת יחסי שיתוף פעולה ידידותיים? הרוב עדיין רוצה את זה ככה".
האם ישראלים צריכים להיות מודאגים מהמועמדים הרדיקליים בקונגרס? עבדול אל-סייד? "אלה שמתנגדים לקיומה של ישראל הם מיעוט, אבל היכולת שלהם להשפיע על הרוב היא בידיים של ישראל. זה תלוי בבחירות שהמנהיגים יקבלו וזה תלוי בהנהגה שתיבחר. בחירות נכונות יכולות לפתוח דלת לדיאלוג עם האנשים שרוצים לקיים יחסים עם ישראל, שהם הרוב. אל-סייד מחזיק בעמדה הכי שלילית כלפי ישראל אבל הוא סנאטור אחד ולא כל המפלגה. לישראל יש יכולת מסוימת להשפיע על ההשפעה שתהיה לו. הוא יהיה יותר משכנע אם לישראל תהיה אותה הנהגה ואותה מדיניות, אבל פחות משכנע אם דברים ישתנו".
האם אתה מסכים עם ההערכה שכוחם של הרדיקלים התחזק, אבל גם המתונים? "ההצהרות החזקות נגד ישראל הן לא הרוב. בגלל שיש רוב דמוקרטי גדול ליו"ר ג'פריס תהיה יותר גמישות ולא יוכלו להכתיב לו את המדיניות. הוא לא צריך להסתמך רק על הקולות הרדיקלים. זאת התוצאה של רוב דמוקרטי גדול. אנחנו לא צריכים להיות מודאגים מהרדיקלים, יהיה להם קול ותהיה להם השפעה אבל הם לא יקבעו מדיניות לבדם. לא עכשיו. כאן לישראל יש הזדמנות לעצב את המציאות ולא רק להגיב לה".